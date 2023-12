Lo que sabemos sobre los rehenes israelíes liberados por Hamas el jueves

El jueves, Hamas liberó a otro grupo de ocho rehenes israelíes, incluidos ciudadanos de México, Rusia y Uruguay. Horas después, el Servicio Penitenciario Israelí anunció la liberación de 30 prisioneros y detenidos palestinos.

Fue el séptimo día consecutivo de liberaciones de rehenes israelíes de Gaza y palestinos de las cárceles israelíes bajo el alto el fuego, que se renovó temprano el jueves minutos antes de que expirara. Esa extensión estaba programada para durar solo 24 horas, y los diplomáticos expresaron cierto pesimismo sobre las perspectivas de que se acuerde otra extensión antes de que venza el acuerdo actual el viernes.

Esto es lo que sabemos sobre los rehenes israelíes liberados el jueves.

Mia Schem, 21

Mia Schem, de 21 años, ciudadana israelí-francesa, fue secuestrada del lugar del festival de música Tribe of Nova, donde al menos 260 personas murieron en el asalto liderado por Hamas a Israel el 7 de octubre.

Amit Soussana, 40

Amit Soussana, de 40 años, abogada, fue secuestrada de Kibbutz Kfar Aza a pocos kilómetros al este de Gaza. En ese momento, había estado en casa con fiebre, según The Times of Israel. Su familia dijo a las organizaciones de noticias israelíes que durante el asalto del 7 de octubre, la Sra. Soussana se escondió en una habitación segura en su casa, pero los atacantes aún pudieron alcanzarla.

Ilana Gritzewsky Kimchi, 30

Ilana Gritzewsky Kimchi, de 30 años, es una inmigrante de México, según el Foro de Familias de Rehenes y Personas Desaparecidas. La Sra. Gritzewsky Kimchi fue secuestrada el 7 de octubre del Kibbutz Nir Oz, donde Hamas asesinó a decenas de residentes.

Nili Margalit, 41

Nili Margalit, de 41 años, fue secuestrada del Kibbutz Nir Oz. Por la mañana del ataque, envió mensajes de texto a sus amigos diciendo que estaba encerrada en una habitación segura con su perro y que durante horas había escuchado que los atacantes caminaban afuera, según The Times of Israel. La Sra. Margalit trabaja como enfermera en el sur de Israel en el Centro Médico Soroka, dijo el Campus de Atención Médica Rambam en Facebook. Otra exrehén, Yocheved Lifshitz, de 85 años, dijo a The Times of Israel que había visto a la Sra. Margalit cuidando a otras personas mientras estaban retenidas.

Sapir Cohen, 29

Sapir Cohen, de 29 años, fue secuestrada junto con su novio, Sasha Trupanob, de 28 años, del Kibbutz Nahal Oz, donde estaban visitando a su familia.

Se cree que el Sr. Trupanob permanece en Gaza.

Aisha Ziyadne, 17; Bilal Ziyadne, 18