El NBU considera limitar las transferencias de tarjetas.

El Banco Nacional de Ucrania (NBU) está trabajando en regulaciones que limitarían las transferencias de tarjetas bancarias y impondrían límites a las transacciones en efectivo en terminales de autoservicio, dijo la Vicegobernadora Adjunta del NBU, Kateryna Rozhkova, el 8 de febrero, según informó Interfax-Ucrania.

Rozhkova agregó que seguirán las discusiones con el Comité de Finanzas del parlamento.

“El asunto de introducir controles adicionales a las transacciones individuales es delicado, especialmente cuando se trata de cómo las personas manejan sus propios fondos”, dijo Rozhkova.

“Estamos examinando la cuestión desde múltiples perspectivas”.

Se mostró reacia a anunciar medidas específicas de manera anticipada antes de que se tome una decisión final para evitar confusiones.

Según ella, las medidas restrictivas se están desarrollando en respuesta a la prevalencia de pagos “en negro” no gravados. Aunque la práctica no es generalizada en toda Ucrania, sí involucra a un número considerable de empresas que buscan minimizar sus obligaciones fiscales a través de estrategias elaboradas de evasión.

“Con nuestra experiencia acumulada, estamos considerando activamente nuestro enfoque y consultaremos con los diputados para encontrar el mejor camino a seguir”, concluyó Rozhkova.

“Nuestro objetivo es doble: evitar [imponer] restricciones a empresas y personas legítimas, al tiempo que reducimos las vías para la evasión fiscal”.

