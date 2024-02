El poder sin control de los líderes de las iglesias pentecostales.

Hay un aumento sin precedentes de profetas carismáticos del pentecostalismo en el último tiempo: hombres que, en el lenguaje pentecostal, son conocidos como “hombres de Dios”. En África, su influencia sin control se ha extendido a las instituciones sociales, económicas y políticas. El pentecostalismo es una de las ramas de cristianismo con mayor crecimiento en el continente. Por ejemplo, en Zimbabue, el Ministerio de Sanidad y Liberación Profética afirma que su membresía aumentó de 45 a más de un millón en solo cinco años. Este es un número significativo en un país con una población de 16 millones. La Iglesia Internacional de la Familia Unida de Zimbabue presume de que más de 70,000 personas asisten a sus servicios dominicales. Profetas carismáticos del pentecostalismo son conocidos por liderar iglesias megachurches que enfatizan la fe en la curación, salud y riqueza. A menudo atraen a miembros jóvenes y marginados de la sociedad. La mayoría de las iglesias carismáticas del pentecostalismo tienen una estructura de gobierno autoritaria construida en torno a sus profetas fundadores, que un historiador llama un “culto a la personalidad”. Los líderes religiosos son cada vez más confiables en los estados africanos postcoloniales. Una encuesta de 2017 encontró que casi el 75% de los adultos de Zimbabue tenían más confianza en los líderes religiosos que en los electos. Un estudio de 2022 realizado en 34 países africanos confirmó esta tendencia: el 69% de los encuestados confiaba en los líderes religiosos; el 51% confiaba en su presidente. Muchos seguidores creen que sería una degradación que un profeta se postule para presidente, ya que un profeta unge a los líderes. Como antropólogo que estudia las iglesias carismáticas pentecostales, particularmente en Zimbabue, he llevado a cabo investigaciones sobre el poder ejercido por los profetas. Al igual que los líderes de otros grupos religiosos, los profetas ejercen poder y autoridad a través del control y la manipulación de diferentes formas de capital: espiritual, simbólico, humano, político y económico. Estas formas de capital son tan importantes para construir comunidades religiosas como para proteger a los hombres de Dios cuando se les acusan de abuso sexual o corrupción, como ha ocurrido en el escándalo que rodea al famoso profeta nigeriano TB Joshua. Conexiones políticas y recursos económicos se pueden utilizar para intimidar y callar a víctimas y sobrevivientes. El temor a represalias espirituales también los silencia. Aquí describo cómo se establece ese poder por parte de los profetas, sus seguidores y las sociedades.

Los profetas

Las iglesias carismáticas pentecostales se basan en profetas que son vistos como poseedores de dones especiales para mediar entre la humanidad y Dios. La palabra del profeta es final. Cuestionar y dudar de esta palabra se ve como un complot del diablo, a través de agentes humanos, para socavar la autoridad de un hombre de Dios. Es práctica común para los profetas carismáticos del pentecostalismo amenazar a los incrédulos con condenación eterna, enfermedades o pobreza. Los profetas carismáticos pentecostales son populares por su capacidad para sanar enfermedades. Proporcionan un sistema alternativo de atención médica para aquellos cuyas elecciones se ven limitadas por los altos costos en economías con bajo rendimiento, como la de Zimbabue.

Los profetas, a los ojos de sus seguidores, son mesías que salvan secciones de la sociedad. Los testimonios de personas que son sanadas o liberadas de los malos espíritus se publican a través de las redes sociales y los canales de televisión. Esto atrae a más seguidores y construye una mayor confianza en los profetas.

Dinero grande

Las iglesias pentecostales se financian con donaciones de los miembros. Una gran membresía se traduce en fondos considerables. Pero, en general, los movimientos carismáticos pentecostales carecen de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las donaciones “de libre voluntad”. Muchos líderes carismáticos han construido megachurches con imperios empresariales en medios de comunicación, hostelería y minería. En la mayoría de los casos, estos activos están registrados como propiedad personal de los profetas o sus familias. Con vastos recursos financieros no gravados, los estilos de vida extravagantes de los profetas carismáticos del pentecostalismo sirven como “prueba” del evangelio de prosperidad que predican; que la fe atrae el dinero, mientras que sus seguidores reúnen recursos para financiar las operaciones de la iglesia. El control de enormes recursos financieros también permite a los profetas contratar abogados de primer nivel o costear acuerdos extrajudiciales cuando se les acusa de abuso o corrupción.

