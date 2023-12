Cuentas gratuitas de Evernote tendrán un límite de 50 notas la próxima semana

Evernote está ajustando su plan gratuito a partir de la próxima semana. Recientemente probó un plan gratuito limitado con usuarios seleccionados a principios de esta semana y lo está anunciando para todos los usuarios a partir del 4 de diciembre. Por lo tanto, tanto las cuentas gratuitas nuevas como existentes estarán restringidas a solo 50 notas y un cuaderno.

Evernote está limitando a 50 notas y 1 cuaderno para usuarios gratuitos

Evernote anunció este cambio a través de una publicación en el blog: “A partir del 4 de diciembre, la experiencia gratuita de Evernote cambiará. En adelante, los usuarios gratuitos nuevos y existentes tendrán un máximo de cincuenta notas y un cuaderno por cuenta. Estos límites se refieren a la cantidad de notas y cuadernos que un usuario puede tener en su cuenta al mismo tiempo: siempre puedes eliminar contenido no deseado para permanecer por debajo del umbral”.

Evernote asegura que no habrá alteraciones en las notas y cuadernos actuales. Afirma que “cualquier usuario gratuito que actualmente tenga más de cincuenta notas y un cuaderno seguirá pudiendo ver, editar, exportar, compartir y eliminar notas y cuadernos existentes”. Esto significa que podrás acceder a tus notas existentes. Sin embargo, con el límite establecido, no podrás crear nuevas notas a menos que actualices. En ese momento, tu opción será comenzar a eliminar o exportar notas que ya no necesitas conservar dentro de la aplicación.

Por ejemplo, podrías exportar cosas a Google Keep, aunque no funciona de la misma manera. Pero serviría como un lugar para almacenar notas que no deseas eliminar si necesitas liberar espacio en Evernote.

¿Cuánto cuesta un plan de Evernote?

Evernote tiene diferentes planes entre los que puedes elegir. Y si quieres más funciones además del uso básico, los planes premium son una buena idea. El plan Personal de $15 al mes te brinda 10 GB de cargas mensuales. Si pagas $18 al mes, obtienes 20 GB y algunos beneficios adicionales. También tiene versiones anuales de estos planes, que cuestan $130 y $170, respectivamente.

La reciente decisión de Evernote de restringir significativamente su plan gratuito se alinea con informes preocupantes sobre las dificultades financieras de la empresa. Especialmente, el año pasado por estas fechas, el propietario de Evernote, Bending Spoons, despidió a más de 100 empleados. Un portavoz de la empresa atribuyó los despidos a “años de falta de rentabilidad” de Evernote y la necesidad de un enfoque más sostenible, según un informe de TechCrunch.