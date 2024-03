Cómo DJ Burns se convirtió en el héroe de la locura de marzo de NC State de manera ‘imposible de defender’

El Athletic tiene cobertura en vivo de los enfrentamientos de Sweet 16 de March Madness.

PITTSBURGH — DJ Burns Jr. está tomando el control nuevamente. El gigante gregario de NC State con la sonrisa diastema está rodeado de reporteros cerca de su casillero el día antes de una sorprendente aparición en la segunda ronda del Torneo de la NCAA contra Oakland. Se maravilla de la increíble etapa en la que acaba de entrar. “Esa es la hermosa cosa de March Madness”, dice. “Si hay algo interesante, lo van a encontrar en esta época del año”. Ahora es cuando se presentan estrellas previamente desconocidas e historias cautivadoras a una audiencia nacional, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que Burns tiene que ha hecho que Estados Unidos, aproximadamente un año detrás de toda la ciudad de Raleigh, N.C., se enamore de él este mes?

“Definitivamente diría que mi tamaño es 100 por ciento la razón. Creo que si fuera un chico delgado, de 240 libras haciendo esto, ni siquiera se consideraría, en absoluto”, dice Burns, que mide 6 pies 9 pulgadas y tiene más de 300 libras, independientemente de lo que diga la plantilla oficial. Se da unas palmaditas en la barriga. “Aunque vamos a deshacernos de esto, y lo estamos haciendo en este momento, se siente bien ser diferente y que funcione. No diría que me aferro a ello, pero creo que es genial. Me dio una plataforma que la mayoría de las personas no tienen, simplemente porque soy único”.

Burns hace cosas que poca gente de sus proporciones podría hacer, no es que haya muchas personas con forma de liniero de la NFL que siquiera intenten jugar baloncesto. Desde los movimientos de giro en la línea de base hasta los suaves ganchos con la mano izquierda, las asistencias que deja caer de dobles y triples marcas hasta el toque suave que podrías desear de un hombre grande. “Es como un oso polar”, dice el preparador físico de NC State, Pat Murphy, “y una bailarina”. Un oso bailarín, en otras palabras. Un oso parlante, también. Burns tiene lengua, y no teme usarla.

Después de que Wolfpack sorprendiera a Duke en el torneo de la ACC con una audiencia bulliciosa detrás de ellos: “Sabemos de qué se trata. No están realmente animándonos, así que seguimos adelante. Gracias, sin embargo. Estaban animando a Duke para que no ganara. Hay una diferencia”.

Después de que los aficionados de Oakland lo provocaron —algunos con comentarios sobre su peso— en todo el calentamiento previo al juego del sábado por la noche, Burns se detuvo, miró fijamente a la multitud que gritaba y sonrió. “Sigan hablando”, les dijo. “La gordofobia solo lo impulsa”, dice su madre, Takela. “Diles gracias. Cuando lo llamas Whopper, cuando lo menosprecias, cuando eres grosero, solo le estás dando combustible de cohete”.

Después de casi cada cesto que anotó contra los Golden Grizzlies, tenía algo para esos aficionados. Presionó un dedo en sus labios para que callaran. Corrió de vuelta en defensa con la cabeza ladeada para que vieran su sonrisa. Jugó 42 minutos, tuvo 24 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias, y mientras Burns cerraba el juego en tiempo extra, uno de esos burlones lamentó: “Este gran desgraciado nos va a vencer”. Otra vez.

La multitud ama a DJ Burns Jr. 😤 @PackMensBball pic.twitter.com/ItFP3gg1la

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) 22 de marzo de 2024

Liderados por Burns, NC State ganó siete juegos de postemporada en 12 días para pasar de estar destinados a la NIT a campeones del torneo de la ACC y dirigirse a su primer Sweet 16 en casi una década. Los Wolfpack enfrentarán al No. 2 de la Región Sur, Marquette, el viernes en Dallas. Burns, el MVP del torneo de la ACC, promedió 16.6 puntos, 4.6 rebotes, 3.0 asistencias y disparó un 65 por ciento desde el campo en esas siete victorias. Tiene 23 años, ha estado en la universidad durante seis años —en Tennessee y Winthrop antes de esto— y jugó 162 partidos, pero Burns guardó el mejor baloncesto de su vida para el final.

