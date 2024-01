El atractivo perdurable de Zuma amenaza el dominio de sus antiguos aliados en Sudáfrica.La atracción duradera de Zuma pone en peligro el control de sus antiguos aliados en Sudáfrica.

Cuando el Congreso Nacional Africano suspendió al ex presidente Jacob Zuma esta semana, un alto funcionario del partido lo retrató como un traidor a la lucha en curso por la prosperidad de los negros en Sudáfrica y un símbolo de corrupción que la organización busca dejar atrás.

Pero para Vincent Mthembu, un activista de mucho tiempo del A.N.C. a nivel local, el Sr. Zuma era la única esperanza para el partido, que ha gobernado Sudáfrica durante 30 años, y el país.

“Él es el presidente del pueblo”, dijo el Sr. Mthembu, quien posee un negocio de construcción en Johannesburgo, el martes. “Todo lo que estaba haciendo enriquecía a la gente negra”.

Muchos países parecen tener a sus propios Donald J. Trump en estos días, líderes populistas quien, sin importar cuántas acusaciones de corrupción o problemas legales enfrenten, atraen a seguidores ferozmente leales.

El Sr. Zuma, de 81 años, un ex presidente tanto del partido como de la república, bien podría desempeñar ese papel en Sudáfrica.

El Sr. Zuma provocó la suspensión del A.N.C. al hacer campaña abiertamente por un partido político competidor, con elecciones nacionales y provinciales críticas a solo unos meses de distancia. La medida sin precedentes del A.N.C. para relegarlo pondrá a prueba la popularidad perdurable y la influencia de un ex luchador por la libertad que ganó fácilmente dos elecciones presidenciales pero renunció bajo presión hace cinco años.

El Sr. Zuma, quien estuvo encarcelado por el anterior régimen supremacista blanco junto a Nelson Mandela en Robben Island, ha estado llevando a cabo mítines con un partido recién formado que, para frustración de los funcionarios del A.N.C., ha tomado el nombre del ala militante del A.N.C. durante la era del apartheid, uMkhonto we Sizwe, o MK.

El Sr. Mthembu, de 44 años, es uno de aquellos que no pudieron resistir el atractivo del Sr. Zuma. Cuando el ex presidente anunció durante una conferencia de prensa el mes pasado que no votaría por el A.N.C. (pero seguiría siendo miembro) y que los votantes deberían elegir MK, el Sr. Mthembu renunció al A.N.C. para seguir al ex presidente.

“El A.N.C. ya no es el mismo A.N.C. que conocemos”, dijo. Señaló lo que consideraba un doble estándar en el partido: Cuando se acusa de corrupción al Sr. Zuma y a sus aliados, el partido los castiga, pero no hace lo mismo con el presidente actual, Cyril Ramaphosa, y sus aliados.

El anuncio del Sr. Zuma del Partido MK ha dado esperanza a los sudafricanos que se han desilusionado con el sistema político, dijo Mxolisi Ngobese, quien forma parte del equipo de movilización del MK en el terreno.

“Lo siguen a Zuma como su nuevo Moisés”, dijo.

El A.N.C. tiene mayorías en las legislaturas de las dos provincias más pobladas, Gauteng y KwaZulu-Natal, pero analistas políticos ven ambas como inciertas en las elecciones de este año, donde el partido podría caer por debajo del 50 por ciento, dando paso a una coalición de facciones de oposición para tomar el control.

Perder el control de ambas provincias sería un golpe psicológico y práctico significativo para la hegemonía del partido gobernante, incluso si mantiene el control del Parlamento nacional y la presidencia. KwaZulu-Natal, provincia natal del Sr. Zuma, incluye el puerto de envío más concurrido del país y la tercera ciudad más grande, Durban. Gauteng, la provincia más rica, incluye Johannesburgo, la ciudad más poblada y capital financiera de Sudáfrica.

Según la Constitución de Sudáfrica, el historial criminal del Sr. Zuma y los dos mandatos que ya ha cumplido lo descalifican para la presidencia. Pero los líderes de MK dicen que, si los miembros del partido lo quieren como candidato, desafiarían esa prohibición en los tribunales. La fecha de las elecciones aún no se ha establecido.

Es difícil decir cuánto apoyo atraerá en las urnas, pero los opositores del A.N.C. esperan que con él como el rostro de MK, el partido atraerá apoyo de su antiguo partido.

El Sr. Zuma se retrata a sí mismo como un hombre común, el defensor de las masas que aún viven en la pobreza tres décadas después del apartheid. Hace hincapié en cuestiones como redistribuir a los negros tierras que fueron robadas a sus antepasados, una redistribución que significaría quitar tierras de los propietarios blancos actuales.

“Zuma no es solo carismático, sino que la gente se identifica con él y su carácter, su personalidad”, dijo el Sr. Ngobese. “Pueden identificar sus logros cuando era el líder del gobierno”.

También se presenta bien como víctima.

El Sr. Zuma enfrenta cargos criminales por acusaciones de haber estado involucrado en un corrupto contrato de armas. Un órgano de vigilancia independiente encontró que había robado dineros del estado para financiar renovaciones masivas en su casa rural en KwaZulu-Natal. Y su nombre se ha vuelto sinónimo del término “captura del estado”, derivado de las acusaciones generalizadas de que convirtió las instituciones estatales en alcancías para sus aliados.

Pero estas acusaciones a veces parecen motivar aún más a sus seguidores. Cuando fue encarcelado en 2021 por cargos de desacato después de negarse a declarar en una investigación pública sobre corrupción, las protestas dieron paso a disturbios en KwaZulu-Natal y Gauteng que dejaron más de 300 muertos.

“Es evidente que ha sido víctima de argucias políticas y abuso del sistema legal para apuntarle”, dijo Carl Niehaus, un aliado cercano del Sr. Zuma que fue expulsado del A.N.C.

El Sr. Niehaus se unió recientemente a los Economic Freedom Fighters, un partido de izquierda formado hace 11 años por miembros del A.N.C. descontentos. Se opuso a la caracterización del A.N.C. del Sr. Zuma como un contrarrevolucionario, o alguien que intenta subvertir los esfuerzos por sacar a la gente negra de las disparidades de la era del apartheid.

“Ha sido llamado contrarrevolucionario por contrarrevolucionarios”, dijo el Sr. Niehaus, añadiendo que los líderes actuales del A.N.C. “son aquellos que traicionaron nuestra lucha de liberación. Este es el último golpe de un caballo moribundo”.

El A.N.C. en KwaZulu-Natal cree que está bien posicionado para superar cualquier impacto que el Sr. Zuma pueda tener en las elecciones de este año, dijo Nhlakanipho Ntombela, el jefe de movilización y campaña electoral del partido para la provincia. Ha enviado mensajes a los miembros del partido y otros residentes de la provincia sobre el Sr. Zuma, y el feedback que ha recibido es de alivio de que el A.N.C. finalmente haya tomado medidas contra el ex presidente, dijo el Sr. Ntombela.

“Ha sido un lastre para la organización”, dijo. “Así que hay algo de alivio ahora de que puedas enfocarte en la campaña electoral sin una losa en tu cuello de tener que explicar a Zuma”.