Manzana Uno Individual Vs. Familia: ¿Cuál es más económico?

Un plan de suscripción de Apple One es una excelente forma de ahorrar dinero en servicios de streaming. Incluye servicios populares como Apple Music y Apple Arcade y se factura a un precio mensual bajo. Sin embargo, hay algunas opciones diferentes para elegir, siendo Apple One Individual y Family las dos más populares. Sigue leyendo para descubrir cuál es la diferencia y cuál es la mejor para ti.

¿Cuál es la diferencia entre Apple One Individual y Family?

La mayor diferencia entre una suscripción de Apple One Individual y una de Apple One Family es la cantidad de usuarios que tienen acceso. Un plan de Apple One Individual es solo para un suscriptor. Eso significa que la ID de Apple que paga por el servicio es la única que tiene acceso a sus funciones.

En comparación, Apple One Family permite al titular de la cuenta principal compartir los beneficios. Puedes tener hasta cinco personas en una cuenta de Apple One Family. Esto representa un ahorro importante, ya que el plan familiar solo cuesta $6 más que el individual. Además, Apple One Family cuenta con espacio de almacenamiento adicional en la nube. El nivel Individual incluye 50GB de almacenamiento en iCloud, mientras que el nivel Family tiene 200GB de espacio compartido.

¿Qué es lo mismo entre Apple One Individual y Family?

Excepto en quién puede utilizar Apple One, los planes Individual y Family ofrecen servicios idénticos. Ambos niveles incluyen Apple TV+, Apple Music y Apple Arcade. Por último, ambos planes incluyen almacenamiento en iCloud, pero la cantidad de espacio difiere.

¿Cuáles son las otras opciones de suscripción de Apple One?

Además de los niveles de Apple One individual y Apple One Family, también hay una opción Premier. Este es el plan de suscripción definitivo, ya que también incluye Apple Fitness+ y Apple News+. El otro gran beneficio es un impresionante espacio de almacenamiento en iCloud de 2TB.

Al igual que la opción Family, puedes compartir los beneficios de este plan con otras cinco personas. Sin embargo, el plan Premier viene con una etiqueta de precio muy alta de $37.95 al mes.

¿Cuánto cuesta Apple One Individual vs. Family?

Una suscripción de Apple One Individual cuesta $19.95 al mes. Parece mucho, pero en realidad te ahorra $9 al mes en comparación con la compra de cada servicio individualmente. El plan Family cuesta $25.95 al mes, lo que ahorra al menos $11 al mes basándonos en el espacio extra en la nube. Sin embargo, los ahorros se incrementan de manera astronómica dependiendo de cuántas personas compartan los beneficios.

¿Puedes compartir Apple One Individual?

No puedes compartir una suscripción de Apple One Individual. La razón es que las suscripciones a Apple Music y otros servicios en un iPhone están ligadas a la ID de Apple de un usuario. Por lo tanto, no puedes simplemente iniciar sesión en la cuenta de Music, Arcade o TV+ de otra persona sin salir de tu ID de Apple. Sin embargo, teóricamente podrías compartir Apple Music o TV+ para usarlo en un dispositivo Android o en un dispositivo de streaming.

¿Vale la pena el costo de Apple One Family?

Una suscripción de Apple One Family definitivamente vale la pena si tienes amigos o familiares que se beneficiarán del servicio. Gastar $6 extra evitará que cada uno gaste $19.95 en un plan Individual. Lo mejor de todo es que cada usuario de Apple tiene su propia cuenta al compartir los beneficios, por lo que nadie verá tus listas de reproducción de Música o tu almacenamiento en iCloud.