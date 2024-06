Depresión posparto en hombres: Como nuevo padre, me sorprendió.

“

Antes del nacimiento de mi hija a finales de 2019, estaba lleno de emoción y anticipación. Sabía que habría estrés, despertares a medianoche, madrugadas, pero equilibrado por la alegría y el descubrimiento.

Lo que no estaba preparado era para la neblina mental sin brújula que me envolvió. Cuando regresé a la oficina, era casi imposible concentrarme. En casa por las tardes, lo único que quería era jugar videojuegos y que me dejaran solo. Y después de que la pandemia golpeó unos meses más tarde, caí en un pozo de vacío y auto-desprecio como nunca antes había experimentado, incluso después de toda una vida luchando con la depresión.

No me malinterpreten. Adoro a mis hijos (ahora tenemos dos) y valoro mi tiempo con ellos. Pero la paternidad por primera vez me dejó incapaz de sentirme otra cosa que exhausto e impotente. Aunque tenía acceso a atención psiquiátrica de alta calidad y nunca tuve problemas graves en el trabajo, pasarían años antes de que me sintiera normal.

Quizás sea obvio, pero no soy una mujer. No tuve que soportar un embarazo o empujar a otra persona fuera de mi cuerpo. Nunca tuve que amamantar o bombear leche o soportar la expectativa de ser una madre perfecta. Me da vergüenza admitirlo, pero el choque psíquico que experimenté llegó incluso cuando mi esposa estaba haciendo la mayor parte de la crianza.

Sin embargo, el dolor que sentí fue profundo y mucho más común en los hombres de lo que se podría pensar. Mientras que la depresión posparto entre las mujeres es bien conocida y afecta al 13% al 19% de las madres, su incidencia en los hombres es mucho menos comprendida pero también bastante común, afectando al 8% al 10% de los padres.

Como muchos padres nuevos les dirán, el impacto en tu salud mental no es simplemente una cuestión de privación de sueño. Durante años, los estudios han demostrado que los cerebros de las mujeres se encogen temporalmente durante el embarazo y después del parto, especialmente en regiones asociadas con la cognición social. Los efectos de la maternidad por primera vez en el cerebro son tan profundos que los algoritmos pueden diferenciar fácilmente entre las exploraciones cerebrales de madres y no madres. El conocido (aunque mal entendido) fenómeno de “mente de mamá”, donde las nuevas madres reportan pérdida de memoria y problemas para concentrarse, puede estar relacionado con estos cambios.

La paternidad por primera vez duplica aproximadamente el riesgo de depresión, escribe Peter Saalfield.

Peter Saalfield

Más recientemente, se han identificado resultados similares en los cerebros de padres primerizos. En 2022, un estudio internacional de padres primerizos identificó una notable reducción en el tamaño de su corteza cerebral, la capa externa del cerebro que gobierna funciones de nivel superior como el razonamiento, la resolución de problemas y la memoria.

Aunque estos cambios se han relacionado con una mejor capacidad para cuidar y proteger a un recién nacido tanto en padres femeninos como masculinos, no están exentos de peligro.

Un autor del estudio de 2022, Darby Saxbe de la Universidad del Sur de California, publicó recientemente un documento de seguimiento que muestra que los padres cuyos cerebros perdieron más materia gris después del nacimiento de su hijo generalmente informaron mayores sentimientos de vinculación y apego con el bebé, pero también tenían niveles más altos de ansiedad y depresión. (La depresión posparto en los hombres suele caracterizarse por irritabilidad, enojo, indecisión y aislamiento de relaciones, trabajo y familia.)

Estos hallazgos sugieren que puede haber un “costo del cuidado”, dice Saxbe a Fortune. “Las mismas adaptaciones cerebrales que parecen apoyar el convertirse en padre también en realidad están vinculándose con el riesgo psicológico”.

De hecho, a medida que los hombres han ampliado su papel como cuidadores, pueden haber aumentado su riesgo de depresión. En 1965, según el Pew Research Center, los padres generalmente pasaban solo unas 2.5 horas a la semana con sus hijos. Esa cifra se ha triplicado en general y cuadruplicado entre los padres con educación universitaria, según estudios recientes.

“Convertirse en padre siempre ha sido un poco psicológicamente agotador para las mujeres”, dice Saxbe. Puede ser que a medida que los padres asumen un papel más importante en la crianza de los hijos, los cambios cerebrales reflejados en la paternidad “también estén pasando factura a su salud mental”.

