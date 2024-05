Director ejecutivo de Nvidia quiere vivir en el momento, sin reloj.

“

Puede resultar sorprendente que una de las figuras más prominentes del mundo tecnológico esté pasando por la vida sin mirar el reloj. Pero hay un método en la “locura” de Huang, y probablemente un teléfono donde mantiene control sobre la hora.

“Muy poca gente sabe esto, pero no uso reloj”, dijo en la Conferencia de la Asociación de Profesionales Semiconductores Chinoamericanos en 2023. “Ahora es el momento más importante, simplemente dedícate al ahora”, declaró Huang.

Puede ser especialmente fácil permanecer en el momento actual, ya que Nvidia continúa con su racha ganadora. La demanda sigue siendo tan alta que Nvidia ahora está programada para producir nuevos chips de inteligencia artificial anualmente. La compañía anunció el miércoles que sus ingresos del segundo trimestre alcanzaron casi $28 mil millones, superando las proyecciones. Consolidándose como un gigante a tener en cuenta, Nvidia obtuvo más beneficios durante el primer trimestre de 2024 que otros grandes nombres como Amazon y JPMorgan, según señala Axios.

Por supuesto, aunque Huang está intentando permanecer en el presente, la naturaleza de su trabajo significa que siempre está mirando hacia el futuro. En cuanto a los chips, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, dijo que la empresa “espera que la demanda pueda superar a la oferta durante todo el próximo año”.

El éxito continuo de Nvidia solo alimenta la narrativa de que la inteligencia artificial está lista para cambiar el futuro de la tecnología. “La próxima revolución industrial ha comenzado”, dijo en una conferencia telefónica. “La IA traerá ganancias de productividad significativas a casi todas las industrias y ayudará a las empresas a ser más eficientes en costes y energía, al tiempo que amplía las oportunidades de ingresos”.

Pero aunque su sector es exigente, Huang está tratando de mantenerse por encima de la refriega. Esa es la razón por la que ha estado al frente durante tanto tiempo, después de todo, sirviendo 31 años en el cargo de CEO después de cofundar la empresa en 1993. “No tengo reloj. Estoy centrado en el ahora. Disfruto mi trabajo”, dijo, según informó Tom’s Hardware.

Y un reloj en particular no es la única peculiaridad que Huang tiene cuando se trata de su uniforme. El CEO sin reloj ha optado por llevar un atuendo totalmente negro, normalmente rematado con una chaqueta de cuero negra. Ha estado usando estas chaquetas “durante al menos 20 años”, dijo un portavoz al New York Times. Es parte de su estilo reminiscente del Matrix, creando una continuidad y simplicidad (costosa) que algunos comparan con el cuello alto que se volvió icónico con Steve Jobs.

Independientemente de su aspecto, la elección de Huang de ir sin reloj podría tener mayores repercusiones en el mundo tecnológico.

Al principio de su carrera, Jeff Bezos, fundador y ex CEO de Amazon, hizo eco del sentimiento de que solo eres tan bueno como tu último movimiento. “Creo que nuestros clientes son leales a nosotros hasta el segundo en que alguien más les ofrezca un mejor servicio”, dijo en una entrevista de 1999 con Wendy Walsh de CNET.

