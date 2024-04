Lanzamiento de la primera tableta OLED de Wacom supera a Apple

Se ha rumoreado durante los últimos meses que Apple planea lanzar un iPad con una pantalla OLED. La gran empresa tecnológica tiene trabajo por delante porque Wacom les ha ganado la delantera al revelar su primera tableta OLED conocida como Movink.

Provista por Samsung, la pantalla de 13,3 pulgadas “ofrece una resolución Full HD con … una relación de contraste de 100,000: 1.” Cuenta con múltiples características que mejoran la imagen, como el soporte para toda la gama de colores DCI-P3. Lo más notable es que el Movink está validado para los estándares de Pantone y Pantone SkinTone, lo que permite que el dispositivo reproduzca con precisión una amplia gama de colores y tonos de piel.

Algo que notarás en el dispositivo de Wacom es lo increíblemente delgado que es. Mide 4 mm en su punto más grueso y solo pesa 420 g (aproximadamente una libra). Según el anuncio, esto hace que el Movink sea “66 por ciento más delgado y 55 por ciento más ligero que” el Wacom One 13 Touch de tamaño similar. La compañía declara en una publicación comunitaria que pudo lograr este tamaño porque la tableta no tiene retroiluminación. Afirman que las pantallas OLED son lo suficientemente brillantes como para que la pantalla no necesite ayuda adicional.

Debido a esta falta de componente, los usuarios no tendrán que lidiar ni con el exceso de calor ni con las fugas de luz. Esta última es un efecto en el que la luz se filtra a los bordes y esquinas de la pantalla, arruinando la calidad de la imagen. Es algo común en las pantallas LCD. El cristal en el Movink está cubierto con un recubrimiento antirreflejos que garantiza claridad en entornos brillantes. Además, protege contra la “distorsión de color” para que los artistas puedan expresarse libremente sin preocupaciones acerca de problemas con la salida.

Funciones destacadas

Configurar el Movink es bastante sencillo. Está equipado con un puerto USB-C en el lado izquierdo que se puede utilizar para conectar a un dispositivo externo como una PC. Es compatible con versiones recientes de Windows, macOS, Android y ChromeOS. Hay otro USB-C en el lado derecho para alimentación adicional si la necesitas. A cada lado de la tableta hay un botón personalizable que se puede asignar a ciertas funciones como activar o desactivar funciones táctiles.

Como parte del paquete Movink, la compañía incluye un Wacom Pro Pen 3 de forma gratuita, completo con un “titular de punta” para guardar las puntas del lápiz. Por supuesto, también puedes usar otros lápices. Una lista de lápices compatibles se puede encontrar en el sitio web de Wacom. La página también tiene una lista de dispositivos de terceros compatibles. No todos los dispositivos Android, por ejemplo, admiten el Movink; solo funcionan unos pocos como el Samsung Galaxy S24.

El Movink de Wacom estará disponible a partir del 27 de mayo en su sitio web oficial por $ 750 / £ 730 / $ 1,300 AUS. A pesar de lo favorable que somos hacia la tableta, ¿realmente superará al iPad OLED, que ofrecerá muchas más funciones además de dibujar y diseñar? Es poco probable. Aun así, Wacom podría obtener una ventaja inicial. El analista de la industria Ross Young afirma que el próximo dispositivo de Apple enfrenta problemas de producción que podrían resultar en envíos retrasados.

