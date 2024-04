El declive cognitivo subjetivo: El uso recreativo de cannabis puede reducir el riesgo, según estudio de la Universidad SUNY Upstate.La traducción al Español sería: “Declive cognitivo subjetivo: El uso recreativo de cannabis puede disminuir el riesgo, según un estudio de SUNY Upstate”.

Cuando enciendes o consumes un comestible, es posible que estés reduciendo tu riesgo de deterioro cognitivo, según un nuevo estudio que compara a los usuarios recreativos de cannabis con los no usuarios. Dado que el cannabis no está exento de sus problemas de salud, estos hallazgos sorprendieron incluso a los científicos detrás del estudio.

Investigadores de la Universidad Estatal de Nueva York de la Facultad de Medicina Upstate descubrieron que el uso no médico de cannabis, independientemente de cómo o con qué frecuencia se consumía, reducía las probabilidades de deterioro cognitivo subjetivo (SCD) en un 96%. Los resultados se publicaron en febrero en la revista Current Alzheimer Research.

“Esperaba que el cannabis estuviera relacionado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, porque eso es lo que es consistente en investigaciones previas”, dice Roger Wong, Ph.D., coautor del estudio y profesor asistente de salud pública y medicina preventiva en la Facultad de Medicina Norton de la universidad, a Fortune. “Me quedé atónito por el hallazgo contrario.”

Conexión cannabis-sueño-demencia

Dos advertencias pueden explicar los resultados de Wong, que muestran correlación, no causalidad, según dijo a Fortune. Una es que gran parte de la literatura existente sobre cannabis y cognición se centra en la frecuencia de uso; Wong encontró que un uso más frecuente de cannabis se correlacionaba con un deterioro cognitivo, pero la asociación no fue estadísticamente significativa. En segundo lugar, investigaciones anteriores han mostrado que el uso de cannabis es perjudicial para los adolescentes, mientras que este estudio se centra en adultos de mediana edad y mayores, añade.

“Intenté ampliar la investigación anterior no solo mirando la frecuencia, sino también es necesario considerar por qué están usando cannabis y cómo lo están usando”, dice Wong, “porque hay diferentes productos químicos, compuestos diferentes en el cannabis no médico y médico que creo que son realmente cruciales.”

Actualmente no tenemos forma de prevenir la demencia”, dice Wong. “Pero si podemos prevenir el deterioro cognitivo subjetivo desde el principio y hacer un seguimiento, eso con suerte solucionará algunos de los problemas que estamos teniendo ahora con la demencia en la vejez.”

SCD más común entre los usuarios de cannabis médico

Wong y la estudiante de posgrado en salud pública Zhi Chen utilizaron el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales (BRFSS) 2021 de los CDC para estudiar a casi 4,800 adultos estadounidenses de 45 años o más. Para indicar el SCD, la encuesta de salud integral incluyó la pregunta: “Durante los últimos 12 meses, ¿ha experimentado confusión o pérdida de memoria que está ocurriendo con más frecuencia o está empeorando?”

En cuanto al uso de cannabis de los encuestados, Wong y Chen examinaron:

Frecuencia de uso en el último mes: 0-30 días

Razón de uso: no usuario, médico, no médico, ambos médico y no médico (dual)

Método de consumo: no usuario, fumar, comer, beber, vaporizar, dabbing u otro

Los investigadores ponderaron el tamaño de la muestra para que los casi 4,800 encuestados representaran a más de 563,000 personas. Aproximadamente el 53% eran mujeres, el 46% eran asiáticos y el 16% tenía entre 60 y 64 años, una proporción mayor que cualquier otro grupo de edad. Un tercio de los encuestados calificaron su salud como “muy buena”. De los 8% que usaron cannabis, una pluralidad del 3% lo hizo con fines médicos. Fumar fue el método de consumo más común y, en promedio, los encuestados habían usado cannabis 1.4 días de los últimos 30.

Entre los usuarios de cannabis con SCD, el deterioro cognitivo fue más común en personas que usaban cannabis por motivos médicos, seguido de los usuarios dobles y recreativos. Además, un análisis de datos adicional mostró una asociación estadísticamente significativa entre el uso no médico y una disminución del 96% en las probabilidades de SCD.