Agradecen a David Beckham por el concierto de reunión de las Spice Girls

La fiesta de cumpleaños número 50 de Victoria Beckham contó con la presencia de celebridades como Tom Cruise, Salma Hayek y las Spice Girls.

El grupo de chicas de los años 90, formado por Geri Horner, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown y Victoria, se las vio bailando su éxito Stop, lanzado en 1998.

David publicó en Instagram un video de las cinco interpretando la canción, mientras él las observaba con alegría.

Victoria también compartió el video en sus redes sociales y escribió: “¡La mejor noche de todas! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Los amo a todos tanto!”

David Beckham, te agradecemos por traer contenido de reunión de las Spice Girls. pic.twitter.com/vilegSSRxb

— sylv (@barchiebaby) 21 de abril de 2024

David escribió: “Al acercarte a este cumpleaños, deberías mirar hacia atrás y sentirte orgullosa de lo que has logrado, alcanzado y construido”.

Las Spice Girls se reunieron en 2012 para la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de Londres y en 2019 para una gira mundial a la que Victoria no asistió.

El primer sencillo del grupo, Wannabe, se lanzó en 1996 y después de dos años en lo más alto de las listas, Horner, también conocida como Ginger Spice, sorprendió al mundo cuando dejó el grupo en 1998, citando “diferencias entre nosotras”.

En diciembre de 2000, el resto del grupo siguió caminos separados, anunciando un receso por tiempo indefinido.

En 2023, la vida de Victoria con David fue explorada en una serie documental de cuatro partes en Netflix, que también abordó su ascenso a la fama como futbolista y la especulación sobre un supuesto affaire mientras jugaba en el Real Madrid en 2003.

Recientemente se anunció que Harper Collins publicará una historia sobre la pareja titulada The House Of Beckham: Money, Sex And Power, escrita por el ex reportero de la BBC Panorama, Tom Bower.