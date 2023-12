El juez dictamina en un caso histórico que el teléfono del príncipe Harry fue hackeado por un tabloide del Reino Unido. El teléfono del príncipe Harry fue hackeado por un tabloide del Reino Unido, dictamina el juez en un caso histórico.

Un tribunal de Londres encontró a favor del príncipe Harry en una demanda que había presentado contra un editor de un tabloide británico, una gran victoria en su larga batalla con los medios de comunicación británicos por la intromisión en su vida.

El juez determinó que Mirror Group Newspapers, que posee varias publicaciones, había participado en la búsqueda ilegal de información, incluido el pirateo de teléfonos, en su cobertura de Harry.

El juez Timothy Fancourt dictaminó que la información en 15 de los 33 artículos presentados por los abogados de Harry como evidencia de piratería telefónica había sido recopilada ilegalmente por periodistas, y otorgó al príncipe 140.600 libras, o alrededor de 180.000 dólares, en daños. Dijo que parecía que el teléfono personal de Harry fue el objetivo entre 2004 y 2009.

La demanda, un asunto civil, es uno de los varios casos que Harry, duque de Sussex y hijo menor del rey Carlos III, y su esposa, Meghan, han presentado contra los tabloides británicos por infringir sus derechos de privacidad.

El fallo, el primero en las tres demandas de Harry que se abren camino en los tribunales británicos, representa un gran avance en la cruzada del príncipe.

Harry, de 39 años, alegó que los periodistas de The Mirror, The Sunday Mirror y The Sunday People lo tenían como objetivo a él y a su círculo cercano al obtener acceso a sus mensajes de voz y utilizar otros métodos ilegales durante años, causándole “considerables molestias”.

La mayor parte de las acciones mencionadas en el caso ocurrieron entre 1991 y 2011, en un momento en que Harry era tercero en la línea de sucesión al trono británico, detrás de su padre y su hermano mayor, William.

Durante el juicio, Harry testificó durante más de siete horas en un tribunal de Londres en junio, siendo el primer miembro destacado de la familia real británica en declarar desde el siglo XIX. Su abogado presentó 147 artículos de periódicos como evidencia, muchos de los cuales fueron examinados forensemente durante la audiencia.

En su testimonio, Harry dijo que las historias negativas sobre él y su familia que aparecían en las portadas de los periódicos lo llevaron a desconfiar incluso de sus amigos más cercanos. En su declaración escrita, declaró que los editores y periodistas tenían “sangre en sus manos” debido a los métodos que habían utilizado y las longitudes a las que habían llegado para informar sobre él y su familia. La madre de Harry, Diana, murió en un accidente automovilístico en 1997 después de ser perseguida por fotógrafos en París.

Durante horas de testimonio, Harry habló sobre artículos del Grupo Mirror sobre su vida, algunos de los cuales fueron escritos cuando estaba en la escuela primaria, y revelaban detalles personales a menudo angustiosos o dañinos.

Uno de ellos incluía detalles sobre cómo se había roto el dedo pulgar en la escuela.

“No solo no tengo idea de cómo sabrían eso, pero ese tipo de cosas siembran la paranoia en un joven”, testificó Harry, sugiriendo que podría haberse hackeado el teléfono de su médico para obtener la información.

Varias de las historias se centraban en la relación de Harry con Chelsy Davy, una exnovia, a quien comenzó a salir después de dejar la escuela. El príncipe dijo que en un momento encontraron un dispositivo de seguimiento en su automóvil.

Es importante destacar que el contrainterrogatorio de Harry no produjo pruebas concretas de piratería telefónica. Esa fue una pregunta central que el juez tuvo que enfrentar al dictaminar si una serie de historias detalladas sobre la vida privada de Harry constituían una prueba suficiente de que los tabloides del Grupo Mirror habían utilizado métodos ilegales para obtener información sobre él.

Un abogado del Grupo Mirror, Andrew Green, presionó al príncipe por pruebas concretas de que sus periodistas habían hackeado su teléfono y argumentó que gran parte de la información que Harry y su equipo legal dijeron que se había obtenido ilegalmente estaba disponible de otras fuentes, incluso de los oficiales de prensa asociados con la familia real.

A fines de julio, un juez en Gran Bretaña dictaminó que solo una parte de otra demanda presentada por Harry contra los tabloides de Rupert Murdoch iría a juicio en enero próximo.