El Banco de América describe el escenario exacto que podría finalmente hacer estallar la burbuja de inteligencia artificial del mercado de valores.

Spencer Platt/Getty Images

Bank of America asegura que el continuo mercado alcista “todo menos bonos” ha llevado a un mercado de valores muy desequilibrado.

La firma está observando los rendimientos reales a 10 años y los spreads de crédito en busca de señales de cuándo podría terminar esa rally liderada por inteligencia artificial.

BofA afirma que rendimientos más altos y spreads más ajustados podrían activar alarmas de recesión y provocar una venta masiva de acciones.

Bank of America ha acuñado una frase para lo que está sucediendo en los mercados actualmente, llamándola una racha alcista “todo menos bonos”.

La firma señala que en el cuarto trimestre de 2023, las acciones y las criptomonedas lideraron el camino. En los primeros tres meses de 2024, fueron las materias primas y… bueno, aún las criptomonedas. Y hasta ahora en el segundo trimestre ha sido el momento del dólar estadounidense de brillar.

Aunque esto ha sido lucrativo para los operadores bien posicionados en diversas clases de activos, BofA advierte que es un subproducto del gasto gubernamental inmenso, y podría terminar deshaciéndose si se cumplen algunas condiciones clave.

La pieza clave son las empresas tecnológicas mega-cap que durante mucho tiempo han dominado el rendimiento del mercado de valores, en gran parte debido a su relación con la inteligencia artificial. BofA dice que el rally “todo menos bonos” ha encendido particularmente al mercado de las acciones más grandes, con las diez principales representando un récord del 34% del valor de mercado del S&P 500, como se refleja en el gráfico a continuación.

El mercado de valores está más desequilibrado que nunca.Bank of America

Pero BofA no ve que esta racha alcista de alto vuelo dure para siempre. La firma describe un escenario que podría descarrilar el rally y finalmente afectar el liderazgo de las acciones de crecimiento mega-cap: los rendimientos reales a 10 años suben al rango del 2.5% al 3%, y/o rendimientos más altos se combinan con spreads de crédito más altos para provocar temores de recesión.

El rendimiento real a 10 años actualmente está en 2.28%, lo que significa que todavía tiene camino por recorrer antes de desencadenar una eventual venta en los tipos de nombres mega-cap con fuerte peso en los principales índices. Según el gráfico a continuación, no ha superado el 2.5% desde octubre de 2023, y aún así, solo brevemente.

La tasa real a 10 años del Tesoro está en 2.28%.YCharts

También está la consideración de que las compañías tecnológicas mega-cap ya no se mueven hacia arriba como un monolito siempre imparable. Ha habido una bifurcación en las acciones del Magnífico Siete centradas en la inteligencia artificial, ya que Tesla y Apple tuvieron un comienzo turbulento en 2024, mientras que gigantes como Nvidia y Microsoft no muestran signos de desaceleración. Luego está Meta, que subió más del 40% este año antes de las ganancias, pero sufrió un golpe considerable en el precio de las acciones porque no está creciendo lo suficientemente rápido como para satisfacer a los inversores.

Estas divergencias han reducido el riesgo de concentración de una manera que podría amortiguar cualquier eventual venta en el mercado. Mientras tanto, si estás de acuerdo con la visión de BofA, debes estar atento al rendimiento real a 10 años como señal de cuándo se acerca una eventual baja.

Lee el artículo original en Business Insider