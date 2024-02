Death Stranding en iPhone es un logro impresionante, pero estas 5 cosas deben cambiar antes de que Death Stranding 2: On the Beach reciba un puerto

Death Stranding, el simulador de mundo abierto post-apocalíptico que Hideo Kojima decidió hacer su primer proyecto importante después de alejarse de Konami y de la serie Metal Gear que él creó, aparentemente trata sobre… muchas cosas. Pero el mismo hombre probablemente te diría que es, en última instancia, un videojuego sobre la conexión. Por lo que podrías argumentar que el iPhone, que es nuestro dispositivo principal para la conexión, es el hogar natural de Death Stranding.

Death Stranding Director’s Cut es el tercer juego de consola AAA moderno que aprovecha el poder del iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, después de Resident Evil Village y Resident Evil 4 el año pasado, y probablemente sea el esfuerzo más ambicioso de los tres. Al igual que los juegos de Resi, esta es una versión nativa del juego diseñada específicamente para los dispositivos de la familia Apple (también se puede jugar en Mac y en las mejores iPads, aquellas con un chip M1 o superior), en lugar de un simple puerto.

El hecho de que lo que fue uno de los juegos principales de la PS4 pueda ejecutarse en el teléfono completamente silencioso que llevo a todas partes en mi bolsillo es un milagro en sí mismo. Para aquellos que no lo sepan, Death Stranding es un juego de acción ambientado en un Estados Unidos post-apocalíptico que intenta reconstruirse. Una serie de eventos sobrenaturales deja a su paso criaturas de otro mundo que deambulan por la tierra devastada y desencadenan explosiones cuando se alimentan. Juegas como Sam Porter Bridges, un repartidor encargado de reconectar los asentamientos que alguna vez fueron ciudades de América, transportando cargamento y conectándolos a la versión de Death Stranding de Internet.

Jugué a través de todo Death Stranding en su totalidad en la PlayStation 4 y lo encontré como uno de los juegos más memorables de la última década. Brillante, desconcertante y aburrido en igual medida, realmente no hay nada similar, y estaba ansioso por volver a visitar el juego, con todas las mejoras y contenido añadido de la Director’s Cut, para ver cómo mi iPhone 15 Pro manejaría la obra maestra más reciente de Kojima. Estaba aún más emocionado por volver a jugar después de ver el nuevo avance de la secuela actualmente en desarrollo, Death Stranding 2: On the Beach (sí, realmente lo llaman así), que de alguna manera parece aún más extraño que su predecesor. Un verdadero logro.

El hecho de que lo que fue uno de los juegos principales de la PS4 pueda ejecutarse en el teléfono completamente silencioso que llevo a todas partes en mi bolsillo es un milagro en sí mismo y una evidencia más de que el último dispositivo de Apple es un hardware increíble. Pero no es una experiencia que pueda recomendar plenamente en este momento, especialmente para los jugadores por primera vez.

Es entonces un juego singularmente extraño y continúa siendo tan increíble en iPhone como lo es en general. El hecho de que un juego triple AAA tan reciente pueda ejecutarse tan bien en un teléfono sigue siendo digno de elogio. Pero con Death Stranding 2 en camino, Hideo Kojima, armado ahora con el conocimiento de…