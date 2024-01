Apple comparte nuevo anuncio ‘Prepárate’ antes del lanzamiento de Vision Pro.

Hoy Apple compartió un nuevo anuncio “Get Ready” promocionando el próximo lanzamiento del casco Vision Pro. El anuncio muestra personajes destacados de películas y programas de televisión poniéndose máscaras, gafas y otros accesorios similares.

Hay escenas de Star Wars, Fantastic Mr. Fox, Young Frankenstein, Kick-Ass, Up, Iron Man, Ant-Man, Star Trek, Snoopy, SpongeBob SquarePants y Volver al Futuro, junto con una foto de una mujer poniéndose el casco Vision Pro.

El video termina con el lema “Prepárate”, ya que el Vision Pro se lanzará en solo unas semanas. Apple aceptará pedidos por adelantado del Vision Pro el 19 de enero, y el lanzamiento oficial se llevará a cabo el 2 de febrero.

Historias Populares

Apple Plans to Expand iPhone Driver’s Licenses to These 8 U.S. States

En 2021, Apple introdujo una función que permite a los residentes de algunos estados de EE. UU. agregar su licencia de conducir o identificación a través de la aplicación Wallet en el iPhone y el Apple Watch, proporcionando una forma conveniente y sin contacto de mostrar pruebas de identidad o edad desafortunadamente, los estados se han demorado en adoptar la función desde que se anunció por primera vez en septiembre de 2021, con identificaciones de la aplicación Wallet solo siendo compatibles con…

Apple Starts Sending ‘Batterygate’ Settlement Payments to iPhone Users

En 2020, Apple acordó pagar hasta $500 millones para resolver una demanda colectiva en EE. UU. que acusaba a la compañía de “ralentizar secretamente” algunos modelos de iPhone, y los pagos finalmente comenzaron a llegar esta semana a las personas que presentaron un reclamo. El sitio web del llamado arreglo de “batterygate” dijo que los pagos probablemente comenzarían a distribuirse este enero, y los pagos han comenzado en…

Algunos usuarios de iPhone están recibiendo un pago de $92 de Apple

En 2020, Apple acordó pagar hasta $500 millones para resolver una demanda colectiva en EE. UU. que acusaba a la compañía de “ralentizar secretamente” algunos modelos de iPhone, y los pagos finalmente comenzaron a llegar esta semana a las personas que presentaron un reclamo. Los lectores de MacRumors Ken Strand y Michael Burkhardt se encuentran entre los que han recibido pagos de $92.17 por reclamo de Apple. La demanda fue…

Así es como se verá el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max

Recientemente, MacRumors recibió nueva información sobre la alineación de iPhone 2024 de Apple, incluida una vista preliminar de los dispositivos Pro. Hemos creado una serie de maquetas basadas en los diseños internos de Apple y, si bien los prototipos no están del todo finalizados, nuestras imágenes representan la vista más clara hasta el momento de lo que podemos esperar de los iPhones de próxima generación en este momento. Con base en las curvas…

Apple acaba de romper una tradición que mantuvo durante 12 años

Apple ha roto una tradición que mantuvo durante 12 años, no lanzando ninguna iPad nueva en 2023, la primera vez que la empresa eligió no lanzar una nueva tableta en todo un año calendario desde la introducción de la línea de productos. Desde su debut en 2010, el iPad ha sido un producto importante para Apple y el claro líder del mercado de tabletas, lanzando al menos un nuevo modelo cada año. En…

La cuenta de ahorros de Apple Card recibe otro aumento de la tasa

Hoy Apple aumentó la tasa APY de la cuenta de ahorros de Apple Card al 4.35%, según una notificación enviada a los titulares de la tarjeta, incluido el colaborador de MacRumors Aaron Perris. Este es el segundo aumento a la tasa APY de la cuenta de ahorros en dos meses, después de que Apple la aumentara de 4.15% a 4.25% en diciembre. La tasa de Apple ahora coincide con la ofrecida por las populares cuentas de ahorro de alto rendimiento de American Express…

Apple Anuncia la Fecha de Lanzamiento del Vision Pro Headset

Hoy Apple anunció que el headset Vision Pro se lanzará en los Estados Unidos el viernes 2 de febrero. El headset estará disponible en todas las ubicaciones de Apple Store en los Estados Unidos, así como a través de la Apple Store en línea. El CEO de Apple, Tim Cook, dijo hoy: La era de la informática espacial ha llegado. Apple Vision Pro es el dispositivo electrónico de consumo más avanzado jamás creado. Su…

iOS 18 Agregará Estas Dos Nuevas Funciones a Su iPhone

No se espera que se presente iOS 18 hasta junio, pero ya hay algunos rumores y expectativas para la actualización de software. A continuación, recapitulamos dos nuevas funciones del iPhone que se espera que se incluyan en iOS 18, incluido el soporte de RCS en la aplicación Mensajes y mejoras en Siri. Soporte de RCS En noviembre, Apple anunció que ofrecerá soporte para el estándar de mensajería de plataforma cruzada RCS en…