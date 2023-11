Crear 74 nuevos entrenamientos en Apple Watch con la aplicación SmartGym.

Tiempo de ponerse en forma con SmartGym 7 para Apple Watch. O al menos en forma.

Foto: SmartGym

La aplicación SmartGym ya es muy querida por los usuarios de Apple Watch, y su actualización reciente agrega más de 70 nuevos entrenamientos y mucha funcionalidad conveniente.

Y es considerada tan buena que actualmente compite contra otras dos aplicaciones finalistas para ganar el premio App Store Award como la Mejor Aplicación para Apple Watch del Año.

Si no has escuchado hablar de SmartGym, podrías hacerlo si gana el premio App Store Award como la Mejor Aplicación para Apple Watch del Año. Está nominada por el honor “por crear entrenamientos inteligentes y dirigidos a cualquier nivel de habilidad”, dijo Apple.

La aplicación ha recibido elogios de Forbes y otros lugares en los últimos años como una de las mejores aplicaciones de fitness para el Apple Watch. Y ahora la actualización SmartGym 7 agrega más capacidades. La aplicación cuenta con casi 700 ejercicios para mantenerte ocupado. En pocas palabras, muestra todo lo que necesitas en tu Apple Watch, donde puedes gestionarlo, así que no necesitas llevar tu iPhone.

Esto es lo nuevo en SmartGym 7:

74 nuevos ejercicios y mucho equipamiento nuevo llevan el total a casi 700 ejercicios.

Se realiza un seguimiento del progreso con la información más relevante sobre cada entrenamiento que has realizado con una rutina específica.

La pestaña de Historial rediseñada ahora luce más moderna, mostrando mucha más información de un vistazo.

Sincronización de equipamiento entre dispositivos que te permite cambiar la selección de equipamiento en un dispositivo y todos los demás se actualizarán inmediatamente. Agregar notas personalizadas a cada historial específico.

Editar cualquier historial de entrenamiento pasado en cualquier momento.

Si comienzas a entrenar a las 11:30 PM y terminas a las 12:30 AM, ya no obtendrás dos historiales diferentes.

El Resumen Mensual es una pantalla hermosa donde puedes obtener rápidamente la información más importante sobre tus entrenamientos.

Simplemente desliza un historial de derecha a izquierda para eliminarlo.

Ahora es posible editar el tipo de serie directamente desde tu Apple Watch.

Ver rápidamente la animación e instrucciones, cambiar el número de repeticiones o peso y verificar cuál es el próximo ejercicio. Simplemente desplázate hacia abajo en la pantalla para acceder.

Precio: Las compras en la aplicación van desde $6.99 a $59.99 (y más para cuentas de entrenador)

Dónde descargar: App Store