Revolutionario y casi perfecto Cambiar de juego y casi perfecto

Elgato Prompter (imagen de origen: Elgato) Puedes saltarte esta reseña y simplemente comprar el Elgato Prompter, es así de bueno. Pero hay problemas, especialmente si grabas videos con un iPhone. Esto está cerca de ser un alarde absoluto, casi un himno incondicional de alabanza para un dispositivo que, si lo necesitas, es excepcionalmente bueno. No es perfecto, hay más que podría hacer y, lo que es más importante, el software no es suficiente en comparación con el hardware. Sin embargo, Elgato Prompter ofrece teleprompting significativamente mejor que cualquier alternativa profesional de estudio. Y lo hace a un precio que no es una compra casual, pero es francamente notablemente barato por lo que hace. Y también ha llegado en el momento adecuado. A pesar de venir con muchos accesorios para diferentes cámaras, para usar un iPhone tienes que comprar un soporte para smartphone separado (marcado en rojo) El objetivo de Elgato Prompter es ayudar a los YouTubers. Primero entrené a personas en la filmación de videos a fines de la década de 1990 en BBC Worldwide. Ese es el lado comercial de la BBC y algunos de mis propios videos se utilizaron en sus presentaciones de ventas internacionales. YouTube era inimaginable entonces, pero el video no lo era y ese es el problema hoy. YouTube está alcanzando décadas de televisión y producción de video. Todavía hay YouTubers que pueden encender su cámara y simplemente hablar, y desafortunadamente todavía hay muchos más que piensan que pueden. Cuando era una plataforma incipiente, los espectadores soportaban mucho que no lo harían en ningún otro servicio de video. Ahora ya no es suficiente que un video trate sobre un nicho ridículamente oscuro, tiene que tratarse de ese nicho ridículamente oscuro, y hacerlo bien. En consecuencia, desde entonces he entrenado específicamente a escritores, músicos, actores y periodistas en todos los aspectos de la producción de videos de YouTube. También tengo mi propio canal 58keys, que es para escritores que usan Macs, iPhones y iPad. Es pequeño, alrededor de 6,500 suscriptores, pero tiene el mismo problema que todos los canales. Es decir, cómo lograr el equilibrio entre una conversación personal e informal con el espectador, y tener la mayor cantidad de información útil posible. La respuesta es planificar primero un video, lo que para obtener el mejor efecto significa escribir un guion, y eso tiende a significar utilizar un teleprompter. No es obligatorio. Si realmente puedes encender el encanto durante unos minutos y la gente te verá, entonces hazlo. Hub USB Elgato para Mac controla la pantalla del Prompter. Lo que te da un teleprompter Los guiones se pueden escribir, editar, reemplazar y posiblemente incluso ignorar, pero escribir sobre lo que va a tratar un video es una bendición. Predeciblemente, es una bendición para la audiencia porque, inevitablemente, significa que vas a tratar sobre el tema en lugar de entretener con chistes. Y también, posiblemente menos predecible, es una bendición para el realizador del video, ya que acelera la producción. Si bien puedes pasar mucho tiempo escribiendo un guion, una vez que lo has hecho, grabarás el video de una vez. Un video de diez minutos ya no te llevará una hora de re-tomas. Además, escribir guiones significa que puedes ser eficiente en la producción. Escribe dos, tres, diez guiones por adelantado, y puedes grabarlos todos seguidos, después de haber configurado el equipo de cámara solo una vez. El problema está en memorizar el guion. Se puede hacer, puedes hacerlo, pero es una habilidad y también es más difícil aprender varios guiones no relacionados uno tras otro. Así que escribes el guion y lo pones en un teleprompter. Eso te muestra tu guion a medida que hablas, por lo que en teoría no tienes que recordarlo en absoluto. En la práctica, necesitas saber el guion para que parezca que solo estás pensando en la siguiente palabra. Y es una habilidad, pero vale la pena usarla por los beneficios que te otorga a ti y a tu audiencia. Cada teleprompter tiene una lámina de vidrio delante de la cámara. Esa lámina