El asesinato de una estudiante impulsa a Italia a enfrentar la violencia contra las mujeres.

Cuando los senadores italianos debatieron el miércoles sobre una nueva ley para fortalecer las protecciones para las mujeres, un nombre fue el centro de sus discusiones: Giulia Cecchettin, una estudiante universitaria de 22 años cuya muerte violenta ha dominado las portadas de los periódicos, los noticieros, los programas de entrevistas y el discurso político durante más de 10 días.

La Sra. Cecchettin desapareció el 11 de noviembre, lo que provocó una búsqueda que terminó una semana después con el descubrimiento de su cadáver, envuelto en plástico, en una zanja cerca de un lago en la región norteña de Friuli Venezia Giulia.

Desapareció después de reunirse con un exnovio, Filippo Turetta, de 21 años, en un centro comercial; los investigadores emitieron una orden de arresto en su contra por sospecha de secuestro y asesinato. Fue detenido el domingo por la policía en Alemania, quienes lo detuvieron en una autopista. Los investigadores no han hablado públicamente sobre un motivo en el caso.

El Sr. Turetta, que hasta ahora no ha sido acusado formalmente, está a la espera de ser extraditado a Italia, a lo que las autoridades alemanas dicen que no se opone, según su abogado, Emanuele Compagno. El Sr. Compagno dijo que no había hablado directamente con su cliente.

El caso ha tocado un nervio en Italia, donde las actitudes chovinistas siguen arraigadas en todos los niveles de la sociedad, lo que aumenta los desafíos de abordar la violencia contra las mujeres. Incluso antes de la muerte de la Sra. Cecchettin, el Ministerio del Interior del país había registrado casos de más de 100 mujeres que se cree que han sido asesinadas este año por parejas íntimas.

Pero los italianos también se conmovieron porque la vida de la Sra. Cecchettin fue acortada justo cuando estaba despegando. Estaba a días de graduarse con un título en ingeniería biomédica. La Universidad de Padua, donde estudiaba, se ha comprometido a otorgarle su título póstumamente.

El ministro de educación de Italia, Giuseppe Valditara, pidió a las escuelas que guardaran un minuto de silencio en honor de la Sra. Cecchettin el martes. Muchos estudiantes decidieron protestar contra la violencia hacia las mujeres haciendo ruido durante el minuto. “¡No permanezcamos en silencio! Por Giulia. Por todos”, escribió en Instagram un grupo de defensa, Non Una Di Meno.

El miércoles por la noche, el Senado aprobó por unanimidad una serie de medidas destinadas a reforzar las protecciones para las mujeres, incluyendo agilizar el proceso para emitir órdenes de alejamiento y dar prioridad a los casos judiciales que traten de violencia doméstica.

Sin embargo, no es en el libro de estatutos donde muchos expertos ven el problema.

“Tenemos leyes y están bien, aunque se pueden mejorar”, dijo Elena Biaggioni, abogada y vicepresidenta de D.i.Re, una red nacional contra la violencia dirigida por organizaciones de mujeres. “El problema es la aplicación de esas leyes”.

Aunque el nivel de violencia contra las mujeres en Italia parece ser más o menos el mismo que en otros países europeos, dijo la Sra. Biaggioni, “el problema es estructural y está arraigado a lo largo de toda la sociedad. Y modificar los caminos culturales lleva tiempo y requiere acción en muchos frentes”.

Un informe de este año sobre una década de políticas para proteger a las mujeres encontró que el gasto del gobierno en el tema se había más que duplicado durante el período, mientras que el número de mujeres asesinadas por sus parejas había permanecido estable.

“El gobierno italiano invierte principalmente en proteger a las mujeres que ya son víctimas de la violencia, pero no en proyectos para prevenir esa violencia”, dijo Rossella Silvestre de ActionAid, el grupo sin fines de lucro que redactó el informe. Pero la prevención, dijo, es “lo que cambiará esos números”.

Valeria Valente, senadora del Partido Democrático de centro-izquierda, dijo que la violencia doméstica en Italia refleja una mentalidad chovinista arraigada. “Piensa en la broma sexista, en los anuncios en Italia, en el acoso en el trabajo y en la incapacidad de muchos hombres para aceptar la autoridad de las mujeres”, dijo. “No se trata solo de un hombre violento; es una actitud general”.

Incluso los ministros del gobierno de derecha de Italia —encabezado por su primera ministra mujer, Giorgia Meloni— también han hablado de la violencia contra las mujeres como un problema cultural en los días desde la muerte de la Sra. Cecchettin.

El Sr. Valditara, ministro de educación, presentó el miércoles un proyecto en el que instaba a las escuelas secundarias a celebrar grupos de discusión, al menos 30 horas al año, con moderadores calificados sobre el tema de la violencia contra las mujeres. “Es hora de decir basta, de forma definitiva, de manera total y drástica a cualquier residuo de la cultura machista y chovinista que impregna la sociedad”, dijo durante la presentación.

La ministra de Cultura, Gennaro Sangiuliano, anunció una iniciativa que alentaba a los estudiantes a hacer videos sobre la violencia de género, prometiendo exhibir los mejores en el Festival de Cine de Venecia. Las películas que aborden el tema de la violencia contra las mujeres, agregó, recibirían preferencia especial para recibir financiamiento del ministerio.

Incluso una de las ministras que propuso la nueva ley aprobada el miércoles, Eugenia Maria Roccella, tuvo cuidado de resaltar los límites de la legislación. Las leyes, dijo, no protegieron a la Sra. Cecchettin, “ni a ninguna otra mujer que no sospechaba de la violencia que se estaba gestando en el corazón del hombre que decía amarlas”.