Las lecciones de química de Brie Larson superan a otros programas de streaming.

La serie Lessons in Chemistry de Apple TV+ continúa siendo uno de los 10 programas más populares en cualquier servicio de streaming, según un análisis de mercado. La serie de drama romántico protagonizada por Brie Larson ha atraído a grandes audiencias desde su estreno en octubre.

La primera temporada aún está en curso, con nuevos episodios que se estrenan cada semana en el servicio de streaming de Apple.

El programa de ciencia Lessons in Chemistry genera una gran reacción en las audiencias

Aunque Apple TV+ no tiene tantos suscriptores como Netflix o Disney+, sigue produciendo éxitos que aparecen en los primeros lugares de las listas. Por ejemplo, su drama de ciencia ficción Silo fue el programa más popular en streaming a principios de este año. Lo mismo ocurrió con Severance en 2022.

Aunque Lessons in Chemistry no está obteniendo el mismo éxito en las listas de popularidad, ocupa el puesto número 5 en la lista de los programas de transmisión más populares de JustWatch para la semana que terminó el 29 de octubre, los datos más recientes disponibles. Y el drama también ocupa el puesto número 5 en la lista de las 10 mejores películas y programas de televisión de ReelGood durante la semana del 19 de octubre al 26 de octubre.

Las estimaciones de empresas como JustWatch y Reelgood son necesarias porque los servicios de streaming no revelan cuántas personas ven sus contenidos.

Así es como Apple TV+ describe el programa:

Ambientada en la década de 1950, Lessons in Chemistry sigue a Elizabeth Zott (Larson), cuyo sueño de ser científica se ve frenado en una sociedad patriarcal. Cuando Elizabeth se encuentra despedida de su laboratorio, acepta un trabajo como presentadora en un programa de cocina en la televisión y se dispone a enseñarle a una nación de amas de casa ignoradas, y a los hombres que de repente están escuchando, mucho más que recetas.

¿Quién más está en la cocina con Brie?

Además de Larson, la serie cuenta con las actuaciones de Lewis Pullman (Top Gun: Maverick, Outer Range), la ganadora del Premio de la Imagen de la NAACP Aja Naomi King (How to Get Away with Murder, The Birth of a Nation), Stephanie Koenig (The Flight Attendant, The Offer), Kevin Sussman (The Big Bang Theory, The Dropout), Beau Bridges (The Fabulous Baker Boys, Elsewhere), Patrick Walker (Gaslit, The Last Days of Ptolemy Grey) y Thomas Mann (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, Me and Earl and the Dying Girl).

Aggregate Films produjo la serie para Apple Studios. El nominado a seis premios Emmy Lee Eisenberg (WeCrashed, Little America) se desempeña como showrunner.

Míralo hoy en Apple TV+

Los primeros cinco episodios de Lessons in Chemistry están listos para verse ahora en Apple TV+. Los nuevos episodios se estrenan todos los viernes hasta el 24 de noviembre.

El servicio de streaming de Apple está disponible mediante suscripción por $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel de la suscripción Apple One. Por tiempo limitado, los clientes que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de tres meses de Apple TV+ gratis.