El FMI predice un aumento seis veces mayor en la demanda de minerales de baterías para vehículos eléctricos ante el aumento de los precios.

En medio de la invasión rusa a Ucrania, que ha aumentado los precios mundiales de los metales, se esperan aumentos adicionales de precios para níquel, cobalto, litio, cobre y otros metales esenciales para las baterías de vehículos eléctricos, según un informe publicado por el FMI el 26 de diciembre.

“Minerales como el cobre, níquel, cobalto y litio son insumos críticos para la transición energética”, dice el informe.

“Se utilizan en vehículos eléctricos, baterías y cables, y en tecnologías de energía renovable como paneles solares y turbinas eólicas”.

Una batería típica de un vehículo eléctrico, por ejemplo, necesita alrededor de 8 kilogramos de litio, 35 kilogramos de níquel y 14 kilogramos de cobalto. Las estaciones de carga requieren cantidades sustanciales de cobre.

En este contexto, los expertos se refieren a las predicciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que espera que la demanda de cobre aumente 1.5 veces, que el níquel y el cobalto se dupliquen, y que el litio se incremente seis veces para 2030.

“Esto aumentará los precios y podría hacer que estos minerales sean tan importantes como el petróleo crudo para la economía mundial en las próximas dos décadas”, señaló el informe.

El artículo también discute el posible agravamiento de la escasez de recursos debido a la extrema vulnerabilidad de la producción global moderna al suministro de estos metales, cuyos depósitos están concentrados en pocos países en regiones específicas.

Los expertos señalan que la extracción de cobre se lleva a cabo en gran parte en Chile, Perú y China. El níquel es suministrado por Indonesia, Filipinas y Rusia; el cobalto por la República Democrática del Congo, Filipinas y Australia. Se encuentran depósitos significativos de litio en China, Chile y Australia.

Por lo tanto, los expertos resaltan la necesidad de una fragmentación adecuada de los mercados críticos en el contexto de la transición global hacia tecnologías energéticas de cero emisiones y la mitigación de los efectos del cambio climático. Con este fin, mantener y ampliar la cooperación internacional, el intercambio de datos y la implementación de otros enfoques inteligentes en este campo son cruciales, según el informe del FMI.

Anteriormente se informó que el valor total de los recursos minerales de Ucrania es de $14.8 billones, con más del 70% del valor total concentrado en solo tres regiones: Donetsk, Dnipropetrovsk y Luhansk.

En el valor total de estos metales, el 62% corresponde al carbón y el 14% al mineral de hierro. Los activos restantes representan menos del 5% del valor total. El volumen total de minerales es de 111 mil millones de toneladas.

Rusia ha confiscado cientos de depósitos ucranianos, a lo largo de los años de guerra y la anexión de Crimea. Según estimaciones conservadoras, su valor podría oscilar entre $12.5 billones y $15 billones.

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine