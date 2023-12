Desacuerdos en la era de la IA: The New York Times demanda a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor.

Un nuevo capítulo comienza en la batalla sobre la inteligencia artificial y el entrenamiento de las tecnologías de inteligencia artificial: Hoy, The New York Times, una de las organizaciones de medios más influyentes del mundo, está demandando a OpenAI y Microsoft, que es la asociación más responsable de crear ChatGPT, un chatbot generativo de inteligencia artificial que utiliza grandes conjuntos de datos de lenguaje para modelar y crear texto, imágenes y video de manera similar a la humana.

El periódico afirma que “millones de artículos publicados por The Times se utilizaron para entrenar chatbots automatizados que ahora compiten con el medio de noticias como fuente de información fiable”, según una noticia en The New York Times.

La historia en The Times también dice que el periódico es la “primera gran organización de medios estadounidense en demandar a las empresas…sobre problemas de derechos de autor asociados con sus obras escritas”.

La demanda, que se presentó hoy en el Tribunal de Distrito Federal en la ciudad de Nueva York, no establece daños monetarios por parte de OpenAI o Microsoft. Sin embargo, sí establece que, “Esta acción busca responsabilizarlos por los miles de millones de dólares en daños estatutarios y reales que deben por la copia y uso ilegal de las obras valiosas y únicas de The Times”.

La queja señala que The New York Times había estado en conversaciones con OpenAI y Microsoft, pero las disputas aún no se han resuelto. La historia en The Times también dijo que Lindsey Held, una portavoz de OpenAI, había declarado que la empresa había estado “avanzando de manera constructiva” en conversaciones con el periódico. Sin embargo, ella y OpenAI estaban “sorprendidos y decepcionados” por la demanda.

¿Cuándo pueden las empresas usar legalmente contenido para la inteligencia artificial bajo la doctrina de “uso justo”?

Uno de los elementos clave en el centro de la disputa es si OpenAI y Microsoft podrían usar legalmente las historias publicadas por The New York Times bajo la doctrina de “Uso Justo”, para entrenar chatbots como ChatGPT.

En la demanda, The Times declaró: “Públicamente, los Demandados insisten en que su conducta está protegida como ‘uso justo’ porque su uso no autorizado de contenido protegido por derechos de autor para entrenar modelos GenAI sirve a un nuevo propósito ‘transformador’. Pero no hay nada “transformador” en usar el contenido de The Times sin pagar para crear productos que sustituyen a The Times y roban audiencias de él”.

Lo sorprendente es que esta es la segunda gran historia relacionada con la inteligencia artificial generativa, la tecnología digital y la publicación que surgió esta semana.

A principios de esta semana, The New York Times publicó una historia diferente sobre cómo Apple había estado gastando mucho tiempo y dinero durante las últimas semanas intentando establecer varios acuerdos con varios editores de alto perfil para acceder a su material con el fin de modelar y entrenar los sistemas de inteligencia artificial generativa de Apple, que luego podrían crear contenido original, en cierto modo. La historia del NYTImes afirmaba que Apple podría estar gastando hasta $50 millones para otorgar licencias de esos artículos de varias organizaciones de noticias.

Una de las conclusiones clave es buscar permiso en lugar de operar bajo la doctrina de “uso justo”: A diferencia de cómo OpenAI y Microsoft operaron para configurar ChatGPT, parece que Apple decidió trabajar primero en establecer alianzas, ya que quizás no creía que pudiera usar la doctrina de “uso justo” para tomar contenido de Internet para entrenar sus propios modelos de inteligencia artificial generativa.