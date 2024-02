Michael Mann recibe $1 millón en demanda por difamación.

El científico del clima Michael Mann ganó el jueves su demanda por difamación contra both Rand Simberg, un antiguo académico adjunto del Competitive Enterprise Institute, y Mark Steyn, un colaborador de National Review.

El juicio llevó a los observadores de vuelta a 2012, la época de oro de los blogs y una era de controversia ranciosa sobre la existencia del calentamiento global, lo que el investigador de psicología y bloguero de desinformación sobre el clima, John Cook, llamó “una época salvaje”.

El jurado de seis personas anunció su veredicto unánime después de un juicio de cuatro semanas en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia y un día completo de deliberación. Encontraron a ambos, el Sr. Simberg y el Sr. Steyn, culpables de difamar al Dr. Mann con múltiples afirmaciones falsas y otorgaron al científico 1 dólar en daños compensatorios de cada escritor.

El jurado también encontró que los escritores habían hecho sus declaraciones con “malicia, rencor, mala voluntad, venganza o intención deliberada de dañar” y dictaron sanciones punitivas de $1,000 contra el Sr. Simberg y $1 millón contra el Sr. Steyn para disuadir a otros de hacer lo mismo.

En 2012, el Sr. Simberg y el Sr. Steyn habían establecido paralelos entre la controversia sobre la investigación del Dr. Mann y el escándalo sobre Jerry Sandusky, el exentrenador de fútbol en la Universidad Estatal de Pensilvania que fue condenado por agredir sexualmente a niños. En ese momento, el Dr. Mann era profesor en Penn State.

“Es constitucionalmente deliberadamente difícil ganar demandas por difamación en casos que involucran asuntos de interés público y figuras públicas destacadas”, dijo RonNell Andersen Jones, profesora de derecho en la Universidad de Utah.

Las dos partes discutieron durante días sobre la verdad o falsedad de las publicaciones, mostrando evidencia que incluía correos electrónicos desfavorables entre el Dr. Mann y colegas, extractos de investigaciones realizadas por Penn State y la National Science Foundation que exoneraron al Dr. Mann de mala conducta académica, otros científicos que testificaron que el Dr. Mann había arruinado sus reputaciones, y una crítica detallada pero controvertida de sus métodos de investigación por parte de un estadístico.

Tanto el Sr. Simberg como el Sr. Steyn testificaron que creían sinceramente lo que escribieron.

“Inflamatorio no equivale a difamatorio”, dijo la abogada del Sr. Simberg, Victoria Weatherford, en su declaración final. “Rand es solo un hombre, solo un blogger que expresa sus opiniones sinceramente sobre un tema que considera importante. Esa es una verdad incómoda para Michael Mann”.

El Dr. Mann argumentó que perdió financiamiento de subvenciones después de las publicaciones en blogs y que fue excluido de al menos una colaboración de investigación porque su reputación había sufrido. Los demandados argumentaron que la estrella del Dr. Mann siguió en ascenso y que es uno de los científicos del clima más exitosos en la actualidad.

El juez presidente, Alfred Irving, enfatizó al jurado que su trabajo no era decidir si el calentamiento global está ocurriendo. “Sabía que estábamos caminando en una línea muy delgada desde un juicio sobre el cambio climático hasta un juicio sobre difamación”, dijo anteriormente mientras discutía qué testigos permitir.

La historia de esta demanda no ha terminado.

En 2021, el juez Irving, junto con otro juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, decidió que el Competitive Enterprise Institute y National Review no podían ser considerados responsables. Los editores no cumplían con el criterio de “malicia real” impuesto a las figuras públicas que demandan por difamación, dictaminaron los jueces, lo que significa que los empleados de las dos organizaciones no publicaron las publicaciones de Mr. Simberg y Mr. Steyn sabiendo que eran falsas, ni tuvieron “desprecio temerario” por si las publicaciones eran falsas.

Los abogados del Dr. Mann han indicado que apelarán esta decisión anterior.