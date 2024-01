Artículo filtrado de Bild ofrece una visión de Occidente modelando silenciosamente a Rusia ‘aumentando las apuestas’ – diplomáticoArtículo filtrado de Bild ofrece un vistazo a Occidente modelando silenciosamente a Rusia ‘aumentando las apuestas’ – diplomático

Los países occidentales se están preparando para un posible ataque híbrido en el flanco oriental de la OTAN, según Pavlo Klimkin, ex Ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista con Radio NV el 16 de enero.

Leer también: La guerra entre la OTAN y Rusia es inminente, según un documento secreto de las Fuerzas Armadas alemanas – Bild

Klimkin señaló que los países de la OTAN están modelando estas amenazas y preparándose para un posible “aumento de las apuestas” por parte de Rusia. Este modelado implica tener en cuenta la probabilidad de ataques, la probabilidad de ciberataques, guerras híbridas, esfuerzos de desestabilización, influencia en las elecciones, etc.

Leer también: Lo que Rusia y China esperan obtener de su alianza – entrevista con el ex Ministro de Asuntos Exteriores Klimkin

Klimkin también señaló que el modelado de amenazas casi con certeza tuvo en cuenta la cuestión de las armas de destrucción masiva, incluyendo las armas nucleares.

“Lo principal es no trabajar según un plan que ya ha fallado”, dijo Klimkin.

“El ejército entiende esto, afortunadamente, pero también desafortunadamente, mejor que muchos políticos occidentales.”

Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine