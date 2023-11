El Kremlin dispuesto a aceptar importantes pérdidas por ganancias territoriales marginales en Ucrania, según informes de inteligencia del Reino Unido.

Durante las últimas tres semanas, Rusia ha perdido probablemente alrededor de 200 vehículos blindados durante sus asaltos a la ciudad de Avdiivka, en el Donbass, según el último informe de inteligencia de Defensa del Reino Unido sobre Ucrania, publicado el 4 de noviembre.

Las altas pérdidas de equipo de Rusia se deben a una combinación de la efectividad relativa de las armas antitanque portátiles modernas de Ucrania, las minas, las municiones lanzadas por drones y los sistemas de artillería de precisión, según el informe.

En respuesta, es muy probable que las fuerzas rusas hayan pasado a realizar asaltos de infantería desmontada en este sector. Las fuerzas ucranianas enfrentaron desafíos tácticos similares como fuerza atacante durante el verano.

Al igual que la ofensiva rusa anterior, los asaltos a Avdiivka han estado caracterizados a menudo por avances a través de terreno abierto, lo que lleva a altas pérdidas. El Servicio de Inteligencia de Defensa del Reino Unido cree que es plausible que Rusia haya sufrido varias miles de bajas en su personal alrededor de la ciudad desde principios de octubre de 2023.

El informe señala que el liderazgo de Rusia continúa demostrando disposición para aceptar grandes pérdidas de personal a cambio de ganancias territoriales marginales.

Ofensiva de Rusia en Avdiivka – Lo que se sabe

Las tropas rusas intensificaron su ofensiva en Avdiivka el 10 de octubre, lanzando ataques masivos contra la ciudad de Donbás.

El jefe de la administración militar de Avdiiivka, Vitaliy Barabash, dijo que el 10 de octubre fue “probablemente el mayor ataque a la ciudad en toda la guerra a gran escala”, pero la situación estaba bajo control. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que el ejército ruso quiere rodear Avdiivka y está lanzando una gran cantidad de equipo y personal en la batalla.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que las tropas ucranianas mantienen sus posiciones cerca de Avdiivka.

El 20 de octubre, el jefe de la administración militar de Avdiivka, Vitaliy Barabash, dijo que las tropas rusas habían lanzado una nueva ola de asaltos. La situación sigue siendo complicada.

Desde el inicio de la ofensiva rusa en Avdiivka, las pérdidas de las fuerzas de ocupación en la región de Donetsk ascienden a 6.500 soldados, según el portavoz del centro de prensa conjunto de las Fuerzas de Defensa de Tavria, el coronel Oleksandr Shtupun.

Las fuerzas invasoras rusas han reducido sus ataques a Avdiivka para reemplazar sus pérdidas y reagruparse, dijo Oleksandr Shtupun, portavoz de las fuerzas de defensa del frente de Tavria, en televisión nacional el 2 de noviembre.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine.