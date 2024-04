¿Dónde estará el valor en alza de las acciones de Palantir dentro de 10 años?

Con un aumento de casi el 150% en los últimos 12 meses, Palantir Technologies (NYSE: PLTR) no se está perdiendo el auge de la inteligencia artificial (IA) que impulsa la industria tecnológica en este momento. Sin embargo, mientras gigantes de hardware como Nvidia están ganando la mayor parte del dinero temprano, el software podría volverse cada vez más importante en la próxima década.

Discutamos qué podría deparar los próximos 10 años para el especialista en Big Data mientras busca aprovechar su posición en los sectores de defensa y seguridad para ayudar a introducir esta tecnología transformadora.

Un fuerte foso y un atractivo modelo de negocio

Palantir es una empresa de software como servicio (SaaS) que ayuda a sus clientes a convertir datos masivos en información accionable. El modelo de negocio SaaS implica proporcionar una solución de software continuamente actualizada a cambio de tarifas de suscripción periódicas. Es particularmente atractivo para los inversores porque estas empresas pueden disfrutar de ingresos recurrentes y compuestos de manera consistente, lo que facilita su escalabilidad.

Palantir tiene la ventaja adicional de una estrecha relación con el gobierno de EE. UU. y sus aliados. Como startup, la empresa fue parcialmente financiada con la ayuda de la rama de capital de riesgo de la CIA, In-Q-Tel. Y muchos de sus empleados tienen autorizaciones de seguridad para manejar información sensible. Estas características crean un foso económico alrededor de su negocio de contratación gubernamental, que genera más del 50% de sus ingresos.

Los próximos 10 años podrían expandir el mercado de Palantir

Aunque la mayoría de las personas esperan un futuro pacífico, el ambiente geopolítico es increíblemente tenso, con focos de tensión en Europa del Este, Oriente Medio y Asia Oriental. Los aliados de EE. UU. están comenzando a aprovechar la tecnología de IA para mantener una ventaja sobre sus adversarios.

Recientemente, Palantir firmó una serie de acuerdos con Ucrania para ayudarla con la focalización militar y los esfuerzos de desminado durante la próxima década. La empresa también ha firmado una asociación estratégica con Israel para proporcionar soporte de IA para misiones relacionadas con la guerra. No sorprende que este tipo de contratos puedan exponer a Palantir a riesgos políticos y de reputación potenciales.

Según el CEO Alex Karp, Palantir ha perdido empleados por el apoyo vocal de su liderazgo a Israel, y espera perder más. Pero al abrazar este trabajo, Palantir puede ganar oportunidades que otros, como Alphabet, han dejado pasar debido a presiones similares. Al final, estos problemas no parecen tener un impacto a corto plazo en la capacidad de Palantir para obtener y retener clientes corporativos del sector privado.

Los ingresos del cuarto trimestre crecieron un 20% interanual hasta $608 millones, mientras que los ingresos comerciales de EE. UU. aumentaron un asombroso 70% hasta $131 millones. Mantener un sólido crecimiento en el sector público podría ser clave para diversificar el negocio de Palantir y mantener su expansión a largo plazo.

La historia continúa

¿Puede Palantir crecer hasta su valoración?

Lo más complicado del mercado de valores es que una empresa fantástica no siempre se convertirá en una inversión que valga la pena, principalmente debido a la valoración. A menudo, los inversores aumentan el precio de las acciones con un gran potencial a largo plazo, dejando poco espacio para que entre nuevo dinero.

Con un múltiplo precio-ganancias (P/E) de 66, Palantir no es barato en comparación con el promedio del Nasdaq Composite de 31. Pero la valoración tiene mucho más sentido cuando se considera el impulso de su línea de fondo. El ingreso neto casi se triplicó a $97 millones, y su modelo de negocio SaaS podría prestarle un potencial de beneficio sustancial a medida que las operaciones continúen su expansión.

Aunque la acción de Palantir no es barata, la creciente rentabilidad de la empresa y su fuerte foso en la contratación gubernamental la hacen parecer lista para seguir superando al mercado en los próximos 10 años.

¿Deberías invertir $1,000 en Palantir Technologies en este momento?

Antes de comprar acciones de Palantir Technologies, considera esto:

El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Palantir Technologies no estaba entre ellas. Las 10 acciones que hicieron la lista podrían generar retornos espectaculares en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $514,887!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluida orientación sobre la construcción de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Vea las 10 acciones »

*Los retornos de Stock Advisor son hasta el 15 de abril de 2024

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Will Ebiefung no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet y Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Dónde estará la acción en alza de Palantir en 10 años? fue publicado originalmente por The Motley Fool