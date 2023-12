Consejo del Día: Puedes seleccionar varias pestañas y arrastrarlas en Safari, Chrome y Firefox

Jack Wellborn:

Recientemente descubrí que puedes seleccionar y arrastrar múltiples pestañas de Safari manteniendo presionado Shift o Command, al igual que lo harías para seleccionar y arrastrar múltiples elementos en Finder.

No tenía idea de que podías hacer esto con las pestañas. Al igual que al hacer selecciones múltiples en una vista de lista, hacer clic en Shift seleccionará todo un rango a la vez, y al hacer clic en Command te permite seleccionar (y deseleccionar) pestañas no contiguas. Si hubiera sabido que podía hacer esto, probablemente nunca habría escrito el AppleScript que publiqué el otro día, pero si no hubiera escrito ni publicado ese script, no creo que hubiera aprendido este truco. Una vez que tienes múltiples pestañas seleccionadas, puedes arrastrarlas juntas para crear una nueva ventana, o hacer cosas como cerrarlas todas a la vez.

Este mismo truco también funciona en Firefox y Chrome (y navegadores derivados de Chrome como Brave). Este truco no funciona en Safari en iPadOS, porque las iPads son computadoras para bebés donde no puedes seleccionar más de una cosa a la vez.

