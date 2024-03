El giro de Tesla hacia China salvó a Musk. También lo ata a Pekín.

Cuando Elon Musk presentó los primeros Teslas fabricados en China en Shanghai en 2020, se salió del guion y empezó a bailar. Quitándose la chaqueta, la lanzó a través del escenario en un striptease parcial.

El Sr. Musk tenía razones para celebrar. Unos años antes, con Tesla al borde del fracaso, había apostado por China, que ofrecía piezas baratas y trabajadores capaces, y que necesitaba a Tesla como un ancla para impulsar su incipiente industria de vehículos eléctricos.

Para los líderes chinos, el premio era una fábrica de Tesla en suelo nacional. El Sr. Musk construiría una en Shanghai que se convertiría en un buque insignia, representando más de la mitad de las entregas globales de Tesla y la mayor parte de sus ganancias.

Inicialmente, el Sr. Musk parecía tener la ventaja en la relación, asegurando concesiones de China que rara vez se ofrecían a empresarios extranjeros. Pero en un cambio drástico, Tesla ahora está cada vez más en problemas y perdiendo su ventaja sobre los competidores chinos en el mismo mercado que ayudó a crear. El cambio de rumbo de Tesla a China también ha vinculado al Sr. Musk con Beijing de una manera que está atrayendo la atención de los legisladores estadounidenses.

Entrevistas con ex empleados de Tesla, diplomáticos y políticos revelan cómo el Sr. Musk construyó una relación inusualmente simbiótica con Beijing, beneficiándose de la generosidad del gobierno chino incluso mientras obtenía subsidios en los Estados Unidos.

Cuando el Sr. Musk exploraba construir la fábrica en Shanghai, los líderes chinos acordaron un cambio crucial en las regulaciones nacionales de emisiones, luego de cabildeo de Tesla que no se había reportado anteriormente. Ese cambio benefició directamente a Tesla, generando cientos de millones de dólares en ganancias a medida que la producción en China despegaba, según encontró The New York Times.

El Sr. Musk también obtuvo acceso inusual a los líderes superiores. Trabajó estrechamente con un alto cargo de Shanghai que ahora es el primer ministro, Li Qiang. La fábrica de Shanghai se levantó a una velocidad vertiginosa y sin un socio local, siendo la primera vez que una empresa automotriz extranjera lo hacía en China.

El Sr. Musk, quien insinuó que los trabajadores estadounidenses son perezosos, acostumbró a los empleados a largas horas, sin las protecciones sólidas que han llevado a los reguladores de EE. UU. y Europa a escrutar a Tesla y a los sindicatos a apuntarlo para la organización. Después de que un trabajador de Tesla en Shanghai fuera aplastado hasta la muerte el año pasado, un informe citando problemas de seguridad fue retirado en línea.

Y obtuvo la política de emisiones. Modelado según un programa de California que ha sido beneficioso para Tesla, la política otorga créditos a los fabricantes de automóviles por producir autos limpios. Para cabildear por el cambio regulatorio, Tesla se asoció con ambientalistas de California, que intentaban limpiar los cielos espesos de China.

China ayudó a convertir a Tesla en la compañía automotriz más valiosa del mundo. Pero el éxito de Tesla allí también obligó a las marcas locales a innovar. China ahora produce autos eléctricos baratos pero bien hechos, mientras que el líder chino Xi Jinping busca transformar el país en una “potencia automovilística”. Los fabricantes de automóviles chinos como BYD y SAIC están expandiéndose en Europa, amenazando a fabricantes de automóviles establecidos como Volkswagen, Renault y Stellantis. Detroit también se está apresurando para mantener el ritmo.

“Hay un Antes de Tesla y un Después de Tesla”, dijo Michael Dunne, consultor automotriz y ex ejecutivo de General Motors en Asia, sobre el efecto de la compañía en la industria china. “Tesla fue el aguacil.”Martín

‘Un Poco Pro-China’

El Sr. Musk ahora está pisando una línea delgada. Ha sonado la alarma sobre los rivales chinos, incluso cuando sigue dependiendo del mercado chino y de la cadena de suministro, y repite los puntos de vista geopolíticos de Beijing.

