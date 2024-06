Un esfuerzo desesperado de un estadounidense por salvar a su familia en Gaza

nuevo video cargado: Un Americano’s Desesperado Esfuerzo para Salvar Su Familia en Gaza

Un Americano’s Desesperado Esfuerzo para Salvar Su Familia en Gaza

Después de un ataque aéreo israelí en un campamento para palestinos desplazados en Rafah, Gaza, Rolla Alaydi, una americana palestina, no pudo llegar a sus familiares en Rafah por días, dejándola insegura si habían sobrevivido al ataque.

Vamos a comenzar un largo viaje de tratar de sacarlos de Gaza a la seguridad. Tengo un total de 21 miembros de la familia, y están dispersos en diferentes áreas de Gaza. Tomaron la decisión de no estar en una área en caso de que algo sucediera — no todos serán asesinados o bombardeados. Antes de que comenzara la guerra, todos mis familiares, tenían su grado. Tenían sus propias carreras. Vivieron una vida muy decente. Me siento simplemente desesperada sin hacer nada. Simplemente esperando y el tiempo, simplemente me mata. Ni siquiera puedo darles la medicina que les compré. No sé qué hacer. No fuerte en absoluto. No fuerte en absoluto. Cuando vi las imágenes de las tiendas en llamas y el bombardeo de Rafah, casi tuve un ataque al corazón porque sé con certeza que mi hermano, sus seis hijos y su esposa, están en una tienda en Rafah. Esto podría ser mi familia. Podrían estar quemados. Podrían ser asesinados. La señal de internet es débil. Pasó una semana entera desde el incidente de Rafah para saber que mi familia sobrevivió. No sé qué les pasará en la próxima hora. Cada hora es impredecible. Si no escucho de mi familia en tres días, yendo al cuarto, enloquezco. Mensaje de voz: “Su llamada no puede ser completada como fue marcada. Por favor revise el número y marque de nuevo.” Mi mente solo está pasando por todos los escenarios. Como podrían ser asesinados, bombardeados, quemados, y nadie reconoció sus caras. Y eso es lo más — horrible, aterrador sentimiento. Tengo que ser fuerte solo por mi familia. Toda mi familia, 21 miembros de la familia, depende de mí. Soy su única fuente de esperanza.

