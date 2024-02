5 Soluciones para iPhone 15 Pro Max que no se carga

Si has tenido problemas con el iPhone 15 Pro Max que no carga, no estás solo. Yo experimenté el mismo problema apenas dos semanas después de comprar el dispositivo. Aquí están los cinco métodos más efectivos que los usuarios emplean para solucionar este error.

¿Qué Hacer Cuando el iPhone 15 Pro Max No Está Cargando?

1. Realiza un reinicio suave

Tiempo necesario: 5 minutos

Así es como puedes realizar un reinicio suave en tu iPhone 15 Pro Max:

Presiona y suelta el botón de subir el volumen.

Inmediatamente después, presiona y suelta el botón de bajar el volumen.

Luego, presiona y mantén presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logo de Apple en la pantalla.

2. Restaurar el dispositivo con Finder

Antes de restaurar el dispositivo, debes hacer una copia de seguridad de tu iPhone para evitar perder datos importantes.

2.1 Hacer copia de seguridad del iPhone

Usa un cable USB, cable USB-C o Wi-Fi para conectar tu iPhone a tu Mac.

Abre Finder en Mac.

En la barra lateral, selecciona el nombre del dispositivo.

Luego, haz clic en la opción General.

Selecciona el tipo de copia de seguridad que necesitas.

2.2 Restaurar el iPhone desde la copia de seguridad

Usa un cable USB, cable USB-C o Wi-Fi para conectar tu iPhone a tu Mac.

Abre Finder en Mac.

En la barra lateral, selecciona el nombre del dispositivo.

Luego, haz clic en la opción General.

Haz clic en Restaurar copia de seguridad.

En el menú emergente, selecciona la copia de seguridad que deseas restaurar.

Luego, haz clic en el botón Restaurar.

3. Usa fuentes de energía alternativas

Usa una computadora para cargar el iPhone. Simplemente conecta un cable al puerto USB 2.0 o 3.0 de la computadora.

Usa un adaptador diferente con tu cable USB para cargar el dispositivo.

Usa un dispositivo de carga inalámbrica para cargar el dispositivo.

4. Verifica la integridad de los accesorios de carga y los puertos de carga

Verifica para asegurarte de que los dispositivos de carga no estén dañados. Además, asegúrate de que el puerto de carga del iPhone esté libre de residuos antes de cargarlo.

5. Visita el soporte de Apple

Aunque realizar un reinicio suave funcionó inicialmente, no fue una solución permanente. Tuve que volver a la tienda de Apple para que me reemplazara el dispositivo. Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, visita amablemente una tienda de Apple cerca de ti. Es posible que tengas que pagar cargos adicionales si tu iPhone 15 Pro Max ya no tiene garantía.