Advirtió en enero que a menos que las marcas de autos chinos fueran bloqueadas por barreras comerciales, “prácticamente destruirían a la mayoría de las otras compañías automotrices en el mundo”. A principios de este mes, el precio de las acciones de Tesla cayó tras las débiles ventas en China, lo que hizo que perdiera el título de hombre más rico del mundo.

La compañía está tan arraigada en China que el Sr. Musk no puede salir fácilmente, si alguna vez quisiera. Los Teslas cuestan significativamente menos en Shanghai que en otros lugares, un ahorro clave cuando la compañía está en una guerra de precios con sus competidores.

En el Capitolio, los legisladores están estudiando sus lazos con China y cómo equilibra Tesla con sus otros emprendimientos. SpaceX, otra compañía de la que es dueño, tiene contratos lucrativos con el Pentágono y presume de un control casi total de la internet satelital mundial a través de su red Starlink. También posee la plataforma de redes sociales X, que China ha utilizado para campañas de desinformación.

“Elon Musk tiene una profunda exposición financiera a China, incluida su planta en Shanghai”, dijo el senador Mark Warner, un demócrata que preside el Comité de Inteligencia del Senado.

No está claro si Beijing ha intentado ejercer presión sobre el Sr. Musk, pero los líderes tienen palancas que podrían utilizar. El año pasado, varias localidades chinas prohibieron a Teslas en áreas sensibles, lo que llevó al fabricante de automóviles a enfatizar que todos los datos chinos se almacenan localmente. Y en febrero, después de que el Departamento de Comercio anunciara una investigación sobre la retención de datos por parte de los vehículos eléctricos chinos, el Global Times, un periódico del Partido Comunista, advirtió que los consumidores chinos podrían tomar represalias contra Tesla.

El Sr. Musk ha tomado partido por China en varias disputas internacionales. Ha defendido el caso de China sobre por qué debería controlar Taiwán, la democracia insular autónoma que ha resistido las reclamaciones de Beijing. (Taiwán ahora está construyendo una alternativa a Starlink, en parte debido a preocupaciones sobre los lazos del Sr. Musk.)

Según informes, el Sr. Musk ha argumentado que hay dos lados de la represión en Xinjiang, hogar de los uigures, predominantemente musulmanes. En 2021, cuando otras compañías se alejaban de Xinjiang, Tesla presentó una línea de cargadores que terminaban allí, a la que llamó la Ruta de la Seda de Tesla, en honor a la histórica ruta que ha sido revivida por el Sr. Xi en una campaña por la influencia global. La compañía tiene una línea de carga similar a Tibet.

Tesla, SpaceX y el Sr. Musk no respondieron a una lista detallada de preguntas y hallazgos. En la Cumbre DealBook del New York Times el 29 de noviembre, el Sr. Musk dijo que “cada compañía automotriz” depende en parte del mercado chino. También rechazó las preocupaciones sobre SpaceX y Starlink, diciendo que no operan en China y que sus compañías no deberían ser confundidas.

Pero en una conversación en línea con dos miembros del Congreso en julio, fue más directo. Reconoció tener “algunos intereses en China” y se describió a sí mismo como “un poco pro-China”.

El Primer Gran Éxito de Tesla en China

En California, Tesla ha disfrutado de un fuerte apoyo regulatorio. Desde 2008, cuando presentó su primer automóvil, la empresa ha ganado dinero bajo el mandato de emisiones del estado al vender créditos a fabricantes de automóviles que no podían cumplir con los objetivos de contaminación. Esos créditos ascendían a 3.710 millones de dólares hasta finales de 2023, según la oficina del gobernador Gavin Newsom.untos.