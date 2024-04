El Pin de AI Humanitario no es la solución a ninguno de los problemas de la tecnología.

Me he encontrado sin palabras al intentar explicar el Humane AI Pin a mis amigos. La mejor descripción hasta ahora es que es una combinación de un botón de Siri portátil con una cámara y un proyector incorporado que se proyecta en la palma de tu mano. Pero cada vez que empiezo a explicar eso, me enredo tanto señalando sus problemas que nunca realmente logro detallar completamente lo que el AI Pin puede hacer. O lo que pretende hacer, de todos modos.

Las palabras son cruciales para la experiencia de Humane AI. Tu principal modo de interactuar con el pin es a través de voz, acompañada de tacto y gestos. Sin hablar, tus opciones son severamente limitadas. La compañía describe el dispositivo como tu “segundo cerebro”, pero la combinación de sostener mi mano para ver la pantalla proyectada, agitarla para navegar por la interfaz y golpear mi pecho y esperar una respuesta, todo eso me hace ver realmente estúpido. Cuando recuerdo que en realidad estaba ansioso por gastar $700 de mi propio dinero para obtener un Humane AI Pin, sin mencionar los $24 al mes requeridos para el AI y el servicio 4G de la compañía que funciona con la red de T-Mobile, me siento aún más tonto.

¿Qué es el Humane AI Pin?

En palabras propias de la compañía, el Humane AI Pin es el “primer dispositivo ponible y plataforma de software desarrollado para aprovechar todo el poder de la inteligencia artificial.” Si eso no aclara las cosas, bueno, no puedo culparte.

Básicamente hay dos partes en el dispositivo: el Pin y su accesorio magnético. El Pin es la pieza principal, que alberga un panel sensible al tacto en su cara, con un proyector, cámara, micrófono y altavoces en su borde superior. Tiene aproximadamente el mismo tamaño que un Apple Watch Ultra 2, ambos midiendo alrededor de 44 mm (1.73 pulgadas) de ancho. El dispositivo ponible de Humane es ligeramente más bajo, con su altura de 47.5 mm (1.87 pulgadas) en comparación con los 49 mm (1.92 pulgadas) del Watch Ultra. También es la mitad del peso del smartwatch de Apple, con 34.2 gramos (1.2 onzas).

No solo es el Humane AI Pin lento, caprichoso y apenas inteligente, sino que utilizarlo me hizo ver bastante tonto. En su estado actual, el dispositivo no hace lo suficiente para justificar su precio de $700 y $24 al mes.

ProsEl proyector novedoso proyecta una “pantalla” en la palmaEfectivo modo intérpreteDetalles de diseño cuidadosContrascalentamientoNo confiableLentoLa pantalla proyectada depende de gestos tediosos y caprichosos para navegarCostoso para lo que haceVida útil de la batería corta$699 en Humane

La parte superior del AI Pin es ligeramente más gruesa que la inferior, ya que debe contener sensores adicionales e indicadores luminosos, pero todavía tiene aproximadamente la misma profundidad que el Watch Ultra 2. Coloque un accesorio magnético, y agregará alrededor de 8 mm (0.31 pulgadas). Hay varios accesorios disponibles, siendo el más útil el potenciador de batería incluido. Obtendrás dos potenciadores de batería en el “sistema completo” cuando compres el Humane AI Pin, además de una base de carga y estuche. El potenciador ayuda a sujetar el AI Pin a tu ropa mientras agrega algunas horas adicionales de vida al dispositivo (en teoría, de todos modos). También trae consigo 20 gramos adicionales (0.7 onzas), ¡pero incluso incluyendo eso, el AI Pin aún es 10 gramos (0.35 onzas) más ligero que el Watch Ultra 2!