está inclinada para que pueda reflejar lo que está debajo de esa cámara, y siempre hay algo debajo en forma de pantalla. La lámina de vidrio se llama divisor de haces. Aunque parece estar mostrando el guion, en realidad está reflejando ese guion desde la pantalla inferior de forma que la cámara no puede ver que haya nada en absoluto. Entonces la cámara solo ve al presentador, pero el presentador ve su guion. El público no debe ser consciente de que hay un teleprompter, pero hay una ocasión en que lo es. Cuando los políticos están haciendo discursos en un podio, verá rutinariamente dos grandes paneles de vidrio transparente montados a cada lado de ellos. Para el público, apenas son decorados apenas notables, y como son de vidrio, no interrumpen la vista de nadie del político. Pero, por supuesto, el político está viendo su guion desplazándose sobre ese vidrio. Cada teleprompter funciona exactamente de esta manera, pero hay diferencias significativas en ellos, y Elgato Prompter trae la mayoría de las mejores opciones, aunque no todas. Opinión de Elgato Prompter – la competencia. No es imposible obtener un teleprompter en el mismo rango de precios que el Elgato Prompter, o incluso algunos que son considerablemente más baratos. En todos los casos excepto el de Elgato, sin embargo, los teleprompters en este rango requieren que proporciones por separado una pantalla para el guion. Un teleprompter típico será el vidrio divisor de haz montado en un soporte que tiene un agujero en la parte trasera para tu cámara. También suele haber una pequeña plataforma para sostener la otra pantalla. Esa pantalla puede ser un iPhone, un iPad o posiblemente un monitor externo pequeño. En este último caso, puedes estar limitado por el modo en que ese monitor externo necesita energía y datos. Pero incluso en el primer caso, debes tener un iPhone o iPad de repuesto. Dado que es común filmar con un iPhone, eso significa potencialmente tener dos teléfonos, y siempre significa mantenerlos cargados. Luego está el software. El software de teleprompter tiene que funcionar en tu pantalla, por lo que típicamente tiene que ser una aplicación para iPhone o iPad. Esa aplicación tiene que mostrar tu guion en un tamaño de letra lo suficientemente grande como para que puedas leerlo desde una corta distancia. Tiene que invertir ese guion para que el reflejo sea el correcto para ti, y también tiene que desplazar el guion a una velocidad que se adapte a tu entrega vocal. Hay más de 50 aplicaciones de teleprompter en la App Store de iOS, además, muchas o la mayoría de las compañías de teleprompter incluyen una aplicación gratuita para usar con su equipo. Elegir una es difícil porque las descripciones son indistinguibles, y es sorprendente lo mal hecho que están muchas de ellas. Elgato Prompter pretende ofrecer una mejor alternativa para todo esto, desde el software hasta el hardware y esa otra pantalla que necesitas. La tela negra en la parte superior es una tapa que normalmente tiras hacia abajo sobre la cámara. Evita que la luz llegue al dispositivo y se refleje de nuevo en la lente. Opinión de Elgato Prompter – diseño. La característica clave de Elgato Prompter es que viene con una pantalla incorporada de nueve pulgadas. No es necesario una segunda pantalla, un iPhone de repuesto o nada, la pantalla de Elgato está siempre ahí. No es un teleprompter plegable, es un dispositivo de 90 grados con una pantalla plana y horizontalmente posicionada, y una sección de cámara que es vertical. Una sección en forma de capucha se extiende verticalmente en la parte superior para que el vidrio principal se conecte aproximadamente a un ángulo de 45 grados. Es fuerte y robusto, pero inevitablemente, la forma significa que tendrás que tener cuidado al empacarlo para transportarlo. Además, aunque la pantalla incorporada es excelente y prácticamente la característica más importante de todo el Prompter, significa que hay una limitación importante. La pantalla no puede funcionar con baterías como lo haría un iPhone, por lo que necesita estar donde su cable de 2m se puede conectar a una Mac. Curiosamente, Elgato proporciona un USB-A & hellip;