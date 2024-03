Salón de Damas MONA acusado de discriminación por género

Una pared de vulvas. Una actuación protagonizada por un toro recién sacrificado. Una “máquina de excrementos” que replica el recorrido de los alimentos a través del cuerpo humano.

El Museo de Arte Nuevo y Antiguo, o MONA, en Hobart, la capital del estado australiano de Tasmania, no es ajeno a obras que pueden sorprender o horrorizar, o a la crítica que pueden suscitar. Pero esta semana, se encontró defendiendo una afirmación inusual: una obra de arte, se quejó un visitante, violaba las leyes contra la discriminación.

El Salón de Damas – cortinas verdes lujosas, ambiente opulento, obras originales de Picasso y Sidney Nolan – es una instalación creada por la artista y curadora estadounidense Kirsha Kaechele. Inaugurado en diciembre de 2020, es accesible para “todas y cada una de las damas”, según el sitio web de MONA, y específicamente prohibido para los hombres, excepto los mayordomos solícitos que atienden a las mujeres en su interior.

Como otros hombres, Jason Lau no pudo ingresar a la instalación cuando visitó el museo en abril de 2023. El Sr. Lau presentó una queja ante el Comisionado contra la Discriminación de Tasmania, alegando que fue discriminado por su género.

El asunto fue escuchado por el Tribunal Administrativo y Civil de Tasmania en Hobart el martes.

“Visité MONA, pagué 35 dólares australianos”, o alrededor de $23, “con la expectativa de tener acceso al museo, y me sorprendí bastante cuando me dijeron que no podría ver una exposición, el Salón de Damas”, dijo el Sr. Lau en la audiencia, según informes de los medios de comunicación australianos. “Cualquiera que compre un boleto esperaría una provisión justa de bienes y servicios.”

En una entrevista, la Sra. Kaechele dijo que estaba de acuerdo con el Sr. Lau, pero que su experiencia de discriminación era central para la obra.

“Teniendo en cuenta el poder conceptual de la obra de arte, y el valor de las obras de arte dentro de la obra de arte, su perjuicio es real,” dijo. “Él está en una pérdida”.

Catherine Scott, abogada de la Sra. Kaechele, ha reconocido que la obra de arte es necesariamente discriminatoria. Pero, argumentó, negar a los hombres el acceso a ella aún les permitió experimentarla, aunque de otra manera.

Durante el proceso del martes, la Sra. Scott citó una excepción legal que establece que la discriminación puede ser aceptable si está “diseñada para promover igualdad de oportunidades para un grupo de personas que están en desventaja o tienen una necesidad especial debido a un atributo prescrito”.

“Este caso pide al tribunal que aprecie que el arte puede, de hecho, promover la igualdad de oportunidades de una manera diferente, en un nivel más conceptual,” dijo.

La Sra. Kaechele, casada con David Walsh, el fundador del museo, apareció en la audiencia del martes seguida por un grupo de 25 mujeres en perlas y trajes azul marino, muchas de ellas también artistas, que leyeron en silencio textos feministas y posaron, cruzaron las piernas y aplicaron lápiz labial al unísono.

En agosto, otro visitante masculino presentó una queja de discriminación de género sobre la obra, según una portavoz del museo. Eso llevó a un diálogo con la Sra. Kaechele.

“Dije, ‘Bueno, de hecho experimentaste la obra de arte, porque la exclusión de los hombres es la obra de arte,'” dijo la Sra. Kaechele. “Así que lo apreció, lo comprendió y retiró la demanda.”

El Salón de Damas se inspira en espacios exclusivos para hombres en Australia del pasado y el presente, dijo. Australia solo permitió a las mujeres entrar en bares públicos a partir de 1965, y a menudo eran relegadas al llamado “salón de damas”, un área más pequeña que a menudo vendía bebidas más caras.

Pero la discriminación contra las mujeres no es simplemente un asunto del pasado. Australia todavía tiene una brecha salarial de género de alrededor del 20 por ciento, las mujeres siguen estando subrepresentadas en posiciones de liderazgo y gerencia en casi todas las industrias, según el gobierno australiano, y varios clubes de caballeros de élite, como el Melbourne Club, siguen excluyendo a las mujeres de la membresía.

Estos clubes existen para conectar a hombres importantes entre sí y reforzar las estructuras de poder patriarcales, dijo. “En nuestro salón, solo bebemos champán y nos sentamos en el sofá. No creo que sea un paralelo tan relevante”.

La obra pretendía ser divertida, y su sentido del humor derivaba del hecho de que las mujeres siguen marginadas en la vida australiana, agregó. “Está destinada a iluminar el pasado y ser ligera”, dijo, “y solo podemos hacerlo porque somos mujeres y carecemos de poder”.

El Sr. Lau, que no pudo ser contactado para hacer comentarios, ha pedido una disculpa formal y que se permita a los hombres ingresar al Salón o pagar un precio de entrada con descuento para compensar su pérdida, algo a lo que la Sra. Kaechele se ha negado. “No estoy arrepentida”, dijo. “Y no puedes entrar”.

Se espera una decisión del tribunal en las próximas semanas.

Para el MONA y la Sra. Kaechele, como la artista, incluso el cierre potencial de la exposición tenía sus ventajas, dijo Anne Marsh, una historiadora del arte con sede en Melbourne.

“El arte ruidoso es buen arte, el feminismo ruidoso es buen feminismo”, dijo. “Lo pone en la agenda”.