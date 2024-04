La UE se prepara para aprobar la apertura de NFC del iPhone de Apple.

NFC en el iPhone se utiliza principalmente para Apple Pay

La Comisión Europea está lista para aprobar la apertura de la plataforma NFC de Apple a billeteras móviles de terceros tan pronto como en mayo, lo que podría ayudar a evitar una multa de $40 mil millones al fabricante del iPhone.

En enero, Apple acordó abrir su hardware NFC a cualquier desarrollador con el fin de realizar pagos sin contacto. Meses después, parece que los reguladores antimonopolio europeos están cerca de determinar si es suficiente para sacar a Apple de problemas legales.

Se dice que la Comisión Europea ofrecerá su aprobación al trabajo de Apple en un futuro cercano. Personas familiarizadas con el proyecto que hablaron con Reuters dicen que la aprobación podría ocurrir tan pronto como mayo.

Si es aprobado, ayudará a que Apple evite pagar una cuantiosa multa a la UE por acusaciones de haber frenado a sus rivales.

Acceso para evitar multas

La Comisión Europea ha estado investigando Apple Pay desde 2019. En ese momento, se creía que Apple podría estar actuando de manera anticompetitiva al limitar el acceso al chip NFC de Apple para Apple Pay, desde 2015.

La limitación significaba que los procesadores de pagos de terceros no podían utilizar el mismo hardware y no tenían más opción que jugar con Apple y utilizar su sistema de pagos. En ese momento, se pensaba que la falta de acceso significaba que no podía haber una competencia real en los pagos NFC, al menos en los dispositivos de Apple.

Para febrero de 2023, Apple estaba defendiéndose de las acusaciones de la Comisión, todo para evitar ser multado. Si la UE encontraba a Apple culpable de violaciones antimonopolio, enfrentaba multas potencialmente considerable.

Esa multa, que podría ascender al 10% del volumen de negocios anual global de Apple, podría valorarse en hasta $40 mil millones.

En enero de 2024, Apple anunció que estaba realizando cambios en iOS para cumplir con la futura Ley de Mercados Digitales de la UE. Como parte de esto, Apple iba a introducir nuevas APIs para utilizar su hardware NFC, específicamente dirigidas a aplicaciones bancarias y de billetera que operan en el Área Económica Europea.

Este acceso permitiría a los bancos evitar tener que utilizar Apple Pay o la Billetera Apple, y por lo tanto, cualquier cargo por transacción potencial que Apple normalmente aplicaría al utilizar sus servicios.

Se pidió a Apple que hiciera algunos ajustes después de que la UE recibiera comentarios de los competidores y clientes de Apple Pay. Como Apple aún podría tener que hacer más ajustes en sus planes, las fuentes de informes dicen que la aprobación de mayo podría retrasarse, pero la Comisión está apuntando a que ocurra durante el verano.