El robo en la tienda de Apple de Alderwood sigue sin resolverse

Apple Store en Alderwood

En el último Apple Crime Blotter, ocurrió un robo significativo de Apple Watch en Walmart, Woz gana una ronda en la corte y se habla de ética en Malasia después de un incidente con un iPhone.

Lo último en una serie ocasional de AppleInsider, que examina el mundo de los delitos relacionados con Apple.

Casi un año después, el robo en la tienda Apple Store en Alderwood Mall sigue sin resolverse

Fue probablemente el robo más destacado de una tienda Apple en 2023. El 2 de abril, los ladrones cortaron la pared de una tienda de máquinas de espresso contigua y robaron mercancía por valor de $500,000, incluidos más de 400 iPhones, de la tienda Apple Store en el Alderwood Mall en el estado de Washington.

A pocos días del primer aniversario del robo, aún no se ha resuelto y no se han realizado arrestos.

Una portavoz del Departamento de Policía de Lynnwood le dijo a AppleInsider que, según la última información que tenían sobre el caso, se estaba “trabajando a nivel federal”.

32 Apple Watches robados de Walmart

El reciente robo de $1.3 millones en productos de Apple por parte de un ex trabajador de UPS en Winnipeg puede ser el mayor robo de Apple en la historia de Canadá.

A finales de marzo también se produjo otro robo menor al norte de la frontera. Ladrones robaron 32 Apple Watches de un Walmart en Fergus, Ontario.

Según Guelph Today, el robo ocurrió por la tarde del 15 de marzo, cuando tres hombres se reunieron alrededor de un armario de almacenamiento y sacaron varios artículos. El robo fue captado en video de vigilancia.

Steve Wozniak gana una ronda en la demanda por fraude contra YouTube

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, ganó una ronda en una demanda que presentó contra YouTube, en la que su imagen se usó de manera engañosa para promocionar una estafa de Bitcoin.

El San Jose Mercury News informa que un tribunal de apelaciones ha anulado un fallo anterior que protegía a YouTube de la demanda según la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.

Wozniak presentó la demanda en 2020, junto con otros 17 demandantes. Los videos mostraban imágenes de Wozniak hablando en conferencias, superpuestas con “imágenes y texto agregados a los clips [que] prometían Bitcoin gratis”.

Apple no es parte de la demanda.

iPad ayudó a capturar a la banda de “ladrones de maletas” en el Reino Unido

Un trío de mujeres que robaron maletas de trenes en el Reino Unido fue capturado después de que se dejara un iPad en una de las maletas robadas.

Según The Daily Mail, la banda robó maletas en trenes de todo el país y sustrajo alrededor de $17,600 en artículos a partir de 2022.

La señal del iPad llevó a los artículos a un albergue juvenil, lo que llevó a su arresto. Una de las mujeres recibió 27 meses, mientras que las otras recibieron sentencias suspendidas.

“Pirata de porches” buscado por robar un iPhone en Florida

La Oficina del Sheriff del Condado de Polk en Florida está buscando a un hombre que robó un paquete que contenía un iPhone del porche de una casa en Lakeland.

Se informó que el presunto ladrón llevaba “una sudadera oscura de Carolina del Norte, pantalones grises y zapatos grises” y conducía un Volkswagen gris, informó WTSP.

La oficina del sheriff publicó un video del robo en YouTube.

Empleado de gimnasio acusado de enviarse a sí mismo fotos íntimas de una mujer a través de AirDrop

Una mujer de Florida dijo a un canal de televisión que cuando fue a cancelar su membresía en un gimnasio del área de Jacksonville en 2021, un empleado del gimnasio usó su iPhone para enviar por AirDrop fotos íntimas de la mujer a sí mismo.

Según News4Jax, el hombre en cuestión no ha sido arrestado. Un oficial de policía que interrogó al hombre era un ex empleado de Apple y advirtió al empleado que tales transferencias no ocurren por accidente.

El robo de un iPhone por un hombre en Malasia inicia una “conversación a nivel nacional”

En Malasia, se captó en video a un hombre con una gorra religiosa robando un par de iPhones de una tienda en un centro comercial.

El Rakyat Post informa que la aparición de las imágenes ha provocado “una conversación a nivel nacional sobre ética, deseo tecnológico y el costo invisible de nuestros deseos digitales”.

“Mientras navegamos por las complejidades de la vida moderna, donde la tecnología define cada vez más nuestro valor e identidad, incidentes como estos sirven como recordatorios conmovedores de los valores que elegimos mantener”, dijo el informe.