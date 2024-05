Avance de El Gran Cigarro muestra engaño del FBI con Pantera Negra

El primer avance de The Big Cigar de Apple TV+, que se muestra a continuación, parece ser tan divertido que casi no quiero saber qué tan cierta es la “increíble historia verdadera” sobre el líder de los Panteras Negras, Huey P. Newton. Y a partir del viernes, el programa se estrena con sus dos primeros episodios.

La próxima serie dramática cuenta la historia de Newton reclutando a un productor de Hollywood para engañar al FBI, proporcionando cobertura para la escapada de activista político a Cuba en 1974. Eso sucedió después de que Newton saltara la fianza por cargos de asesinato y asalto que él llamó falsos.

ACTUALIZACIÓN: The Big Cigar ahora se emite en Apple TV+. Los dos primeros episodios salieron el viernes. El tercer episodio se emitirá el 24 de mayo.

El avance de The Big Cigar destaca el engaño salvaje entre las Panteras Negras y el FBI con la ayuda de Hollywood

La serie de drama de seis episodios The Big Cigar “cuenta la increíble historia verdadera de la escapada de Newton a Cuba”, según Apple TV+. André Holland protagoniza a Newton. Y antes de seguir adelante, “The Big Cigar” es el título de la producción de cine falsa que ayudó a la escapada de Newton.

Digo que no quiero saber qué tan cierta es la película para la historia por una buena razón. Últimamente me he acostumbrado a leer el material fuente de las películas y programas de televisión de Apple TV+. Y a veces eso me juega en contra.

Un ejemplo sería cuando leí el libro detrás de la serie Manhunt sobre la persecución del asesino de Lincoln, John Wilkes Booth. La forma en que el programa (comprensiblemente) intentó hacer la narración más visual al hacer que el Secretario de Guerra Edwin Stanton, august y asmático, interpretado por Tobias Menzies, persiguiera a los delincuentes e interrogara a personas por todos lados me volvió loco. En realidad, él dirigió las operaciones frenéticas de la caza hombre desde una sala de telégrafos.

La gran historia de The Big Cigar

Es importante destacar que la serie limitada The Big Cigar es producida ejecutivamente por Janine Sherman Barrois, ganadora del Premio de la Imagen de la NAACP, Jim Hecht y Joshuah Bearman. Y quizás aún más importante, el galardonado actor/director/productor Don Cheadle dirige y produce ejecutivamente los dos primeros episodios.

Ya sea por la influencia de Cheadle o no, el avance de The Big Cigar se siente como si fuera hecho para una película de caper al estilo Ocean’s Eleven. (Cheadle interpretó al experto en municiones con acento cockney Basher Tarr en esa comedia de atracos de 2001).

Así describe Apple TV+ a The Big Cigar:

Basado en el artículo de la revista del mismo nombre de Joshuah Bearman (Argo), quien también es productor ejecutivo, The Big Cigar cuenta la increíble historia verdadera de la revolución de Hollywood encontrándose con la revolución social. Es un arriesgado caper sobre el fundador de las Panteras Negras, Huey P. Newton, escapando del FBI a Cuba con la ayuda del famoso productor Bert Schneider en un plan increíblemente elaborado, que involucra una producción de cine falsa, y que sale mal de todas las formas posibles.

¿Podrá The Big Cigar llevar a cabo el caper, o resultará ser un desastre absurdo? Es difícil decirlo solo viendo el avance, que Apple TV+ lanzó el miércoles.

El artículo de Bearman apareció en Playboy en diciembre de 2012, pero no parece estar disponible en línea sin suscripción. Holland actúa junto a Alessandro Nivola, Tiffany Boone, P. J. Byrne, Marc Menchaca, Moses Ingram, Rebecca Dalton, Olli Haaskivi, Jordane Christie y Glynn Turman.

Y por cierto, este artículo del Washington Post de 1977 sobre el regreso de Newton de Cuba para enfrentar cargos es una cápsula de tiempo bastante impresionante.

Ve el avance de The Big Cigar

Sherman Barrois (Claws, Self Made) se desempeña como showrunner de The Big Cigar. El productor ejecutivo Hecht (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) escribió el primer episodio. La serie proviene de Warner Bros. Television. Otros productores ejecutivos son Bearman, Joshua Davis y Arthur Spector (Little America) a través de Epic.

La serie de seis partes se estrena el 17 de mayo con dos episodios, seguidos de uno nuevo cada viernes hasta el 14 de junio.

Ve The Big Cigar y otros dramas en Apple TV+

La serie de seis partes The Big Cigar se estrena el 17 de mayo en Apple TV+ con dos episodios, seguidos de uno nuevo cada viernes hasta el 14 de junio. Con muchas opciones de dramas, el servicio está disponible por suscripción por $9.99 con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo mediante cualquier nivel del paquete de suscripción Apple One. Por un tiempo limitado, los clientes que compren y activen un nuevo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch pueden disfrutar de tres meses de Apple TV+ gratis.

Después de su lanzamiento en noviembre de 2019, “Apple TV+ se convirtió en el primer servicio de streaming totalmente original en lanzarse en todo el mundo, y ha estrenado más éxitos originales y recibido más reconocimientos de premios más rápido que cualquier otro servicio de streaming. Hasta la fecha, las películas, documentales y series originales de Apple han sido honradas con 471 victorias y 2,090 nominaciones a premios, y contando”, dijo el servicio.

Además de películas y programas de televisión premiados (incluyendo la exitosa comedia de fútbol Ted Lasso), Apple TV+ ofrece una variedad de documentales, dramas, comedias, programas para niños y más.

