Dónde comprar un iPhone de segunda mano: Las mejores ofertas de iPhones reacondicionados.

Si estás en busca de un iPhone pero tu presupuesto no alcanza para los modelos más nuevos de Apple, comprar un iPhone usado o renovado es una excelente manera de hacer una buena compra. Si bien esto puede sonar como una opción arriesgada, no tiene por qué serlo. Los minoristas especializados ofrecen garantías y revisan los dispositivos antes de revenderlos. Te ayudaremos a encontrar una fuente confiable para iPhones de segunda mano. Con Apple enfocándose en sus iPhones de la serie 15 a partir de finales de 2023, puedes encontrar excelentes ofertas en teléfonos más antiguos como la serie 14, 13, y quizás incluso la 12. Cuanto más antiguo esté el iPhone que estás dispuesto a comprar, más grandes serán los ahorros que puedes disfrutar. En este artículo cubriremos todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar un iPhone renovado de manera segura, ya sea que estés buscando comprarlo libre de SIM o con contrato.

Dónde comprar un iPhone renovado sin SIM

Apple mismo debería ser tu primera opción, si solo para establecer un punto de referencia de cuánto es razonable pagar por el teléfono que elijas: verifica si la Tienda de Renovados tiene el modelo de iPhone que estás buscando. (Esa es la tienda de EE. UU. Los lectores británicos deberían intentar con la Tienda de Renovados del Reino Unido). Al momento de escribir estamos viendo una variedad de modelos desde el iPhone 12 hasta el iPhone 13, pero el iPhone 14 se agregará más adelante. La tienda de Apple tiende a ser el lugar más caro para comprar iPhones renovados, aunque todavía es significativamente más barato que comprar uno nuevo. (La reducción estándar en la Tienda de Renovados de Apple es del 15 por ciento). Pero hay ventajas que vienen con este precio más alto. Por ejemplo, los teléfonos renovados vienen con la misma garantía limitada de un año que encontrarás en las versiones completamente nuevas. Y vale la pena señalar que cualquier parte utilizada en la reforma será oficial de Apple, y todos los dispositivos vienen con nuevas baterías. Sin embargo, vale la pena buscar, para asegurarte de conseguir una buena oferta. Hay muchas otras compañías que se dedican a renovar y vender iPhones. Aquí hay algunos de los revendedores más prominentes de iPhones renovados y usados:

Revendedores de iPhones renovados en EE. UU.

Decluttr: Un destino popular para dispositivos renovados, a menudo con ventas que reducen aún más el precio. También puedes negociar cualquier otro dispositivo tecnológico antiguo, gadgets y medios (incluyendo libros y CDs) para obtener descuentos más profundos.

El iOutlet en eBay: Ofrece precios competitivos para dispositivos renovados y también acepta otros dispositivos como iPads, Apple Watches y consolas de juegos. Amazon Renewed Store: El mayor beneficio de este sitio es que las compras están respaldadas por la política de devoluciones estándar de Amazon y su “Garantía Renovada” te permite obtener un reembolso o reemplazo dentro de 1 año de recibir tu producto. Best Buy: Best Buy no ofrece mucha información sobre la condición de los iPhones de segunda mano, pero puedes devolverlo dentro de 14 días si el artículo está “sin abrir o defectuoso de alguna manera”. Walmart: Walmart no vende iPhones renovados directamente; en cambio, provienen de otros vendedores. Las políticas de devolución varían de un vendedor a otro, pero hay requisitos mínimos que se aplican universalmente.

Revendedores de iPhones renovados en el Reino Unido

Music Magpie: La versión del Reino Unido de Decluttr y un buen lugar para empezar a buscar iPhones renovados. Es posible que encuentres ventas que reduzcan aún más el precio.

El iOutlet o The iOutlet en eBay: Ofrece precios competitivos para dispositivos renovados y también acepta otros dispositivos como iPads, Apple Watches y consolas de juegos. Amazon Renewed Store: Si bien no puedes vender en Amazon Renewed a menos que seas una empresa, aquellos que buscan comprar un iPhone renovado en Amazon Renewed tienen muchas opciones para elegir. Su mayor beneficio es que las compras están respaldadas por la política de devoluciones estándar de Amazon y su “Garantía Renovada” te permite obtener un reembolso o reemplazo dentro de 1 año de recibir tu producto. Envirofone: También te permite cambiar tu celular viejo por crédito para comprar un celular renovado. 4Gadgets: Ofrece una garantía de 12 meses para todos los pedidos en línea. Reboxed: Promete que los dispositivos “están completamente probados y en perfecto estado de funcionamiento”. Todos vienen con una garantía de 12 meses. Smartfone Store: Busca el descuento adicional del 10 por ciento para estudiantes y jóvenes. Refurb-Phone: Al igual que la mayoría de los revendedores, este sitio ofrece una garantía de 12 meses. Menos común es su política que permite devoluciones dentro de 14 días si simplemente cambias de opinión. The Big Phone Store: Asegura que los teléfonos renovados “son completamente probados, reparados y limpiados antes de ser enviados”. Y respalda esto con una garantía de 12 meses. Laptops Direct: Obtienes una garantía de 12 meses por partes y mano de obra. Ten cuidado con el sistema de clasificación ligeramente confuso: “A3”, por ejemplo, significa “condición promedio”. Back Market: Tienes 30 días para cambiar de opinión y una garantía de 12 meses…. o a veces más.