Ese peso (o falta de él) es importante, ya que cualquier cosa demasiado pesada tiraría de tu ropa, lo que no solo sería incómodo sino que también bloquearía el proyector del Pin de funcionar correctamente. Por cierto, si lo estás usando con una tela más delgada, tendrás que usar el accesorio de cierre en lugar del potenciador, que es una baldosa de plástico de $40 que no proporciona energía adicional. También puedes obtener el clip de acero inoxidable que vende Humane por $50 para pegarlo en materiales más pesados o cinturones y mochilas. Sin importar qué accesorio elijas, lo colocarás en el reverso de tu prenda y colocarás el Pin en el exterior para conectar las piezas.

How the AI Pin works

But you might not want to place the AI Pin on a bag, as you need to tap on it to ask a question or pull up the projected screen. Every interaction with the device begins with touching it, there is no wake word, so having it out of reach sucks.

Tap and hold on the touchpad, ask a question, then let go and wait a few seconds for the AI to answer. You can hold out your palm to read what it said, bringing your hand closer to and further from your chest to toggle through elements. To jump through individual cards and buttons, you’ll have to tilt your palm up or down, which can get in the way of seeing what’s on display. But more on that in a bit.

There are some built-in gestures offering shortcuts to functions like taking a picture or video or controlling music playback. Double tapping the Pin with two fingers will snap a shot, while double-tapping and holding at the end will trigger a 15-second video. Swiping up or down adjusts the device or Bluetooth headphone volume while the assistant is talking or when music is playing, too.

Cherlynn Low for Engadget

Cada persona que ordena el Humane AI Pin deberá configurar una cuenta y pasar por el proceso de incorporación en el sitio web antes de que la compañía envíe su unidad. Parte de este proceso incluye iniciar sesión en tus cuentas de Google o Apple para transferir contactos, así como ver un video que te guía a través de esos gestos que describí. Tu Pin llegará ya vinculado a tu cuenta con su eSIM y número de teléfono clasificados. Esto probablemente simplifica las cosas para que los usuarios no tengan que lidiar con pasos tediosos como instalar una tarjeta SIM o iniciar sesión en sus perfiles. Se sintió un poco extraño, pero es algo bueno porque, como explicaré en un momento, tratar de ingresar una contraseña en el AI Pin es un verdadero dolor.

Hablando con el AI Pin de Humane

La forma más fácil de interactuar con el AI Pin es hablando con él. Se supone que debe sentirse natural, como si estuvieras hablando con un amigo o asistente, y no deberías sentirte forzado al pedir ayuda. Desafortunadamente, eso simplemente no fue el caso en mis pruebas.

Cuando el AI Pin me entendió y respondió correctamente, generalmente tardó unos segundos en responder, tiempo durante el cual ya podría haber obtenido los mismos resultados en mi teléfono. Para algunas cosas, como agregar elementos a mi lista de compras o convertir dólares canadienses a USD, funcionó adecuadamente. Pero “adecuado” parece ser el mejor escenario posible.

A veces las respuestas eran demasiado largas o irrelevantes. Cuando pregunté “Debería ver Dream Scenario”, dijo “Dream Scenario es una película de comedia/fantasía de 2023 protagonizada por Nicolas Cage, con valoraciones positivas en IMDb, Rotten Tomatoes y Metacritic. Está disponible para transmitir en plataformas como YouTube, Hulu y Amazon Prime Video. Si te gustan los géneros de comedia y fantasía, puede que valga la pena verla.”

Dejando de lado el hecho de que la “respuesta” a mi pregunta vino después de mucha palabrería que encontré innecesaria, también simplemente no encontré la recomendación satisfactoria. No me estaba dando una respuesta clara, lo cual es comprensible, pero en última instancia nada de lo que dijo se sentía diferente a escanear los primeros resultados de una búsqueda en Google. Habría obtenido más información si hubiera buscado la película en mi teléfono, ya que habría podido ver las calificaciones reales de Rotten Tomatoes y Metacritic.

Para ser justos, el AI Pin fue lo suficientemente inteligente como para entender preguntas de seguimiento como “¿Qué tal The Witch?” sin necesidad de que repita mi pregunta original. Pero estamos en el 2024; ya hemos superado a los asistentes que necesitan tanto apoyo.

