El SBU presenta un nuevo candidato para reemplazar al jefe despedido del Departamento de Protección del Estado Nacional.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está listo para nombrar un nuevo jefe para el Departamento de Protección del Estado Nacional del Servicio de Seguridad de Ucrania el 1 de febrero, siguiendo el despido de Roman Semenchenko del cargo, según el decreto del presidente del 31 de enero.

“Somos conscientes de que estamos protegiendo una Ucrania democrática, en la que el fortalecimiento de la soberanía nacional es una de las prioridades clave, cuya implementación debería garantizar, entre otras cosas, el trabajo sin trabas de los medios de comunicación y garantizarles un nivel suficiente de seguridad”, dijo el SBU, agregando que deseaba optimizar los enfoques del trabajo del departamento.

Anteriormente, el presidente dijo que cualquier forma de presión sobre los periodistas es inaceptable, reaccionando a la vigilancia de periodistas asociados al proyecto Bihus.Info.

Los periodistas de Bihus.Info son conocidos por sus importantes investigaciones sobre el gobierno ucraniano y los políticos.

El 16 de enero se difundió un video en línea que supuestamente muestra a personal de Bihus.Info consumiendo drogas. Bihus afirmó que había habido vigilancia ilegal que duró aproximadamente un año, con fragmentos editados de diferentes momentos.

El gerente del proyecto, Denys Bihus, afirmó que la vigilancia y la intervención telefónica eran ilegales. El subdirector Maksym Opanasenko afirmó que el equipo había sido intervenido durante varios meses.

El SBU inició un caso penal el 17 de enero por escuchas ilegales y grabación de video por parte de los empleados del medio. Las fuerzas del orden no descartan violaciones de las leyes relacionadas con las drogas en los materiales publicados.

Semenchenko ha prestado servicio en el SBU desde 1993. En octubre de 2022, fue nombrado jefe del Departamento de Protección del Estado Nacional.

En 2019, Slidstvo.info escribió que la familia de Semenchenko posee dos apartamentos (incluido un apartamento de 500 metros cuadrados), nueve parcelas de tierra y tres vehículos todoterreno.