Mejores ofertas de iPhones renovados ahora

El gran número de revendedores y las variaciones de condición y garantía significan que es imposible proporcionar detalles exhaustivos de la mejor oferta para cada comprador. La mejor opción, si tienes tiempo, es visitar a cada uno de los vendedores enumerados arriba y buscar la mejor oferta que cumpla con tus requisitos. Sin embargo, para el lector apurado, hemos reunido las ofertas destacadas para cada modelo utilizando los siguientes criterios: el precio más bajo actualmente disponible de un vendedor confiable con la asignación mínima de almacenamiento, desbloqueado y el grado de condición más alto cuando corresponda. Esto debería ayudarte a encontrar los vendedores que ofrecen el mejor valor.

Ofertas de iPhones renovados EE. UU.

Apple iPhone 14 Pro (128GB, Renovado) 1 Desde: Amazon Renewed Store Precio original: $999.99 Ahora: $745.90 ($254 de descuento sobre el precio de 2022) Apple iPhone 13 Pro (128GB, Renovado) 2 Desde: Amazon Renewed Store Precio original: $999 Ahora: $589.94 ($409.06 de descuento sobre el precio de 2021) Este es un buen precio para el buque insignia del año pasado. Apple iPhone 12 mini (64GB, Renovado, Excelente) 3 Desde: eBay Precio original: $599 Ahora: $264.95 ($334 de descuento sobre el precio de 2021) Este teléfono está certificado como “Renovado en eBay”, lo que significa “Todos los artículos son probados por reparadores calificados y funcionan como se pretende.” Apple iPhone SE (2020, 64GB, Renovado) 4 Desde: Walmart Precio original: $399 Ahora: $128.98 ($270.02 de descuento sobre el precio de 2020) Walmart no ofrece mucha información sobre la condición, pero hay una garantía reconfortante.

Mejores ofertas de iPhones renovados del Reino Unido

Apple iPhone 13 Pro (128GB) Condición Regular 1 Desde: Back Market Precio original: £949 Ahora: £395.38 (£323 de descuento) Si quieres un iPhone más nuevo, el 13 Pro aún tiene precios altos. Si algunos golpes y rayones no te preocupan, entonces Back Market tiene algunos en Condición Regular a un precio que podría tentarte. Apple iPhone 12 mini (64GB, Renovado, Excelente) 2 Desde: Back Market Precio original: £579 Ahora: £287 (£292 de descuento sobre el precio de 2021) Un ahorro útil en el mini teléfono de Apple de 2020. Apple iPhone SE (2020, 64GB, Renovado, Excelente) 3 Desde: Back Market Precio original: £399 Ahora: £135.10 (£263.90 de descuento sobre el precio de 2020) Back Market está muy por delante del resto en el iPhone SE de 2020, nadie más se acerca a este precio. Apple iPhone 11 Pro (64GB, Renovado, Excelente) 4 Desde: Amazon Renewed Store Precio original: £1,049 Ahora: £319 (£730 de descuento sobre el precio de 2019) Un gran ahorro en el iPhone insignia de 2019. The Big Phone Store es una buena opción si Amazon se queda sin stock. Apple iPhone 11 (64GB, Renovado, Excelente) 5 Desde: Amazon Renewed Store Precio original: £489 Ahora: £257.50 (£231.50 de descuento sobre el precio de 2021) Amazon tiene el precio más bajo en el iPhone 11, pero el precio depende del acabado en color que elijas. Back Market también vale la pena.

Dónde comprar un iPhone renovado con contrato

También puedes comprar teléfonos renovados con contrato de los siguientes operadores y revendedores:

Operadores de EE. UU. Operadores del Reino Unido.

Fuera de los minoristas especializados, también existe la opción de eBay y eBay UK (asegúrate de verificar los comentarios del vendedor y leer las descripciones cuidadosamente), y, en el Reino Unido, también CeX.

Comprar iPhones antiguos nuevos con contrato

Otra manera de disminuir el impacto financiero de comprar un nuevo iPhone es recurrir a los contratos ofrecidos por los proveedores de telefonía móvil. En las tiendas en línea de varios operadores de telefonía móvil en el Reino Unido, encontrarás modelos más antiguos de iPhone, como el iPhone 8 o XR, en planes mucho más económicos que el rango del iPhone 14. Los precios cambian constantemente…