El poeta ruso Lev Rubinstein, crítico de Putin, fallece a los 76 años.

MOSCÚ – Lev Rubinstein, poeta ruso, ensayista y disidente político durante las eras soviética y de Putin, murió el domingo a causa de las heridas sufridas después de ser atropellado por un automóvil en Moscú. Tenía 76 años.

Su muerte fue confirmada por su hija Maria en un breve comunicado en su cuenta de LiveJournal. El Sr. Rubinstein fue golpeado mientras cruzaba la calle y había sido inducido a un coma médico. Las autoridades de Moscú dijeron que el conductor había cometido numerosas violaciones de tráfico y “no se detuvo”, y que habían iniciado en su contra un proceso penal.

El Sr. Rubinstein fue considerado uno de los fundadores del movimiento conceptual ruso, una fusión vanguardista de arte y prosa que desafió las restricciones del Realismo Socialista que predominaba en los años setenta y ochenta.

Una de sus contribuciones al movimiento fueron los “poemas en tarjetas”, donde cada estrofa se imprimía en una tarjeta separada. Se inspiró en los catálogos de tarjetas que había encontrado como bibliotecario en su alma mater, el Instituto Pedagógico de Correspondencia de Moscú, ahora conocido como la Universidad Estatal de Moscú para las Humanidades Sholokhov. Pero al estar sujeto a censura, lo animó a buscar un medio diferente.

“Quería que el texto pudiera ser un objeto, un objeto literario, un objeto teatral, todo a la vez”, dijo en una entrevista de 2020 con la revista literaria Pank.

Su obra se publicó en el extranjero y circuló en la Unión Soviética como samizdat a través de un sistema clandestino de reproducción que podía eludir la censura gubernamental. Después del colapso del comunismo soviético, continuó escribiendo para los pilares de la prensa intelectual liberal rusa, incluidos Itogi, Kommersant y más recientemente el sitio web Republic.

En 1999, recibió el Premio Andrei Bely, el primer premio literario independiente para escritos que rechazan la censura, por su servicio a los “estudios humanísticos”. Su novela “Signos de Atención” ganó el premio NOS, un premio ruso otorgado anualmente a una obra de prosa, en 2012.

“Era una leyenda viviente”, dijo en una entrevista telefónica el compositor Boris Filanovsky, quien escribió una ópera basada en algunas obras del Sr. Rubinstein que se estrenó en 2011. Los dos se conocieron hace dos décadas mientras daban conferencias sobre periodismo cultural en San Petersburgo.

“Cuando daba sus conferencias”, agregó, “parecía que todos los participantes estaban tomando la comunión”.

El Sr. Filanovsky llamó al Sr. Rubinstein “nuestra conciencia lingüística”, comparando su papel en la vida intelectual pública con el de los estadounidenses Allen Ginzberg y Charles Bukowski y el actor y autor inglés Stephen Fry.

“Sus textos abordan la misma materia del lenguaje; lo que decimos en Rusia parece ser robado de los textos de Rubinstein”, dijo.

En los últimos años, el Sr. Rubinstein siguió escribiendo para publicaciones rusas de mentalidad independiente. Habló abiertamente en contra de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y su apoyo al político de la oposición Alexei A. Navalny, quien ha estado encarcelado desde enero de 2021 después de pasar meses en Alemania recuperándose de un envenenamiento con un agente nervioso.

La muerte del Sr. Rubinstein provocó homenajes en las redes sociales, incluido uno de representantes de Memorial, la organización de derechos humanos más conocida de Rusia, que fue prohibida por orden judicial en diciembre de 2021 en vísperas de la invasión de Ucrania. Escribieron:

“Rubinstein no fue arrestado ni torturado, no fue envenenado o perseguido en Rusia en tiempos de guerra en Ucrania. Pero su trágica muerte en enero de 2024, justo en vísperas del segundo aniversario de la catástrofe, parece tristemente simbólica. La Rusia actual no tiene lugar para ciudadanos libres y poetas independientes. Los atropella, sin detenerse en el semáforo para verlos cruzar la calle”.

Lev Semyonovich Rubinstein nació el 19 de febrero de 1947 en Moscú. Su padre, Semyon, era ingeniero civil y había servido en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patria. Las consecuencias de esa guerra fueron visibles durante su infancia, dijo en una entrevista reciente; recordó haber visto “gente sin brazos, sin piernas y sin ojos” cuando su padre lo llevó al baño público.

Su madre, Elena, nació en Ucrania y cuando era niña allí, en la ciudad de Kharkiv, experimentó el Holodomor, la hambruna de 1932-33, dirigida por el Kremlin, en la que murieron millones.

Después de que el presidente Vladimir V. Putin lanzara la invasión de Ucrania, el Sr. Rubinstein habló sobre una corriente de “imperialismo interno” presente en Rusia, incluso entre los intelectuales del país.

“Admito con vergüenza que ese imperialismo interno estaba en nosotros, a pesar de que no éramos imperiales”, dijo en una entrevista con el medio ruso independiente Meduza publicada en enero de 2023. “Nos llevó tiempo y esfuerzo superar esto dentro de mí mismo. Ahora, por supuesto, mis amigos y yo lo hemos erradicado tanto como sea posible”.

El Sr. Rubinstein protestó contra el autoritarismo rampante del Sr. Putin, oponiéndose al silenciamiento del canal de televisión independiente NTV. Denunció las guerras de Moscú en Chechenia, así como su anexión ilegal de Crimea de Ucrania en 2014. Y participó activamente en eventos organizados por Memorial, la organización de derechos. En marzo de 2022 se unió a escritores en una carta abierta condenando la “guerra criminal” que se libra en Ucrania y actuó en el evento final celebrado en la sede de Memorial, que ha sido cerrada y confiscada por el estado.

NO se disponía de información completa sobre los sobrevivientes de inmediato.

Cuando le preguntaron, hace un año, qué consejo daría a los rusos que viven el aumento de la represión en tiempos de guerra, el Sr. Rubinstein tomó consuelo en la historia. “A finales de los años soviéticos, mi círculo de amigos y yo estábamos convencidos de que esta aburrida inmundicia soviética estaría con nosotros para siempre”, dijo. “Pero sucedió lo contrario”.

Agregó: “De esos tiempos, puedo dar un consejo simple: No tengas miedo”.