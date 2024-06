Gordon Ramsay comparte que estuvo involucrado en un accidente de bicicleta en Estados Unidos.

Gordon Ramsay ha compartido que está ‘afortunado de estar vivo’ después de haber estado involucrado en un accidente de bicicleta en los Estados Unidos.

El chef de televisión de 57 años publicó en sus redes sociales donde habló a la cámara y brevemente mostró su torso que estaba muy magullado.

El incidente tuvo lugar en Connecticut esta semana y Ramsay se tomó el tiempo para agradecer a los “increíbles cirujanos de trauma, doctores y enfermeras” en el Hospital privado Lawrence and Memorial del estado.

Se aseguró de enfatizar que estaba “más agradecido” por llevar un casco que le salvó la vida.

Gordon Ramsay comparte la importancia de usar casco después de un accidente en bicicleta



En una publicación en su Instagram, Ramsay escribió en la leyenda: “¡Activa el sonido y por favor desliza… con el #DíaDelPadre mañana tengo un mensaje muy importante para todos los papás ahí afuera… ¡USEN UN CASCO!

“Esta semana tuve un accidente realmente malo mientras montaba en bicicleta en Connecticut. Estoy bien y no me rompí ningún hueso ni sufrí lesiones graves, pero estoy un poco magullado pareciendo una papa morada.

“Estoy agradecido por todos los doctores, enfermeras y personal en el Hospital Lawerence + Memorial en New London que me cuidaron y me revisaron, pero más agradecido por mi casco que salvó mi vida. Que tengan un gran Día del Padre y estén seguros. Gx”.

En el video que acompañaba su publicación reveló el enorme hematoma que cubría su torso y que lo hacía parecer una “papa morada”.

Dijo: “Tengo suerte de estar aquí de pie. Estoy en dolor, ha sido una semana brutal, pero estoy pasándola más o menos”.

Ramsay se aseguró de transmitir su punto sobre la importancia de usar un casco cuando se sale a montar en bicicleta.

Dijo: “No me importa lo corto que sea el viaje, no me importa que estos cascos cuesten dinero pero son cruciales.

“Incluso con los niños en un viaje corto, deben usar un casco”.

Ramsay se despidió deseando a la gente un feliz Día del Padre.

“Quiero desearles a todos un feliz Día del Padre, pero por favor, por favor, por favor usen un casco. Si no lo hubiera hecho, sinceramente, no estaría aquí ahora”.