También hemos pasado los días en los que necesitábamos redactar nuestras solicitudes de formas específicas para que el AI nos entendiera. Aunque Humane ha dicho que puedes hablar con el pin “de manera natural”, hay algunas instancias en las que simplemente eso no funcionó. Primero, a veces me escuchaba mal, incluso en mi tranquilo salón. Cuando pregunté “¿Me gustaría YouTuber Danny Gonzalez?”, pensó que dije “¿Me gustaría YouTube necesito Gonzalez?” y respondió “No está claro si te gustará Dulce Gonzalez ya que no se especifican el contenido de sus videos y canales.”

Cuando me repetí cuidadosamente diciendo “Me refería a Danny Gonzalez”, el AI Pin me devolvió hechos sobre la vida y el trabajo del YouTuber, pero no respondió a mi pregunta original.

Eso no es tan malo como el hecho de que cuando intenté que el Pin describiera lo que tenía frente a mí, simplemente no lo hacía. Humane tiene una función de Visión en beta que permite que el AI Pin use su cámara para ver y analizar cosas a la vista, pero cuando intenté que mirara mi isla de cocina desordenada, no pasó nada. Le preguntaba “¿Qué tengo delante?” o “¿Qué estoy sosteniendo delante tuyo?” o “Describe lo que tengo delante de mí,” que es la forma en que yo haría esta solicitud naturalmente. Intenté tantas variaciones de esto, incluyendo “¿Qué estoy mirando?” y “¿Hay un pulpo delante de mí?”, en vano. Incluso tomé una foto y pregunté “puedes describir qué hay en esa imagen”.

Cada vez, me decían “Tu AI Pin no sabe a qué te refieres” o “Esta pregunta no está relacionada con AI Pin” o, en el caso de que primero tomara una foto, “Tu AI Pin no puede analizar imágenes o describirlas.” Estaba confundido por qué esto no funcionaba incluso después de verificar que había optado por ello y habilitado la función, y finalmente me di cuenta después de revisar la guía de revisores que tenía que usar comandos que comenzaran con la palabra “Mira”.

Mira, tal vez todos los demás habrían usado instintivamente esa formulación. Pero si eres como yo y no lo hiciste, probablemente te rindirás y nunca volverás a usar esta función. Incluso después de aprender a formular correctamente mis solicitudes de Visión, todavía eran muy torpes. Nunca fue tan fácil como decir “Busca mis calcetines” sino que requería oraciones de dos partes como “Mira mi habitación y dime si hay botas en ella” o “Mira esto y dime cómo usarlo.”

Cuando formulé las cosas correctamente, los resultados fueron bastante impresionantes. Confirmó que había una “lata de Lysol en el estante superior del estante” y un “pulpo morado en la parte superior del gabinete marrón.” Sostuve un iluminador para mejillas y pregunté qué hacer con él. El AI Pin me dijo precisamente “La crema Carry On 2 de BYBI Beauty se puede usar para agregar un brillo natural a la piel,” entre otras cosas, aunque nunca me dijo explícitamente que la aplicara en mi cara. Le pregunté de dónde provenía un objeto que estaba sosteniendo, y simplemente dijo “La imagen es de una mano sosteniendo una bolsa de mini huevos. La bolsa es amarilla con una etiqueta morada que dice ‘mini huevos’.” Nuevamente, no respondió a mi pregunta real.

El AI de Humane, que está alimentado por una combinación de las últimas versiones de GPT de OpenAI y otras fuentes, simplemente no se siente completamente desarrollado. Es como un robot que finge ser consciente, capaz de indicar que sabe más o menos lo que estoy preguntando, pero incapaz de ofrecer una respuesta directa.

