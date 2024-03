Google Calendar reemplazará los intervalos de cita con horarios de cita para usuarios de Workspace

Google Calendar está realizando un cambio significativo en cómo los usuarios programan citas. La característica anterior de “bloques de citas” será eliminada gradualmente a favor de la nueva y más robusta herramienta de “horarios de citas”. Esta transición está programada para completarse el 18 de julio de 2024.

Google anunció el cambio al afirmar que ha descubierto que los “horarios de citas” ofrecen un método más simplificado y fácil de usar para gestionar reservas de citas. Además, esta herramienta ofrece varias ventajas sobre el sistema anterior, incluyendo algunas características nuevas como las que se detallan a continuación:

Páginas de Reservas Profesionales: Crea fácilmente páginas pulidas donde otros pueden programar tiempo contigo.Personalización de Disponibilidad: Define con precisión cuándo estás disponible para citas.Buffers de Programación: Incluye automáticamente descansos entre citas.Límites de Citas: Establece un número máximo de citas por día.

Crédito de la Imagen: Google

Si eres un usuario de Google Workspace y actualmente estás utilizando bloques de citas, ahora es un buen momento para familiarizarte con los horarios de citas. Esto es para que cuando se complete la transición, no te sorprenda. Dicho esto, Google está animando a todos los usuarios de Workspace a explorar las nuevas características y crear cualquier nueva cita con este sistema en adelante.

Ten en cuenta que esto es por ahora una característica de Google Workspace, lo que significa que no se aplica a las cuentas personales de Google. Además, aquellos inscritos en el nivel Google Workspace Business Starter ahora tendrán acceso a la programación de citas, que no estaba incluida en este plan antes. Además, los miembros de los siguientes niveles obtendrán características premium adicionales, como la capacidad de crear múltiples horarios: Google Workspace Individual, Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, el Upgrade de Enseñanza y Aprendizaje, Organizaciones Sin Fines de Lucro y Google One Premium.Los bloques de citas existentes seguirán funcionando hasta el 18 de julio de 2024, por lo que no habrá interrupción en el servicio. Después de esa fecha, sin embargo, toda la programación deberá realizarse dentro del sistema de horarios de citas, pero la implementación tomará aproximadamente dos semanas en completarse.