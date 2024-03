El diagnóstico de cáncer de la Princesa Kate sumerge a la familia real en la incertidumbre.

La Princesa de Gales, Catherine, ha sido diagnosticada con cáncer y ha comenzado la quimioterapia, anunció el viernes, poniendo un sombrío epílogo en meses de rumores sobre su condición y sumiendo a la familia real británica en una profunda incertidumbre mientras dos de sus figuras más importantes luchan contra graves problemas de salud.

Su diagnóstico sigue al del Rey Carlos III, quien anunció su propio diagnóstico de cáncer y tratamiento a principios de febrero. Al igual que el rey, Catherine, de 42 años, no especificó qué tipo de cáncer tenía ni cuál era su pronóstico.

Hablando en un video pregrabado lanzado el viernes por la noche, Catherine dijo: “Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia” mientras describía haberse sometido a una importante cirugía abdominal en enero y luego enterarse a través de pruebas posteriores que tenía una forma de cáncer.

Luciendo fatigada pero decidida a expresar esperanza sobre su recuperación, Catherine, de 42 años, dijo que ella y su esposo, el Príncipe William, estaban ayudando a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, a sobrellevar que tienen una madre enferma.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock”, dijo Catherine, “y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de manera privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado su tiempo.”

“Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento”, dijo Catherine, quien llevaba un suéter de rayas simple y estaba sentada en un banco, con un fondo de flores de principios de primavera, en el video, que fue grabado por BBC Studios el miércoles.

El anuncio de Catherine aterrizó como un trueno en un país donde los miembros populares de la familia real — y Catherine lo es sin duda alguna — a veces son tratados como miembros de cada familia británica. Suscitó una oleada de simpatía de figuras públicas y personas comunes, para muchos de los cuales Catherine simboliza el futuro de la familia real — una figura glamurosa pero también accesible, nacida fuera de la monarquía, que se convirtió en princesa y madre a plena vista del público.

El anuncio también detuvo, al menos por ahora, el torrente de rumores y teorías conspirativas que han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación sobre la condición de Catherine e incluso su paradero. Pero al igual que con Carlos, el anuncio de Catherine dejó muchas preguntas sin respuesta.

Los funcionarios del palacio no ofrecieron detalles sobre el tipo de cáncer, cuán avanzado estaba o cuánto tiempo recibiría quimioterapia. Un portavoz dijo que había comenzado el tratamiento a finales de febrero y estaba en un “camino de recuperación”. Los funcionarios solicitaron a los medios de comunicación que no especularan sobre su condición, en un intento quizás fútil de prevenir una nueva ronda de preguntas.

Pero cualquier expectativa de que Catherine regresara a sus deberes oficiales después de Pascua, como alguna vez dijo el palacio, parecía desvanecida. Un funcionario del palacio dijo que no compartiría más información médica privada sobre Catherine, agregando que la princesa tenía derecho a la privacidad médica, “como todos nosotros”.

El primer ministro Rishi Sunak, deseando a Catherine bienestar, señaló con el dedo a quienes fomentaron rumores sobre ella.

“Ha sido sometida a un escrutinio intenso y ha sido tratada injustamente por ciertas secciones de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales”, dijo el Sr. Sunak en X. “En asuntos de salud, al igual que todos los demás, se le debe conceder la privacidad para centrarse en su tratamiento y estar con su amada familia.”

Para la familia real, el cáncer de Catherine es otro golpe duro, dejando de lado a una de sus figuras más visibles en un momento en que sus filas ya estaban diezmadas. Además de Carlos, quien ha cancelado apariciones públicas para someterse a su tratamiento, la familia ha estado ajustándose a la pérdida de la Reina Isabel II, quien falleció en 2022; la partida del Príncipe Harry y su esposa, Meghan; y el exilio del Príncipe Andrés, deshonrado por su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Harry y Meghan emitieron una declaración diciendo que deseaban “salud y sanación para Kate y la familia, y esperan que puedan hacerlo de manera privada y en paz”.

