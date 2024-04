Ejecutivos de la NFL sin censura sobre la agencia libre de 2024: lo mejor y lo peor de los 32 equipos

La agencia libre de la NFL continúa, pero con las principales firmas y intercambios completadas, es hora de hablar con ejecutivos de la liga para conocer sus pensamientos sobre los movimientos de los 32 equipos hasta este punto.

Hay mucho de qué hablar, desde la salida de Kirk Cousins de Minnesota hasta la desesperación de los New York Jets, las grandes incorporaciones de los Green Bay Packers e incluso qué sigue para los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys ante situaciones contractuales potencialmente complicadas.

Para cada equipo, he notado el salario promedio por año (APY) de los jugadores que fueron agregados de otros equipos y los jugadores que se fueron para firmar con otros equipos, junto con la diferencia entre los dos. La información contractual se recopiló de una variedad de fuentes, incluidas Over the Cap, Spotrac, informes de medios y fuentes de la liga. La información de algunos contratos más pequeños aún no estaba disponible.

Comencemos.

APY añadido: $55.3M (12º) | APY perdido: $12.5M (32º) | Diferencial de APY: $42.8M (2º)

Los Cardinals priorizaron ambas líneas y añadieron ayuda en la esquina, con los ejecutivos destacando los $15 millones de APY para el ex tackle de los Bengals Jonah Williams como un buen valor.

“Los chicos que consiguieron – Bilal Nichols, Justin Jones, Mack Wilson, Jonah Williams – no son estrellas, pero tienen entre 26 y 27 años y han comenzado muchos juegos”, dijo un ejecutivo. “Incluso en Desmond Ridder, puedes ver la lógica. Tuvieron éxito con Josh Dobbs, y ahora añaden otra versión de Dobbs en Ridder.”

Los 10 jugadores que Arizona añadió de otros equipos tenían una edad promedio de 27,1 años, la sexta más joven de la liga y la más joven entre los equipos con más de cinco adiciones. El receptor Marquise “Hollywood” Brown fue el agente libre mejor valorado que firmó en otro lugar.

“Saben que no van a ganar el Super Bowl ahora, así que no vamos a pagar a alguien a quien vamos a extrañar la ventana”, agregó el ejecutivo. “Vamos a conseguir algunos chicos más jóvenes, pagarles dinero de nivel medio y luego construiremos con selecciones en el draft”.

APY añadido: $66.7M (6º) | APY perdido: $18.9M (30º) | Diferencial de APY: $47.8M (1º)

Los Falcons son uno de los cuatro equipos que llevan una racha de seis temporadas consecutivas perdedoras. Los otros tres – Broncos, Jets y Panthers – ya han tomado giros desesperados en el mariscal de campo. Atlanta firmó a Kirk Cousins en ese contexto.

¿Puede Cousins cerrar la brecha entre el porcentaje de victorias de los Falcons en las últimas seis temporadas (.394) y la tasa de victorias de los Vikings con Cousins (.574)?

“Internamente, cuando eres Minnesota y tienes un tipo que te gana juegos pero no te gana Super Bowls, quieres mejorar”, dijo un ejecutivo. “Externamente, cuando has estado con un equipo como Atlanta que no ha probado los playoffs en tanto tiempo, dices ‘¡Rayos, si tuviera un tipo así!’ ¿Crees que algún entrenador en Atlanta está sentado ahí diciendo, ‘Este tipo no nos ayudará’? No pudieron pasar el balón el año pasado’. “

