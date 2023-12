El lanzamiento de Rainbow Six Mobile parece retrasarse hasta finales de 2024

Se informa que Rainbow Six Mobile se ha retrasado hasta 2024. Más específicamente, a finales de 2024. El juego ha estado en desarrollo durante más de un par de años y ha estado disponible en una pequeña prueba beta regional cerrada para jugadores de Android e iOS. Tuvimos la oportunidad de probarlo en la primera versión alfa en 2022 e incluso en la alfa, estaba bastante pulido. Eso no quiere decir que no hubiera mucho trabajo por hacer. Obviamente, los desarrolladores sintieron que se necesitaba más trabajo, o el juego ya estaría disponible.

Las noticias del retraso parecen provenir de Reddit, que hace referencia a un sitio web llamado Droid Local. Droid Local afirma que el retraso ha sido publicado en la página de la tienda de aplicaciones del juego. A través de información que menciona un lanzamiento en 2024. También se indica que el lanzamiento será en septiembre de 2024. Situando el lanzamiento en el otoño del próximo año y casi un año de distancia. Para referencia, el juego ha estado disponible en una fase de prueba beta abierta en Canadá desde agosto de 2023. Y seguido con disponibilidad de prueba beta abierta en países adicionales. Incluyendo Chile, México y Colombia.

Después de verificar la lista de la tienda de aplicaciones por nosotros mismos, realmente dice que ahora se espera que el juego salga en septiembre de 2024. Curiosamente, no se menciona ninguna fecha en la página de la tienda de Google Play para el juego. Por lo tanto, no está claro si el lanzamiento global se ha retrasado para ambas plataformas.

El retraso de Rainbow Six Mobile podría ser una mala señal para el desarrollo

Las adaptaciones móviles de grandes franquicias no siempre han tenido el mejor historial. Ya sea exprimiendo a los jugadores con microtransacciones innecesarias o simplemente por falta de interés. Tarde o temprano, algunas de las mayores franquicias de los videojuegos han fracasado en sus contrapartes móviles. EA ha cancelado tanto Apex Legends Mobile como el desarrollo de otras adaptaciones móviles que había planeado lanzar.

Ubisoft aún no ha anunciado la cancelación de Rainbow Six Mobile ni de su otra oferta móvil actual, The Division Resurgence, programada para ser lanzada a principios de 2024. Sin embargo, un retraso de casi un año ya parece tener a algunos jugadores hablando y preguntándose si Ubisoft va a cancelar Rainbow Six Mobile. O quizás simplemente necesita más tiempo para asegurar un juego realmente pulido.

Call of Duty: Warzone Mobile ha pasado por retrasos similares. Después de un lanzamiento esperado para este otoño junto con Modern Warfare III, se anunció en Call of Duty: Next que se retrasaría a 2024 para asegurarse de que el juego cumpliera con los estándares. El juego parece estar mejor por ello. Entonces, quizás lo mismo se esté haciendo para Rainbow Six Mobile.