Mis problemas con el modelo de lenguaje y las características del AI Pin no terminan aquí. A veces simplemente se niega a hacer lo que le pido, como reiniciar o apagar. Otras veces hace algo completamente inesperado. Cuando dije “Enviar un mensaje de texto a Julian Chokkattu,” quien es un amigo y colega revisor de AI Pin en Wired, pensé que me preguntarían qué quería decirle. En cambio, el dispositivo simplemente dijo OK y me dijo que envió las palabras “Hola Julian, solo checando. ¿Cómo va tu día?” a Chokkattu. Nunca le dije nada parecido en años de amistad, pero supongo que técnicamente el AI Pin hizo lo que le pedí.

Hayato Huseman para Engadget

Usando la pantalla proyectora del AI Pin de Humane

Si solo las interacciones por voz fueran lo peor del AI Pin de Humane, pero la lista de problemas apenas comienza ahí. Me intrigaba principalmente la “pionera pantalla de tinta láser” de la compañía que proyecta rayos verdes en la palma de tu mano, así como los gestos que permitían interactuar con elementos “en pantalla.” Pero mi asombro inicial se convirtió rápidamente en frustración y un dolor sordo en el hombro. Puede ser agotador sostener tu teléfono para desplazarte por Instagram, pero al menos puedes ponerlo sobre una mesa y seguir navegando. Con el AI Pin, si tu brazo no está arriba, no estás viendo nada.

Luego está el hecho de que es un lienzo bastante pequeño. Vería alrededor de siete líneas de texto cada vez, con aproximadamente una a tres palabras en cada fila dependiendo de la longitud. Esto significaba que tenía que sostener mi mano arriba aún más tiempo para esperar a que las notificaciones terminaran su ciclo. También tengo una palma más pequeña que algunos otros revisores que vi mientras probaba el AI Pin. Julian de Wired tiene una mano más grande y me daba envidia cuando veía que podía ajustar la proyección entera en su palma, mientras que el contenido de mi pantalla se derramaba sobre mis dedos, dificultando la lectura.

No solo los que tenemos palmas pequeñas encontraremos difícil ver el AI Pin. Sal al exterior y tendrás dificultades para leer la tenue proyección. Incluso en un día nublado y lluvioso en la ciudad de Nueva York, apenas podía distinguir las palabras en mis manos.

Cuando puedes leer lo que está en la pantalla, interactuar con ella podría hacerte querer arrancarte los ojos. Como dije, tendrás que acercar y alejar tu palma del pecho para seleccionar las tarjetas correctas para ingresar tu contraseña. Es un poco como marcar un teléfono de disco, con tarjetas para los dígitos individuales del 0 al 9. Aleja la mano para obtener los números más altos y el botón de retroceso, y regresa para los más pequeños.

Este gesto es inteligente en teoría pero es muy sensible. Hay un rango de espacio utilizable muy pequeño ya que solo hasta donde tu mano pueda ir, por lo que la distancia entre cada dígito es bastante pequeña. Un movimiento incorrecto y seleccionarás accidentalmente algo que no querías y tendrás que borrarlo desde el principio. Para colmo, mover mi brazo mientras hacía eso provocaba que el Pin se moviera, lo que provocaba que la pantalla se sacudiera en mi palma. En promedio, desbloquear mi Pin, lo que implica ingresar un código de cuatro dígitos, me llevaba alrededor de cinco segundos.

Por sí solo, esto no suena tan mal, pero ten en cuenta que tendrás que volver a ingresar esto cada vez que desconectes el Pin del potenciador, el cierre o el clip. Actualmente es primavera en Nueva York, lo que significa que me estoy poniendo y quitando la chaqueta una y otra vez. Cada vez que entro o salgo, muevo el Pin a una capa diferente y tengo que parecer un turista miope y confundido leyendo mi palma a varias distancias. No es divertido.

Por supuesto, puedes desactivar la configuración que requiere la introducción de la contraseña cada vez que retires el Pin, pero eso simplemente no es bueno para la seguridad.

Aunque Humane dice que “la privacidad y la transparencia son primordiales con AI Pin”, por su propia naturaleza el dispositivo no es adecuado para realizar tareas confidenciales a menos que estés solo. No querrás