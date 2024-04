El Departamento de Energía Publica Nuevas Reglas de Eficiencia para Calentadores de Agua y Otros Electrodomésticos

La administración de Biden adoptó el martes normas más estrictas de eficiencia energética para calentadores de agua residenciales, la medida más importante en una serie de cambios diseñados para reducir el consumo de energía de muchos electrodomésticos comunes, incluyendo estufas, lavavajillas y bombillas.

El Departamento de Energía dijo que las nuevas normas, en conjunto, ahorrarán casi $1 billón a hogares y negocios estadounidenses en 30 años, y ahorrarán a la familia promedio $100 al año o más a través de facturas de servicios públicos más bajas. Los cambios también reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero, dijo la agencia, en una cantidad equivalente a sacar de la carretera 18 millones de autos a gasolina durante ese tiempo.

Sin embargo, los cambios han sido objeto de un feroz ataque por parte de los legisladores republicanos que afirman que las nuevas reglas harán que los electrodomésticos sean más caros a corto plazo. A fines del año pasado, varios representantes presentaron legislación con nombres como “Hands Off Our Home Appliances Act”, el “Liberty in Laundry Act” y el “Stop Unaffordable Dishwasher Standards Act”.

La propuesta legislativa fue solo el último golpe en una larga lucha librada por grupos conservadores y políticos que afirman que los estándares limitan la elección del consumidor. Políticos republicanos y sus aliados han acusado a la administración de planear prohibir las estufas de gas, por ejemplo, y grupos conservadores han culpado a las normas medioambientales por lo que afirmaban era el declive del lavavajillas estadounidense.

Las nuevas normas son parte de la “agenda ambientalista radical” del presidente Biden y “negarían a los consumidores estadounidenses las opciones que merecen”, dijo la representante Debbie Lesko de Arizona, quien propuso el Hands Off Our Home Appliances Act, ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara en diciembre.

No hay una prohibición de estufas de gas. Más bien, las pautas finales de eficiencia energética del D.O.E. para estufas de gas significaban un ligero endurecimiento de los estándares anteriores, y aproximadamente el 97 por ciento de los modelos en el mercado ya cumplen con esos estándares. Las actualizaciones a los estándares de lavavajillas también han sido modestas, basadas en un compromiso entre fabricantes y defensores de la eficiencia.

Consumer Reports, una organización sin fines de lucro dedicada a pruebas de productos independientes, ha encontrado que las lavadoras y secadoras más eficientes energéticamente no rinden peor en promedio que sus contrapartes menos eficientes.

“La mayoría de estos estándares no se han actualizado durante más de una década,” dijo Andrew deLaski, director ejecutivo del Appliance Standards Awareness Project, una organización sin fines de lucro que aboga por pautas de eficiencia energética más estrictas. “La tecnología ha mejorado mucho pero todavía hay productos que se venden ahora que consumen mucha más energía para hacer el mismo trabajo.”

Sin embargo, la oposición política ha ganado algo de tracción. En enero, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito se puso del lado de un grupo de 11 estados, liderados por Luisiana, ordenando a la administración de Biden que revisara sus esfuerzos para reformar los estándares de eficiencia de lavavajillas y lavadoras.

Los electrodomésticos son un tema importante en cuanto al consumo de energía y al cambio climático. Los hogares y edificios comerciales consumen el 40 por ciento de la energía utilizada en los Estados Unidos. , y la mayor parte de esa energía la utilizan los electrodomésticos y equipos como los calentadores de agua. Generar esa electricidad produce una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que están causando que el mundo se caliente peligrosamente.

Siendo uno de los mayores consumidores de energía en los hogares estadounidenses, se espera que los calentadores de agua residenciales más eficientes ahorren el mayor ahorro de la historia de una sola norma del D.O.E. Las nuevas reglas cambiarían la mayoría de los nuevos calentadores de agua eléctricos a tecnología de bomba de calor, que suele usar menos de la mitad de la electricidad que muchos modelos antiguos usan. Las nuevas reglas también requieren que los calentadores de agua a gas cumplan con estándares más estrictos.

Durante 30 años de envíos, se espera que las nuevas normas ahorren a los estadounidenses $124 mil millones en facturas de energía, y reduzcan tantas emisiones de dióxido de carbono que calientan el planeta como 43 millones de hogares generarían en un año. Reemplazar los calentadores de agua tradicionales con calentadores de agua eléctricos de bomba de calor ahorraría a los hogares aproximadamente $1,800 en sus facturas de servicios públicos, en promedio, durante la vida útil del electrodoméstico, dijo el D.O.E.

Para animar a la gente a reemplazar máquinas antiguas, la Ley de Reducción de la Inflación, una ley climática aprobada por el Congreso en 2022, incluye $4.5 mil millones en reembolsos para que los hogares compren nuevos electrodomésticos.

“Casi todos los hogares de EE. UU. tienen un calentador de agua, y durante demasiado tiempo estándares de eficiencia energética desactualizados han llevado a facturas de servicios públicos más altas para las familias”, dijo la Secretaria de Energía de los EE. UU. Jennifer M. Granholm. “La administración Biden-Harris continúa poniendo en primer lugar a los consumidores estadounidenses con normas nuevas y efectivas, respaldadas por la industria, que ahorran energía y dinero.”

Según la Ley de Política Energética y de Conservación de 1975, firmada por Gerald R. Ford, un republicano, el Departamento de Energía está obligado a actualizar regularmente los estándares mínimos de eficiencia para una amplia gama de electrodomésticos utilizados tanto en edificios residenciales como comerciales. Esos estándares obligan a los diseñadores y fabricantes de productos a crear electrodomésticos y equipos que utilicen menos energía y agua.

La administración Trump detuvo esas actualizaciones, en medio de su política más amplia de revertir las regulaciones medioambientales. La administración de Biden ahora se está poniendo al día, actualizando los estándares de eficiencia en ventiladores de techo, lámparas y acondicionadores de aire, así como en enfriadores de aire acondicionado comerciales y máquinas expendedoras de bebidas refrigeradas.