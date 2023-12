Los cargadores Qi2 de Anker cargarán iPhones a 15W.

Siguiente generación de cargadores Qi2 de Anker cargará el iPhone 13, iPhone 14, y iPhone 15 a velocidades más rápidas de 15W, Anker les dijo a The Verge. Los cargadores actuales basados en Qi de empresas como Anker están limitados a 7,5W cuando se utilizan con los iPhones de Apple, mientras que los cargadores MagSafe admiten carga de 15W.

Si bien Qi2 tiene el mismo alineamiento magnético que ofrece MagSafe, Apple no ha proporcionado detalles sobre las velocidades de carga de Qi2 que admitirán los iPhones. Durante la presentación de los modelos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, Apple dijo que admiten Qi2, pero la página de especificaciones técnicas de los dispositivos dice que la carga inalámbrica Qi está limitada a 7,5W.

Mary Woodbury, portavoz de Anker, confirmó en un correo electrónico a The Verge que, a diferencia de los antiguos productos Qi que se limitaban a cargas de 7.5W con iPhones, los nuevos productos MagGo pueden admitir cargas de 15W, la misma velocidad máxima que obtienes con los productos MagSafe de Apple.

Apple no ha confirmado velocidades de carga de 15W con Qi2, ni otros fabricantes que trabajan en Qi2 han proporcionado velocidades de carga especificas, pero si los próximos cargadores Qi2 de Anker funcionan a 15W, es probable que otros cargadores inalámbricos tengan la misma velocidad máxima.

Los modelos iPhone 15 han tenido soporte de Qi2 desde su lanzamiento, y con el iOS 17.2 que llegará pronto, Apple está agregando soporte de Qi2 a los modelos iPhone 13 y iPhone 14.

Si Qi2 realmente soporta velocidades de carga de 15W en el iPhone similar a MagSafe, la certificación podría ayudar a aclarar ciertas confusiones con las actuales cargas inalámbricas magnéticas. Los cargadores actuales basados en Qi que tienen imanes siguen limitados a cargas de 7.5W, pero los fabricantes a menudo les gusta decir que admiten hasta 15W, porque otros smartphones no iPhone pueden cargar a esas velocidades.

Se espera que los primeros cargadores Qi2 lleguen a fines de 2023, y marcas como Belkin, Mophie, y Anker ya han anunciado nuevos productos Qi2.

