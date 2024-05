¿Vale la pena todavía Apple Fitness + en 2024? Una reseña honesta

Cuando pensamos en hacer ejercicio en casa, generalmente nos vienen a la mente imágenes de bailar en clases de aeróbicos energéticos. Pero los ejercicios guiados han evolucionado mucho desde aquellos días. Los dispositivos modernos traen una variedad de seguimiento de entrenamientos, y una aplicación que está liderando esta transformación es Apple Fitness+. Es un popular servicio de suscripción que ofrece videos de entrenamiento guiados, realiza un seguimiento del progreso de tu estado físico y proporciona recomendaciones personalizadas de entrenamiento.

Puede que hayas visto en reseñas que Apple Fitness+ es una opción accesible y asequible, pero en un mercado saturado, ¿sigue manteniéndose en 2024? Esta guía imparcial te ayudará a decidir. Explicaré qué características obtendrás, cómo se comparan con otras aplicaciones y quiénes probablemente se beneficiarían de una suscripción.

¿Qué es Apple Fitness+?

Image Credits: Apple

Apple Fitness+ es un servicio de entrenamiento basado en suscripción que se integra con dispositivos de Apple, por ejemplo, iPad, iPhone o Apple TV. Ofrece una amplia gama de entrenamientos en video guiados por entrenadores expertos. Apple actualiza rutinariamente las categorías de ejercicio, pero generalmente incluyen HIIT, yoga, entrenamiento de fuerza, kickboxing y baile.

Fitness+ también utiliza tu Apple Watch para hacer un seguimiento de tu progreso. Analiza estos datos para personalizar recomendaciones de entrenamiento y planes de meditación guiada. Personalmente, creo que este nivel de personalización crea un sólido punto de partida para principiantes en la actividad física.

Para ser compatible, necesitarás al menos un iPhone 8 y un Apple Watch Series 3. Recuerda que Fitness+ se basa en las últimas versiones estables de los sistemas operativos de Apple, por lo que los dispositivos más antiguos no compatibles no funcionarán.

¿Cuáles son las características de Fitness+?

Image Credits: Apple

Aquí tienes un resumen de lo que obtendrás con la aplicación Fitness+:

Contenido en Ultra-HD: Los videos de entrenamiento y meditación en esta biblioteca se reproducen en calidad Ultra-HD 4K. Disfrutarás de la mejor experiencia visual en un smartTV compatible con Apple TV que admita esta calidad de pantalla.

Una Gran Biblioteca de Ejercicios: Fitness+ cuenta con una extensa biblioteca de más de 5,000 videos y 12 categorías diferentes. La mayoría de los clips tienen una duración de 5 a 15 minutos. Lo que no me gusta, sin embargo, es que estas guías no proporcionan una descripción detallada de su contenido, por lo que muchas veces te adentras en los ejercicios a ciegas.

Creación de Planes Personalizados: Configura tus días de entrenamiento, ejercicios preferidos, duraciones de programa, temas de meditación y entrenadores.

Seguimiento de Métricas en Tiempo Real: Tu Apple Watch mostrará tus signos vitales en el iPad, iPhone o Apple TV al que esté conectado.

¿Cuánto cuesta Fitness+?

Fitness+ cuesta $9.99 al mes o $79.99 al año. Es un costo similar al de otras aplicaciones de ejercicio, como Peloton y Nike Training Club, por lo que no creo que las tarifas sean excesivas. Además, puedes obtener un mes gratuito como nuevo suscriptor. Y si eres un nuevo suscriptor que acaba de comprar un Apple Watch, iPad, iPhone o Apple TV, obtendrás tres meses gratis.

Pros y Contras de Fitness+

Fitness+ es una aplicación decente de entrenamiento guiado, pero también tiene sus desventajas. Aquí tienes una visión general para ayudarte a decidir si Fitness+ es adecuado para ti.

ProsContrasLas tarifas de suscripción son relativamente asequiblesFitness+ solo está disponible para usuarios de Apple WatchLa biblioteca cuenta con más de 5,000 videos de entrenamientoNo puedes sincronizar tu lista de reproducción personalPuedes elegir entre 12 categorías diferentesLos entrenamientos pueden parecer un poco fácilesTu Apple Watch hace un seguimiento de tu progresoNo puedes deducir mucho de los videos de entrenamiento hasta que los comienzasPuedes personalizar tu plan de entrenamientoLos ejercicios no están categorizados según el nivel de condición física

¿Vale la pena Apple Fitness+?

Hasta la redacción de esta reseña en mayo de 2024, Apple ofrece tres meses gratis a los usuarios nuevos de Fitness+ solo tienes que instalar la última actualización de iOS. Si tienes curiosidad, te sugiero que lo pruebes. La mayoría de los entrenamientos son accesibles para usuarios de todos los niveles de condición física, así que no te preocupes por quedarte atascado con programas avanzados.

Si acaso, los entusiastas del fitness experimentados podrían encontrar la aplicación demasiado fácil. Mis amigos y yo hemos estado entrenando para fuerza, estética y resistencia durante más de 10 años, y sentimos que solo unos pocos programas eran desafiantes.

Sin embargo, decidimos probar de todos modos la prueba gratuita. Nuevamente, la aplicación es gratuita para nuevas cuentas. También tiene miles de entrenamientos y guías de meditación, algunos de los cuales nunca hemos probado antes. Creo que probar rutinas nuevas y emocionantes es la clave para mantener la constancia con tus objetivos de fitness.

Dicho esto, si la aplicación te parece demasiado genérica, siéntete libre de explorar otras opciones. Tanto hombres como mujeres pueden buscar aplicaciones de entrenamiento guiado que se ajusten a su tipo de cuerpo, nivel de condición física y objetivos a largo plazo.