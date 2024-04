Edward Dwight, en algún momento elegido para ser el primer astronauta negro en el espacio, apunta a la órbita finalmente.Edward Dwight, una vez elegido para ser el primer astronauta negro en el espacio, apunta a la órbita finalmente.

Edward Dwight finalmente va al espacio.

En las próximas semanas, según las condiciones lo permitan, se espera que el Sr. Dwight sea parte de una tripulación de seis personas que se dirige más allá de la órbita terrestre en la última misión de Blue Origin, la compañía espacial fundada por Jeff Bezos. El séptimo vuelo humano de Blue Origin llevará a una variedad de aventureros, incluido un capitalista de riesgo, un emprendedor cervecero de Francia, un contador jubilado al que los médicos le han dicho que está perdiendo la vista, y el Sr. Dwight, un capitán retirado de la Fuerza Aérea que hace 60 años fue elegido, y luego rechazado, para ser el primer hombre negro en orbitar la Tierra.

El Sr. Dwight terminó en el programa de entrenamiento de astronautas en la Base de la Fuerza Aérea de Edwards en California a principios de la década de 1960 bajo el mando de Chuck Yeager. (En 1947, el General Yeager se convirtió en el primer piloto de pruebas en romper la barrera del sonido; falleció en 2020). El Sr. Dwight era un carismático y apuesto piloto de pruebas, un sueño de relaciones públicas para una administración que buscaba liderar en materia de derechos civiles. El Presidente Kennedy era un partidario, pero el General Yeager no quedó impresionado; según una historia bien documentada, el Sr. Yeager describió al Sr. Dwight como un piloto promedio que había sido colocado en la lista A por razones políticas. El Sr. Dwight tenía una versión diferente, recordando al General Yeager como un racista que quería que lo eliminaran. Su altura — 5 pies 4 pulgadas — también era una desventaja, según recordó el Sr. Dwight.

Después del asesinato del Sr. Kennedy en 1963, el Sr. Dwight no fue seleccionado para ir al espacio. El aspirante a astronauta dejó la Fuerza Aérea en 1966 y tuvo otros éxitos, incluyendo como restaurador y desarrollador inmobiliario en Colorado y, finalmente, como un celebrado escultor de figuras prominentes de la historia negra.

En conversaciones que abarcaron varios meses, el Sr. Dwight habló con The New York Times sobre su inminente vuelo espacial. Las entrevistas se han resumido y editado para mayor claridad.

¿Cómo te sientes acerca de ir al espacio?

Es la culminación de una vida de eventos. He pensado que sería un buen final de una historia fascinante sobre todo lo que he pasado y mi reacción a las condiciones adversas.

Todo lo que he hecho ha sido una batalla cuesta arriba: entrar en el ejército y ser piloto de la Fuerza Aérea, ser elegido por el presidente de los Estados Unidos para ser el primer astronauta negro, y enfrentar todo tipo de obstáculos en los años que estuve en ese programa. Pero estaba desempeñándome bien, y por eso decían, ‘Dios mío, este tipo está haciendo las cosas’, y mi negritud y mi baja estatura no significaron nada.

Luego, después de dejar la Fuerza Aérea, llegué a Colorado y me convertí en un empresario de gran éxito, y luego comencé una carrera artística a los 45 años. Toda mi vida ha sido acerca de hacer las cosas. Esta es la culminación.

¿Cuál es tu emoción predominante ahora? ¿Rabia? ¿Que has tenido suerte? ¿O algo más?

No estoy enojado y no tengo suerte; ninguna de esas cosas está en mi mente. Cuando te enojas, tu cerebro deja de funcionar. Ni siquiera podía pensar en enojarme o desanimarme por algo; supongo que es mi constitución psicológica. Cuando me encontraba con personas que podrían haberme causado un contratiempo, racionalizaba: ¿Por qué sentían así?

Chuck Yeager fue enseñado de niño que la gente negra era ignorante y tonta y no podía hacer nada. Él y yo tuvimos conversaciones al respecto, y por eso, no, no sentía enojo hacia él. Las personas son productos de sus antecedentes, y no iba a hacer nada para cambiar su actitud.

Lo único que podía hacer era mostrarle a Yeager que podía hacer todo lo que se esperaba de mí y trascender. En ningún caso él podía echarme o deshacerse de mí.

¿Por qué querría echarte?

Teníamos estas conversaciones, y este tipo sacaba una hoja de papel que llevaba — una hoja doblada de papel amarillo rayado que tenía todos estos nombres — y me decía, “Capitán Dwight, tengo cien y cincuenta chicos blancos en esta lista, y cada uno de estos chicos blancos es más calificado que tú para ser piloto de pruebas”.

Y yo decía: “¿Entonces me estás diciendo que todos estos chicos blancos son superiores? Cada calle en Edwards está nombrada después de un piloto de pruebas fallecido, y cada uno de esos chicos es blanco y está muerto. Tuvieron que haber cometido errores en algún momento para que les pongan una calle con su nombre. No vengas a mí con esto de lo inteligentes, ingeniosos y brillantes que son los blancos en comparación con los negros”.

Éramos 17 personas en mi clase, y yo terminé séptimo. Le tuve que recordar eso.

Enfrentaste numerosos obstáculos para llegar al espacio.

Los líderes de poder no iban a dar la última frontera a una persona negra o una mujer.

Así que, ahora, un tipo que no pudo volar al espacio cuando se suponía que lo haría, va a los 90, al final de su carrera. Algunas personas piensan que eso es justicia. Pero yo no pienso así. Parece demasiado tarde para ser justicia. Mi filosofía es que todo tiene un tiempo y un lugar. Esto es una ocurrencia natural que debería haber sucedido en algún momento.

¿Qué crees que verás cuando estés allá arriba?

Durante mis días de pruebas de vuelo, subí lo suficiente como para ver la curvatura de la Tierra, la totalidad de la tierra, para mirar a la Tierra como una gran bola. Pero tengo curiosidad. Estaremos acostados en la cápsula, y tendrás esta gran ventana panorámica. Definitivamente pondré esto en mi archivo de sorpresas.

¿Deseas agregar algo más?

América es la luz guía del mundo. Cualquiera que piense en postularse para un cargo nacional debería dar al menos tres órbitas alrededor de la Tierra como requisito previo. Deberían mirar hacia abajo y ver lo valioso que es y lo sagrado que es y lo frágil.