Cómo TikTok nos cambió – The New York Times

En los próximos días, el Congreso puede avanzar un proyecto de ley para prohibir TikTok o forzar su venta a una empresa estadounidense. Los políticos de ambos partidos califican a la aplicación como una amenaza para la seguridad nacional. Pero su alcance se siente más agudamente en nuestra cultura. Desde que llegó por primera vez a los Estados Unidos en 2018 (después de fusionarse con otra aplicación), sus 15 segundos de entretenimiento se han convertido en una parte fundamental de la vida de decenas de millones de estadounidenses, incluidos aquellos que nunca han abierto la aplicación.

El motor que impulsa esta gigante es el algoritmo de recomendación de TikTok, que determina lo que a los usuarios les gusta y llena un feed personalizado de videos adictivos. Se llama la página Para Ti, o FYP. No fue construido para conectar a las personas con amigos, como Facebook, Instagram y Snapchat. Fue construido para entretener.

Mientras la aplicación se enfrenta a la amenaza más seria a su autonomía, mis colegas y yo exploramos las formas en que su innovación ha remodelado las vidas estadounidenses. En el boletín de hoy, destacaré algunas de ellas.

Hollywood. La industria cinematográfica al principio ignoró y temió a TikTok. Pero finalmente abrazó la plataforma como una herramienta de marketing para una nueva generación de cinéfilos. La comedia romántica “Anyone But You” de Sony tuvo una venta débil de $8 millones en taquilla durante el fin de semana de Navidad, escribe mi colega Brooks Barnes, quien cubre compañías de Hollywood. Pero “la película se convirtió en un éxito total ($219 millones) después de que los usuarios de TikTok (a instancias de Sony) comenzaran a hacer videos de sí mismos recreando la secuencia de créditos”. La aplicación es prácticamente una “máquina de venta de entradas”, escribe.

Escuelas. Algunas escuelas han eliminado los espejos de los baños porque muchos estudiantes salían de clase para filmar videos de TikTok allí. Estos clips constituyen “un género de TikTok, que se remonta al menos cinco años, en el que los estudiantes utilizan los baños escolares como sets de filmación para rutinas de baile, clips de sincronización de labios o críticas a baños sucios,” escribe mi colega Natasha Singer, quien cubre el uso de tecnología en las escuelas. Los baños escolares también se han convertido en “arenas para escenificar, filmar y publicar videos de acoso, agresiones físicas a compañeros de clase y actos de vandalismo”.

Noticias. El 14 por ciento de los adultos estadounidenses consideran a TikTok como una fuente regular de noticias, en comparación con el 3 por ciento en 2020. Personas que no tienen antecedentes tradicionales en el periodismo, similares a blogueros de la era de TikTok, agregan y comparten información en videos ágiles. Los medios de comunicación tradicionales están luchando por ponerse al día, preocupados por la precisión y el contexto. Organizaciones como The New York Times también están produciendo videos de formato corto en los que los reporteros hablan a la cámara sobre sus historias, al estilo TikTok.

Cocina. Las recetas recibieron una transformación en TikTok, ya que los creadores se apartan de imágenes estáticas e instrucciones paso a paso. Mi colega Becky Hughes, editora de redes sociales de NYT Cooking, escribe que las recetas tradicionales se han convertido en conceptos más sueltos. Eso ha ayudado a crear tendencias como huevos fritos en un charco de pesto, rellenos de sándwich cortados en una mezcla homogénea y mini panqueques servidos como cereal, dice. “Las recetas más compartibles son aquellas que puedes ver una vez y luego hacer directamente: sin mediciones, tiempos de cocción ni lectura necesaria”, escribe. “Solo echar, revolver, dar me gusta, seguir, repetir”.

Nuestra historia también relata cómo TikTok ha provocado autodiagnósticos de TDAH y ha reemplazado la vitrina en el centro comercial. Mis colegas analizaron la habilidad de la aplicación para difundir teorías de conspiración, su pelea con el sello discográfico de Taylor Swift y el secreto en torno a su algoritmo. Esperamos que dediques algún tiempo a estos artículos, aunque sea solo para comprobar cuántas “microtendencias” de TikTok, como la piel de dona glaseada y los mocktails de chica soñolienta, has escuchado.

El nuevo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, sale hoy, y los fans que quieren poseer una copia física no tienen escasez de opciones. En el sitio web de Swift, puedes comprar versiones en vinilo, CD e incluso casete. Ofreció LPs autografiados, aunque rápidamente se agotaron. Un minorista está vendiendo cuatro CD separados, cada uno con una pista adicional diferente.

A medida que el streaming reduce las ventas de discos, muchos artistas están tratando de aumentar los ingresos mediante la comercialización de álbumes como objetos de colección. “La industria musical está tratando de descubrir cómo maximizar a los superfans y ofrecerles más de lo que quieren”, dijo Dan Runcie, un analista de la industria.

Más sobre Swift

“Suena confundida, amargada, furiosa, vulnerable, pero más gloriosamente caótica de lo que nunca la hemos escuchado antes”: Lee la reseña del álbum de Rolling Stone.

El álbum de Swift llegó en medio de una campaña publicitaria. Sirius XM agregó una estación de radio de Swift, Apple Music usó sus letras en un juego de palabras, y Spotify erigió una “instalación de biblioteca” con la marca de Swift en Los Ángeles.

El álbum de Swift salió casi un mes después del nuevo lanzamiento de Beyoncé. En lugar de competir en las listas, las dos superestrellas se están dando algo de espacio.