La paternidad por primera vez duplica aproximadamente el riesgo de depresión, dice James Rilling, un psicólogo de la Universidad de Emory que estudia cuestiones relacionadas con la paternidad, a Fortune. Los padres que están involucrados con sus hijos generalmente experimentan una disminución en la testosterona, lo que también aumenta su predisposición a la depresión. Y el conflicto entre el trabajo y la familia es una fuente común de estrés para los padres que ha ido aumentando con el tiempo, dice. Haber sufrido previamente de depresión, como yo, es un factor de riesgo principal.

Esto coincide con las experiencias vividas de muchos padres, incluida la mía. En 2019, una encuesta internacional a padres nuevos encontró que el 70% experimenta un aumento de estrés en los 12 meses siguientes al nacimiento de su primer hijo y el 56% desarrolla al menos un “comportamiento negativo para la salud” como hacer menos ejercicio, beber más alcohol o ganar peso adicional. Durante un período de seis semanas aproximadamente seis meses después de que nació mi hija, subí casi cuarenta libras.

Otro 23% reportó sentirse “extremadamente aislado” y un 20% reportó perder “a un número de amigos cercanos”. Mientras que las mujeres pueden tener estructuras sociales establecidas para navegar la transición a la paternidad, como el yoga de “mamá y yo”, los hombres típicamente no lo tienen. Me siento cómodo hablando con mis amigos sobre la salud mental, pero los problemas de la paternidad no son un tema de conversación frecuente. (Me da pena admitir esto, pero casi ninguno de nosotros lee libros de paternidad, mucho para la consternación de nuestras esposas.)

Pero, la experiencia de la paternidad es altamente individualizada. Antes del nacimiento de nuestro segundo hijo el año pasado, me preparé para otra experiencia impactante. Nunca llegó. Aunque amigos me habían advertido que el segundo niño hace que la crianza sea exponencialmente más estresante, apenas noté el efecto.

Saxbe dice que los niveles de estrés asociados con la paternidad por primera vez y por segunda vez pueden depender de qué aspecto de la experiencia uno encuentre más desafiante. Si los mayores obstáculos para ti son la logística y el horario ocupado, el segundo hijo podría ser más problemático. Pero si el mayor desafío es el cambio en tu identidad y rol social, es probable que el primer hijo sea el más difícil.

Para los hombres, el cambio de identidad asociado con convertirse en padre puede ser un arma de doble filo, añadió ella. Mientras que la investigación muestra que las mujeres sufren más una penalización laboral debido al estigma contra las madres trabajadoras, puede haber un costo psicológico para los padres que quieren estar involucrados en la crianza porque deben luchar contra la percepción de que su valor proviene de ser el sustentador principal de la familia.

“Hay mucho más énfasis en que los hombres encuentren valor e identidad a través del trabajo”, dice Saxbe, lo que puede hacer que sea más difícil para los hombres sentir que “su tiempo dando cuidados es valioso”.

Comprender mi valor como padre fue una parte importante de mi recuperación. A medida que me sentía más seguro como padre, mi sentido de agencia comenzó a regresar. A medida que mi esposa y yo aprendimos a navegar nuestra nueva relación y encontrar un enfoque común para la crianza, encontré fuerza y confianza adicionales. Para mí, aprender a abrazar mi nueva identidad fue tan crítico para mi recuperación como la terapia y la medicación. También es vital recordar que una onza de prevención puede ser un kilo de cura. Según Jodi Pawluski, una neurocientífica especializada en salud mental posparto, los futuros padres deben hacer un mejor trabajo preparándose para los desafíos logísticos y psicológicos que acompañan a la paternidad. No es suficiente sólo saber que tu mundo va a ser sacudido. Tienes que saber cómo.

En otras palabras, probablemente debería haber leído los libros de paternidad. O al menos un par.

“Eduquen se,” dice. “Comuníquense con su pareja sobre cómo se verán las cosas posparto. Tienen unos meses en el embarazo para prepararse. En realidad aprendan algunas cosas, planifiquen algunas cosas, o al menos discútanlas.”

Aunque no es necesario que cada tarea se divida al 50-50, las parejas deben ser proactivas para descubrir qué funciona mejor para ellos. Los cuestionarios de planificación y otros recursos disponibles a través de grupos como Apoyo Posparto Internacional pueden ser herramientas útiles, dice Pawluski. Pero nada supera la buena comunicación con tu pareja.

“Suban a bordo, gente,” dice. “Simplemente hablen al respecto.”