Para aquellos que intervinieron de alguna manera con él hace dos meses, este auge es especialmente gratificante.

“Es increíble de ver”, dice Murphy. “El chico puso el trabajo. Ahora, vaciló, y tomó algo de empuje y empuje. Estaba realmente bajo a finales de enero, comenzó a golpear el muro y estaba en un estado de ánimo negativo. Ese mal rollo lo dejó reducido a ser un tipo mínimo por un tiempo. Pero entonces tuvimos esa reunión, y se cambió el interruptor. Lo sentamos y le dijimos lo que iba a llevar y cuánto lo necesitábamos, y nos agradeció. Dijo, ‘Necesitaba esto’. Porque lo sabía ”.

El asistente de NC State, Kareem Richardson, no podía dormir. Era alguna hora en las horas de la madrugada del 28 de enero, después de una derrota en casa de Syracuse, la única vez en toda la temporada que el entrenador jefe Kevin Keatts no comenzó con Burns. El gran hombre tan solo hizo 5 de 14 tiros en ese juego. Él y el equipo estaban atascados.

“No fue un secreto que no estaba en la forma en que necesitaba estar, la condición en la que necesitaba estar”, dice Richardson. “Y simplemente me senté en la cama esa noche y dije, ‘Al diablo con esto, hombre. Tenemos que intentar hacerlo un poco más responsable’. A la mañana siguiente, elaboramos el plan”.

Con aportes del personal académico del programa, nutricionista, preparador físico, personal de entrenamiento y entrenadores, más una asistencia de sus padres, el Equipo DJ delineó exactamente lo que pensaban que se necesitaría para obtener el Mejor DJ a tiempo para la postemporada. El Paso 1 era hacer que la persona más grande en el campus dejara de dormir en un sillón de bolsa de frijoles.

“Estaba en medio de una mudanza, tratando de hacerlo todo solo, y no estaba descansando bien”, dice Takela. “Recuerdo a uno de los entrenadores que me llamó y me dijo, ‘Sra. Burns, ¿qué sucede con DJ?’ Colectivamente, todos dijeron, ‘Necesitamos que nos dé todo’. Y DJ lo tomó como un desafío. Dijo, ‘Tengo trabajo por hacer’. A partir de ahí, mucha gente lo ayudó y él simplemente se puso en marcha y trabajó. Bajamos allí y le compramos una cama y nos aseguramos de que estábamos haciendo nuestra parte. Fue un esfuerzo de equipo total”.

Había planes estrictos de acondicionamiento físico adicional y levantamiento de pesas, entrenamientos más rigurosos específicos para el baloncesto y una dieta más estricta. Richardson enviaba mensajes de texto por la mañana para asegurarse de que Burns fuera y el nutricionista lo llevaba directamente de los entrenamientos a la opción de comida saludable del día. “Pero para su crédito, se comprometió”, dice Richardson. “Nada de esto funciona si él no se compromete. Cuando Burns anteriormente había intentado hacer esto por su cuenta, se moría de hambre todo el día y luego los antojos de comida chatarra de la noche y las ansias ‘lo estaban atacando’, dice Murphy. “Y es una superestrella en Raleigh, ¿verdad? Así que va a ir a donde quiera y ser el alma de la fiesta, y va a comer”.



DJ Burns Jr. se convirtió en un favorito de los aficionados durante el fin de semana de apertura del Torneo de la NCAA. (Joe Sargent / Getty Images)

Pero dale a Burns un desafío, y él se levantará para enfrentarlo. Durante una temporada de desacato en Tennessee en 2018-19, el ex recluta de cuatro estrellas transformó su cuerpo en el famoso “Campamento de Gordos” de los Voluntarios, perdiendo más de 30 libras y bajando de las 240.

Fue un testimonio de su arduo trabajo. Fue un proceso duro”, dice el preparador físico de Tennessee, Garrett Medenwald. “Lo bueno con DJ es que siempre supimos del talento, la capacidad para anotar, el juego de pies. Ha sido divertido escuchar su proceso de pensamiento y cómo ha sido su crecimiento (desde entonces), no solo desde el punto de vista del baloncesto, sino desde el punto de vista de la madurez”.