Conexiones políticas

Los líderes políticos del período postcolonial en África ven en gran medida a los profetas carismáticos del pentecostalismo como aliados. Esta alianza sirve a ambas partes. Las reuniones pentecostales suelen ser asistidas por grandes cantidades de personas. Al igual que otros grupos religiosos, esas cifras podrían traducirse en votos. Varios profetas carismáticos del pentecostalismo brindan asesoramiento y asistencia (espiritual) a presidentes en ejercicio y ex presidentes. A cambio, los políticos brindan protección política a los profetas. Las relaciones con los líderes políticos a menudo se extienden a varios países, ampliando la red e influencia de los profetas más allá de las fronteras nacionales. Como confirmación de su estatus, muchos hombres de Dios imitarán a los políticos viajando en comitivas fuertemente vigiladas. La imitación y la cercanía al liderazgo político ayudan a hacer a los profetas “intocables”. Las acusaciones de violación, corrupción y fraude contra los profetas pueden manejarlas de manera más indulgente debido a estas conexiones y protección.

Imperios mediáticos

Los profetas carismáticos pentecostales tienen un impacto en el panorama de medios de África a través de la presencia poderosa en TV y redes sociales. El control y la propiedad de canales de televisión permiten a los hombres de Dios ser más visibles en la esfera pública que otros clérigos. Esta presencia ayuda a establecer credibilidad, construir confianza y diseminar la indoctrinación. Estos canales de medios también son espacios para moldear y gestionar la imagen pública de los profetas, y se pueden utilizar para contrarrestar las acusaciones perjudiciales en su contra.

Miembros

Los miembros pentecostales forman un ejército de soldados rasos que participan en el reclutamiento de nuevos seguidores. También forman la primera línea de defensa cuando los profetas enfrentan críticas. Las comunidades carismáticas pentecostales son estrechamente tejidas y se asocian en torno a los hombres de Dios. Las relaciones entre el clero y los laicos se enmarcan alrededor de vínculos familiares, con el profeta como el padre espiritual o “Papá”. Sus seguidores son hijos e hijas. Las relaciones entre poderosos padres espirituales que reclaman la propiedad de sus hijos débilmente espirituales reflejan el sistema patriarcal más amplio común en la mayoría de las sociedades africanas.

Los hombres de Dios son epítomes de la autoridad tanto espiritual como secular. Los textos bíblicos se utilizan para reforzar las relaciones familiares: desobedecer al profeta se equipara a desobedecer a los propios padres. Entonces, ¿por qué los pentecostales carismáticos permanecen en comunidades religiosas que los "desempoderan"? Más que otros grupos religiosos, los profetas carismáticos pentecostales presiden sobre economías que facilitan sistemáticamente la distribución de alimentos, ropa, dinero y empleos dentro de la iglesia; a menudo en forma de donaciones a miembros considerados pobres. En Zimbabue, esta economía se modela alrededor de un sistema indígena de bienestar social llamado zunde ramambo, que es administrado por jefes tradicionales. En cierta medida, los profetas carismáticos pentecostales llevan a cabo las funciones de los jefes que durante mucho tiempo han sido responsables del bienestar de las personas bajo su autoridad. Para los empresarios y los jóvenes con aspiraciones de un futuro mejor, la membresía de la iglesia brinda oportunidades comerciales y conexiones. Los pentecostales carismáticos son obedientes a la voluntad de los hombres de Dios para obtener un acceso continuo a clientes, proveedores de servicios y mentores dentro de la iglesia. Por lo tanto, muchos están dispuestos a minimizar las acusaciones de abuso contra el clero. Este artículo fue republicado de The Conversation, una organización de noticias sin fines de lucro e independiente que le proporciona información confiable y análisis confiables para ayudarlo a comprender nuestro mundo complejo. Fue escrito por: Josiah Taru, de la Universidad Rice.

