Retrasar la Seguridad Social incluso por meses puede aumentar la seguridad en la jubilación

Un informe reciente de la Seguridad Social mostró que una economía sólida ha ayudado al programa.

Sin embargo, los fondos fiduciarios de la Seguridad Social podrían agotarse en la próxima década, si no se realizan cambios antes.

Muchos estadounidenses tienen la preocupación errónea de que los beneficios desaparecerán.

“El mayor mito sobre la Seguridad Social es que cuando se agote el fondo fiduciario, el programa simplemente desaparecerá”, dijo Emerson Sprick, director asociado del programa de políticas económicas del Bipartisan Policy Center.

Incluso si se agotan los fondos fiduciarios de la Seguridad Social, el programa seguirá teniendo ingresos de impuestos sobre la nómina. Los beneficios seguirán siendo pagados, aunque podrían ser reducidos.

Sin embargo, el 75% de los adultos de 50 años en adelante creen que la Seguridad Social se agotará en su vida, según una encuesta del Nationwide Retirement Institute de 2023.

Cuando las personas solicitan la Seguridad Social

Además, los datos muestran que los jubilados a menudo no esperan hasta poder recibir el 100% de los beneficios que han ganado.

La edad más popular para solicitar es 62 años, con un 29% de beneficiarios solicitando a esa edad en 2022, según un informe del Bipartisan Policy Center basado en datos de la Administración de la Seguridad Social.

Pero esos beneficiarios sufren un recorte de aproximadamente el 30% en los beneficios por no esperar hasta su edad de jubilación completa, el punto en el que obtendrían el 100% de los beneficios que han ganado. La edad de jubilación completa generalmente está entre los 66 y 67 años, dependiendo de la fecha de nacimiento de cada individuo.

La mayoría de los beneficiarios, el 62%, solicitaron antes de su edad de jubilación completa en 2022.

Solo el 16% de los jubilados solicitaron en su edad de jubilación completa.

Por cada año que los beneficiarios esperan más allá de su edad de jubilación completa hasta los 70 años, obtienen un aumento del 8% en los beneficios. Pero solo el 10% de los solicitantes esperaron hasta los 70 años, según los datos.

Por qué la gente solicita temprano

La principal razón por la que la gente solicita temprano fue por su preocupación de que la Seguridad Social se quede sin fondos y deje de hacer pagos, según una encuesta de Schroders de 2023.

La segunda razón más común fue que necesitaban el dinero, según la encuesta.

Factores psicológicos también pueden motivar la solicitud temprana, según una investigación reciente realizada por los profesores Suzanne Shu de la Johnson College of Business de la Universidad Cornell y John Payne del Fuqua School of Business de la Universidad de Duke.

Los trabajadores pueden sentir un sentido de propiedad sobre los beneficios que han ganado y, en consecuencia, desean reclamarlos lo antes posible, descubrió la investigación.

O pueden ser motivados por una aversión a perder dinero.

Cada mes aumenta tus beneficios

Sin embargo, los expertos dicen que generalmente es mejor retrasar la solicitud de beneficios de jubilación.

“Todos deberían saber que hay una penalización si se cobran antes de los 70”, dijo Teresa Ghilarducci, profesora en The New School for Social Research y autora del libro “Work, Retire, Repeat: The Uncertainty of Retirement in the New Economy”, anteriormente a CNBC.

Alguien que sea elegible para un beneficio de $2,000 al mes a la edad de jubilación completa a los 67 años podría recibir en cambio $1,400 al mes si lo solicita a los 62 años, según un análisis del Bipartisan Policy Center. Esperar hasta los 70 años proporcionaría en cambio $2,480 al mes.

A pesar de que los retrasos tienden a medirse en años, incluso esperar solo unos meses puede ser beneficioso.

Retrasos de seis meses, 12 meses o 18 meses son “movimientos muy útiles para la seguridad de la jubilación que puedes hacer”, dijo Sprick, del Bipartisan Policy Center. Y eso significa seguir jubilándose a los 62, 63 o 64 años.

“Verlo de esa manera, en meses, puede ayudar a algunas personas que realmente no podrían esperar años”, dijo Sprick.

Los expertos en jubilación están de acuerdo en el valor de retrasar los beneficios de la Seguridad Social, a menos que una razón personal como la falta de ingresos o una mala condición de salud impulse la necesidad de comenzar los beneficios temprano.

Los beneficios de la Seguridad Social se ajustan anualmente por la inflación, una característica generalmente incomparable con las rentas vitalicias o pensiones.

Esos ajustes de costo de vida son otra razón por la que vale la pena esperar para solicitar beneficios, ya que esos incrementos anuales son mayores cuando se aplican a montos de beneficios más grandes.

