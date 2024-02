El miedo y la ambición impulsan la aceleración nuclear de Xi.El miedo y la ambición impulsan el avance nuclear de Xi.

Diecinueve días después de asumir el poder como líder de China, Xi Jinping convocó a los generales que supervisan los misiles nucleares del país y emitió una demanda contundente. Según un resumen interno oficial de su discurso en diciembre de 2012 al cuerpo de misiles convencionales y nucleares de China, que fue verificado por The New York Times, China tenía que estar lista para un posible enfrentamiento con un adversario formidable, lo que señalaba que quería una capacidad nuclear más potente para contrarrestar la amenaza. Sus fuerzas, les dijo a los generales, eran “un pilar de nuestro estatus como gran potencia”. La “poderosa capacidad de disuasión estratégica puede obligar al enemigo a retroceder de acciones imprudentes, sometiéndoles sin ir a la guerra”, escribió Chen Jiaqi, investigador de la Universidad Nacional de Defensa de China, en un documento en 2021. “Quien domine tecnologías más avanzadas y desarrolle armas de disuasión estratégica que puedan dejar a los demás atrás, tendrá una poderosa voz en tiempos de paz y mantendrá la iniciativa en tiempos de guerra.” Este artículo se basa en los discursos internos del Sr. Xi y decenas de informes y estudios del Ejército de Liberación Popular, muchos en revistas técnicas, para rastrear las motivaciones del aumento nuclear de China. Algunos de ellos han sido citados en estudios recientes sobre la postura nuclear de China; muchos otros no se han mencionado antes. Ms. Xi ha expandido el arsenal atómico del país más rápidamente que cualquier otro líder chino, acercando a su país a la gran liga de los Estados Unidos y Rusia. Ha duplicado el tamaño del arsenal de China a aproximadamente 500 ojivas, y a este ritmo, para 2035, podría tener alrededor de 1,500 ojivas, un número aproximado al que Washington y Moscú despliegan actualmente, según funcionarios de Estados Unidos. (Tanto Estados Unidos como Rusia tienen miles de ojivas almacenadas).

Beijing también estaba preocupado de que su disuasión nuclear se estuviera debilitando. Los analistas militares chinos advirtieron que los misiles del Ejército Popular de Liberación estaban cada vez más expuestos a la detección y destrucción a medida que Estados Unidos hacía avances en la tecnología militar y construía alianzas en Asia. Los relatos oficiales chinos de la historia reforzaron ese temor. Los estudios del Ejército de Liberación Popular a menudo se centran en la Guerra de Corea y las crisis sobre Taiwán en la década de 1950, cuando los líderes estadounidenses insinuaron que podrían lanzar bombas atómicas sobre China. Tales recuerdos han arraigado la opinión en Beijing de que Estados Unidos tiene inclinación a ejercer un "chantaje nuclear".

Desde que China realizó su primer prueba de bomba atómica en 1964, sus líderes han dicho que nunca serían “los primeros en usar armas nucleares” en una guerra. China, razonaban, necesitaba solo un conjunto de armas nucleares relativamente modestas para amenazar creíblemente a los posibles adversarios que si su país alguna vez fuera atacado con armas nucleares, podría eliminar ciudades enemigas. “A largo plazo, las armas nucleares de China son simplemente simbólicas”, dijo Deng Xiaoping, líder de China, en 1983, explicando la postura de Beijing al primer ministro canadiense que lo visitaba, Pierre Trudeau. “Si China gastara demasiada energía en ellas, nos debilitaríamos”.

Aunque China modernizó sus fuerzas convencionales a partir de la década de 1990, su arsenal nuclear creció de manera incremental. Cuando el Sr. Xi asumió el liderazgo en 2012, China tenía unos 60 misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar a los Estados Unidos. China ya estaba desafiando cada vez más a sus vecinos en disputas territoriales y veía peligro en los esfuerzos de la administración de Obama para fortalecer el poder de EE.UU. en toda la región de Asia y el Pacífico. En un discurso a finales de 2012, el Sr. Xi advirtió a sus comandantes que los Estados Unidos estaban “intensificando el cerco y la contención estratégicos a nuestro alrededor”. Beijing también estaba preocupado de que su disuasión nuclear se estuviera debilitando. Los analistas militares chinos advirtieron que los misiles del Ejército Popular de Liberación estaban cada vez más expuestos a la detección y destrucción a medida que Estados Unidos hacía avances en la tecnología militar y const…