Burns, el novato del año de Big South en 2020 y jugador del año en 2022 en Winthrop, ​​recientemente compró un collar con un colgante que representa el sol saliendo detrás de una nube tormentosa. Ahora lo usa en todas partes, incluso durante los juegos.

“Solo es un pequeño recordatorio”, dice, “de que incluso cuando está lloviendo, aún puedes tener el sol… y entender que no siempre tienes que sentirte bien para hacer tu trabajo. Lo loco de esto es que, una vez que comencé ese plan, tuve una racha en la que no podía anotar ni una m*****. Y es como, ‘Dang, ¿por qué estoy haciendo todo esto para jugar peor? Pero simplemente debes ser consistente”.

De hecho, empeoró antes de mejorar. Burns acertó apenas 5 de 13 tiros y anotó 12 puntos en total en los dos primeros juegos después de iniciar la Operación Feel the Burns. Hubo otros bajones. En su último juego en febrero y su primer juego en marzo, en Florida State y Carolina del Norte, anotó seis puntos en total. Los Wolfpack perdieron 7 de los últimos 11 juegos para terminar la temporada regular y parecían estar agotados.

Y luego, justo cuando el reloj se agotaba, cuando la próxima derrota sería la última, llegó un verdadero avance. “Exactamente el milagro que quieres”, lo llama Burns.

“Siempre le diría, ‘DJ, sé quien Keatts reclutó’”, dice su madre. “El personal le decía, ‘DJ, no vamos a ninguna parte sin ti’. Pero es lo que llamo un vencedor. Puede tener un desliz, un momento bajo, pero es muy reflexivo y resiliente. Una vez que evalúa dónde está, siempre va a regresar mejor. Bueno, lo que estás viendo ahora es lo que Kevin Keatts reclutó. Finalmente, alabado sea Dios”.

Burns tuvo 27 puntos en una derrota tardía de la temporada regular contra Duke, 19 en las semifinales de la ACC ante Virginia, 20 en el juego por el título contra Carolina del Norte, 16 en una sorpresa del primer juego de la NCAA contra Texas Tech y posiblemente el mejor juego de la temporada en la segunda ronda contra Oakland. También es un aspirante a rapero, grabó una canción sobre sí mismo llamada “Beast Boy” el año pasado.

Sus compañeros de equipo asienten con el nombramiento elegido.

“Lo enfrento todos los días en los entrenamientos”, dice el ala junior Ben Middlebrooks. “Siento el dolor que sienten esos chicos cuando lo enfrentan en el otro equipo. Cuando se pone en marcha, no hay nadie en el país que pueda detenerlo”.

“Literalmente imposible de defender”, agrega el escolta junior Jayden Taylor. “Nunca había visto a una persona tan grande con tanta habilidad. Nunca”.

“El mejor grandote del país”, dice el escolta sénior Casey Morsell. “Si menosprecias a DJ, no sé, algo está mal contigo. ¿Cómo puedes menospreciar a ese hombre? Es increíble”.

Burns ha aprendido una o dos cosas en su largo y sinuoso camino para convertirse en un favorito de marzo. Primero, que si mides 6 pies 9 pulgadas, pesas alrededor de 300 libras y giras por una cancha de baloncesto, la gente va a hablar. Pero más importante, dice, escuchar más de lo que hablas y trabajar duro cuando nadie está mirando.

“El trabajo que realmente te hará mejorar”, dice, “son las cosas que haces cuando estás solo”.

Y a veces, en realidad es más importante lo que te dices a ti mismo. Verás, ni siquiera el hombre que ideó el plan está seguro de que realmente cambiara mucho en Burns físicamente. Probablemente no hubiera podido jugar 42 minutos mayormente frescos en un juego de baloncesto de alto riesgo hace dos meses, pero la ganancia más grande ocurrió entre sus oídos.

“Pones un poco de trabajo extra, haces algunos depósitos, y ahora sientes que eres capaz de hacer algunos retiros cuando lo necesitas”, dice Richardson. “Ahora él piensa que se lo merece. Cuando haces el trabajo, estás listo para la recompensa”.

(Foto superior: Mark Goldman / AP)