El Palacio de Buckingham dijo que Carlos estaba “muy orgulloso de Catherine por su valentía al hablar como lo hizo”. Notando que el rey la había visitado cuando ambos estaban siendo tratados en un hospital de Londres, el palacio dijo que Carlos “ha mantenido el contacto más cercano con su amada nuera durante las últimas semanas”.

Catherine ofreció una cronología de su tratamiento médico que en forma inquietante recordaba la de su suegro. En el momento en que se realizó su cirugía, los médicos creían que su condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, dijo, pero en pruebas posteriores, el médico encontró evidencia de cáncer. Recomendaron un tratamiento de quimioterapia, que dijo que había comenzado recientemente.

El palacio dijo que el cáncer del rey fue detectado después de un procedimiento por una próstata agrandada. Aunque el palacio ha dicho que no tiene cáncer de próstata, no ha especificado qué tipo de cáncer es ni su pronóstico.

Hasta el video de Catherine, el Palacio de Kensington, donde William y Catherine tienen sus oficinas, había lanzado incluso menos detalles sobre su condición, un vacío informativo que contribuyó a un aluvión de rumores y teorías conspirativas en las redes sociales.

Los periódicos británicos se encontraron en una situación difícil, ya que los tribunales han dictaminado que el derecho a la privacidad se extiende a los miembros de la familia real. El Código de Práctica de los Editores, según el cual opera gran parte de la prensa británica, protege a todas las personas contra intrusiones injustificadas en asuntos de salud física y mental.

Catherine sugirió que la familia necesitaba un espacio de privacidad para que ella pudiera asimilar su situación y explicársela a sus hijos. El anuncio se programó para el viernes, dijo un funcionario del palacio, porque los niños acababan de comenzar sus vacaciones de Pascua en la escuela y no tendrían que enfrentarse a la avalancha de cobertura mediática — o, presumiblemente, a soportar preguntas sobre su madre de sus compañeros de clase.

“Tomé tiempo para recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento”, dijo Catherine. “Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicarle todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y tranquilizarlos de que voy a estar bien”.

“Como les he dicho”, continuó, “estoy bien y cada día me estoy fortaleciendo más al centrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

Los rumores sobre la salud de Catherine comenzaron a circular poco después de que el Palacio de Kensington anunciara en enero que ingresaría en la Clínica de Londres, un hospital privado, para una cirugía abdominal y permanecería allí durante 10 a 14 días. No hubo imágenes de sus hijos llegando o saliendo del hospital para visitar a su madre, y solo una foto de William, al volante de un automóvil, saliendo del hospital.

Cuatro semanas después de la liberación de Catherine, William se retiró abruptamente de un servicio conmemorativo por su padrino, el Rey Constantino de Grecia, citando un “asunto personal”, lo que aceleró la especulación sobre Catherine en las redes sociales.

En el Día de la Madre en Gran Bretaña, el Palacio de Kensington publicó una fotografía de Catherine con sus tres hijos, tomada por William. El objetivo era frenar la especulación sobre ella, pero la foto desató una nueva ronda de teorías conspirativas después de que The Associated Press y otras agencias de noticias informaron que había sido alterada digitalmente.

Catherine se disculpó por la edición, de la que dijo ser responsable, atribuyéndola al inocente deseo de un fotógrafo amateur de mejorar la imagen. Pero planteó preguntas sobre cómo se comunica la familia real con el público: Catherine ha fotografiado a muchos miembros de la familia real en entornos privados, y esas fotos a menudo han sido publicadas por periódicos británicos.

Esta semana, surgieron imágenes en video de William y Catherine saliendo de una tienda de alimentos cerca de su hogar en Windsor. El palacio, como lo ha hecho a lo largo de este período, se negó a confirmar las imágenes, lo que llevó a más especulaciones.

A pesar de las preguntas que dejó sin respuesta, los observadores reales dijeron que el video de Catherine el viernes fue un paso en la dirección correcta.

“El mensaje de video es una intervención bienvenida y esperemos que haga mucho para disipar los rumores salvajes y la especulación de las últimas tres semanas”, dijo Ed Owens, historiador real. “Tal transparencia es lo que necesitamos de la familia real si queremos asegurar que se mantenga la confianza con el público”.